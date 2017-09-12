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Стадион:
Спартак Москва
 
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Марибор
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Марибор, который состоится 21.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Марибор
Спартак Москва
91.3% (63)
Ничья:
5.8% (4)
Марибор
2.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
36.2% (25)
Спартак Москва:
13% (9)
Спартак Москва:
11.6% (8)
Спартак Москва:
11.6% (8)
Спартак Москва:
7.2% (5)
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