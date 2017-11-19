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2017-2018
0:0
Перерыв
15' Желтая карточкаМайдана Джонатан
16' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
19' Красная карточкаЛюкс Херман
|
15'
19'
Состав команд
19
Gaston
Togni
14
Люкс
Херман
20
Каско
Милтон
Индепендьенте 4-3-3
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 26 Гутьеррес Хонас Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 3 Nicolas Tagliafico Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 10 Эрвити Вальтер Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Нападающий
- 18 Lucas Albertengo Нападающий
- 19 Gaston Togni Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 27 Ezequiel Barco Полузащитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 32 Хильотти Эмануэль Нападающий
- 15 Diego Rodriguez IV
- 13 Gonzalo Rehak
Ривер Плейт 4-2-3-1
- Основной состав
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 16 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 17 Carlos Auzqui Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Alexander Barboza Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 21 Ivan Rossi Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 35 Tomas Andrade
- 25 Enrique Bologna
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 03.11.2017 Индепендьенте 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 30.10.2017 Индепендьенте 1:1 Патронато де Парана С
- 26.10.2017 Насьональ Асунсьон 1:4 Индепендьенте КС
- 15.10.2017 Чакарита Юниорс 1:2 Индепендьенте С
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Годой Крус 1:0 Индепендьенте С
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман К
- 17.09.2017 Индепендьенте 0:1 Ланус С
- 13.09.2017 Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман КС
- 09.09.2017 Олимпо 1:1 Индепендьенте С
- 27.08.2017 Индепендьенте 3:1 Уракан С
- 23.08.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте КС
- 03.08.2017 Депортес Икике 1:2 Индепендьенте КС
- 13.07.2017 Индепендьенте 4:2 Депортес Икике КС
- 28.06.2017 Индепендьенте 1:1 Ланус П
- 23.06.2017 Унион Санта-Фе 0:3 Индепендьенте П
- 18.06.2017 Индепендьенте 1:1 Олимпо П
- 16.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте П
- 05.06.2017 Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте П
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 13.11.2017 Ривер Плейт 3:0 Депортиво Морон К
- 11.11.2017 Эль Насьональ 1:0 Ривер Плейт СA
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 05.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Барселона Гуаякиль СA
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 29.10.2017 Дельфин 2:0 Ривер Плейт СA
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
- 23.10.2017 Ривер Плейт 0:0 Клан Ювениль СA
- 19.10.2017 Ривер Плейт 4:1 Атланта К
- 19.10.2017 Ривер Плейт 2:1 Универсидад Католика Кито СA
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 30.09.2017 Макара 0:1 Ривер Плейт СA
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 24.09.2017 Ривер Плейт 0:3 Макара СA
- 22.09.2017 Ривер Плейт 8:0 Вильстерман КЛ
- 18.09.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Ривер Плейт С
- 16.09.2017 Универсидад Католика Кито 0:0 Ривер Плейт СA
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 05.12.2016 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт Примера
- 01.03.2016 Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Примера
- 19.01.2016 Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Товарищеские матчи. Клубы
- 05.10.2015 Индепендьенте 3:0 Ривер Плейт Примера
- 28.01.2015 Ривер Плейт 4:0 Индепендьенте Товарищеские матчи. Клубы
- 22.09.2014 Ривер Плейт 4:1 Индепендьенте Примера
- 09.06.2013 Ривер Плейт 2:1 Индепендьенте Примера
- 13.01.2013 Индепендьенте 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи (Аргентина)
- 25.11.2012 Индепендьенте 2:2 Ривер Плейт Примера
- 28.02.2011 Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А
- 22.08.2010 Ривер Плейт 3:2 Индепендьенте Примера А
- 08.03.2010 Индепендьенте 2:0 Ривер Плейт Примера А
- 18.01.2010 Ривер Плейт 2:3 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano
- 12.10.2009 Ривер Плейт 1:3 Индепендьенте Примера А
- 24.05.2009 Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Примера А
- 14.01.2009 Индепендьенте 1:1 Ривер Плейт Torneo Pentagonal de Verano
- 17.11.2008 Индепендьенте 0:1 Ривер Плейт Примера А
- 18.05.2008 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт Примера А
- 13.01.2008 Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano
- 04.11.2007 Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|8
|0
|0
|21 - 2
|24
|2.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|3.
|Унион Санта-Фе
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Колон
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|5.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|8.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|11.
|Индепендьенте
|0:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|12.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|13.
|Ривер Плейт
|0:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|14.
|Бельграно
|9
|3
|4
|2
|5 - 7
|13
|15.
|Ланус
|9
|4
|0
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|18.
|Патронато де Парана
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|19.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Тигре
|8
|0
|5
|3
|4 - 10
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|27.
|Темперлей
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|28.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
Ривер Плейт производит замену. Nicolas de la Cruz уходит, и Энрике Болойна заменяет его
19'
УДАЛЕНИЕ! Люкс Херман получил жёлтую карточку и покинул поле.
16'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
15'
Майдана Джонатан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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