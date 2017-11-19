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2017-2018
Индепендьенте
0:0
Перерыв
Ривер Плейт
0'
15' Желтая карточка
Майдана Джонатан
16' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
19' Красная карточка
Люкс Херман
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
Ривер Плейт производит замену. Nicolas de la Cruz уходит, и Энрике Болойна заменяет его
19'
УДАЛЕНИЕ! Люкс Херман получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
16'
Аморебьета Фернандо получает желтую карточку.
Желтая карточка
15'
Майдана Джонатан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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