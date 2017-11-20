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2017-2018
Тальерес Кордоба
0:1
Второй тайм: 86'
Росарио Сентраль
0'
41' Желтая карточка
Alfonso Parot
0:1
62' Гол
Fernando Zampedri
66' Желтая карточка
Javier Marcelo Gandolfi
68' Желтая карточка
Карризо Федерико
74' Желтая карточка
Тобио Фернандо
79' Желтая карточка
Jeremias Ledesma
81' Желтая карточка
Maximiliano Gonzalez I
82' Красная карточка
Agustin Coscia
86'
Второй тайм
82'
УДАЛЕНИЕ! Agustin Coscia получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
81'
Maximiliano Gonzalez получает желтую карточку.
Желтая карточка
79'
Jeremias Ledesma получает желтую карточку.
78'
Росарио Сентраль производит замену. Diego Becker уходит, и Фернандес Хосе Луис заменяет его
75'
Тальерес Кордоба производит замену. Jonathan Menendez уходит, и Aldo Araujo заменяет его
75'
Тальерес Кордоба производит замену. Marcelo Torres уходит, и Junior Arias заменяет его
Желтая карточка
74'
Тобио Фернандо получает желтую карточку.
68'
Тальерес Кордоба производит замену. Nicolas Gimenez уходит, и Mauro Ortiz заменяет его
Желтая карточка
68'
Карризо Федерико получает желтую карточку.
Желтая карточка
66'
Хавьер Марсело Гандолфи получает желтую карточку.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандо Зампедри.
59'
Росарио Сентраль производит замену. Вашингтон Камачо уходит, и Leonardo Gil заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Альфонсо Парот получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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