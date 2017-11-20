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2017-2018
0:1
Второй тайм: 86'
41' Желтая карточкаAlfonso Parot
0:1
62' ГолFernando Zampedri
66' Желтая карточкаJavier Marcelo Gandolfi
68' Желтая карточкаКарризо Федерико
74' Желтая карточкаТобио Фернандо
79' Желтая карточкаJeremias Ledesma
81' Желтая карточкаMaximiliano Gonzalez I
82' Красная карточкаAgustin Coscia
|
41'
62'
0:1
68'
74'
79'
82'
Состав команд
13
Комар
Хуан
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 13 Комар Хуан Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 8 Nicolas Gimenez II Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 27 Jony Menendez Нападающий
- 32 Marcelo Torres Нападающий
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 29 Gabriel Omar Ramirez Полузащитник
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 19 Mauro Ortiz
Росарио Сентраль 4-3-1-2
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Paulo Ferrari Защитник
- 16 Мартинес Маурисио Защитник
- 2 Тобио Фернандо Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 25 Maximiliano Gonzalez I Полузащитник
- 22 Diego Becker Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 28 Agustin Coscia Нападающий
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Diego Matias Rodriguez Вратарь
- 18 Renzo Alfani Защитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Защитник
- 35 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 34 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 37 Renzo Reynaga
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Юниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 02.09.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Химназия Мендоса К
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба ТМК
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба ТМК
- 28.06.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо П
- 21.06.2017 Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба П
- 17.06.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Химнасия Ла-Плата П
- 03.06.2017 Темперлей 2:1 Тальерес Кордоба П
- 28.05.2017 Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Тукуман П
- 24.05.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенсорес де Бельграно К
- 20.05.2017 Сармиенто 1:4 Тальерес Кордоба П
- 13.05.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно П
- 06.05.2017 Тальерес Кордоба 1:2 Тигре П
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 01.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Росарио Сентраль С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
- 03.09.2017 Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд ТМК
- 05.08.2017 Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль ТМК
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 1:5 Патронато де Парана ТМК
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 0:0 Патронато де Парана ТМК
- 29.07.2017 Унион Санта-Фе 0:2 Росарио Сентраль ТМК
- 25.06.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Росарио Сентраль П
- 21.06.2017 Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба П
- 17.06.2017 Банфилд 3:1 Росарио Сентраль П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|9
|8
|0
|1
|22 - 4
|24
|2.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|3.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|4.
|Колон
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|5.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 6
|15
|6.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|9.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|12.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|13.
|Бельграно
|9
|3
|4
|2
|5 - 7
|13
|14.
|Ланус
|9
|4
|0
|5
|9 - 17
|12
|15.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|16.
|Расинг Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|17.
|Ривер Плейт
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|18.
|Патронато де Парана
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|19.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|20.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|22.
|Тигре
|9
|1
|5
|3
|6 - 10
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|24.
|Росарио Сентраль
|1:0
|9
|1
|4
|4
|6 - 14
|7
|25.
|Чакарита Юниорс
|9
|1
|3
|5
|6 - 9
|6
|26.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|27.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|28.
|Темперлей
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
Второй тайм
82'
УДАЛЕНИЕ! Agustin Coscia получил жёлтую карточку и покинул поле.
81'
Maximiliano Gonzalez получает желтую карточку.
79'
Jeremias Ledesma получает желтую карточку.
78'
Росарио Сентраль производит замену. Diego Becker уходит, и Фернандес Хосе Луис заменяет его
75'
Тальерес Кордоба производит замену. Jonathan Menendez уходит, и Aldo Araujo заменяет его
75'
Тальерес Кордоба производит замену. Marcelo Torres уходит, и Junior Arias заменяет его
74'
Тобио Фернандо получает желтую карточку.
68'
Тальерес Кордоба производит замену. Nicolas Gimenez уходит, и Mauro Ortiz заменяет его
68'
Карризо Федерико получает желтую карточку.
66'
Хавьер Марсело Гандолфи получает желтую карточку.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандо Зампедри.
59'
Росарио Сентраль производит замену. Вашингтон Камачо уходит, и Leonardo Gil заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Альфонсо Парот получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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