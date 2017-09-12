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Стадион: Открытие Арена
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Спартак Москва (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 17.09.2017 Тосно 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва ЛЧ
- 09.09.2017 Спартак Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.08.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 19.08.2017 Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2017 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 09.08.2017 Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
Марибор (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 17.11.2017 Марибор 1:0 Олимпия Любляна ПЛ
- 11.11.2017 Олимпия Любляна 3:0 Марибор К
- 04.11.2017 Кршко 0:5 Марибор ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Домжале 0:1 Марибор ПЛ
- 21.10.2017 Марибор 1:0 Анкаран ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 13.10.2017 Рудар Веленье 1:2 Марибор ПЛ
- 30.09.2017 Марибор 0:0 Триглав ПЛ
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 22.09.2017 Алюминий 2:3 Марибор ПЛ
- 17.09.2017 Горица 0:3 Марибор ПЛ
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва ЛЧ
- 08.09.2017 Марибор 0:0 Целе ПЛ
- 05.09.2017 Табор 0:3 Марибор К
- 27.08.2017 Олимпия Любляна 0:0 Марибор ПЛ
- 22.08.2017 Марибор 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЧ
- 19.08.2017 Марибор 3:2 Кршко ПЛ
- 16.08.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Марибор ЛЧ
- 11.08.2017 Марибор 0:0 Домжале ПЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Марибор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва Лига чемпионов
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 3
|8
|2.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 5
|5
|4.
|Марибор
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 14
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Марибор, который состоится 21.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Марибор, который состоится 21.11.2017.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Марибор
Спартак Москва
91.3% (63)
Ничья:
5.8% (4)
Марибор
2.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
36.2% (25)
2:1 Спартак Москва:
13% (9)
3:1 Спартак Москва:
11.6% (8)
3:0 Спартак Москва:
11.6% (8)
1:0 Спартак Москва:
7.2% (5)
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