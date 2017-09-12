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Стадион:
Севилья
 
Позже
Ливерпуль
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Ливерпуль, который состоится 21.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Севилья - Ливерпуль
Севилья
27.4% (17)
Ничья:
40.3% (25)
Ливерпуль
32.3% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.5% (22)
Ливерпуль:
21% (13)
Севилья:
19.4% (12)
Севилья:
4.8% (3)
Ливерпуль:
3.2% (2)
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