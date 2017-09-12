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Стадион: Луи II
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Монако (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
- 04.11.2017 Монако 6:0 Генгам Л1
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Л1
- 29.09.2017 Монако 1:1 Монпелье Л1
- 26.09.2017 Монако 0:3 Порту ЛЧ
- 22.09.2017 Лилль 0:4 Монако Л1
- 16.09.2017 Монако 3:0 Страсбург Л1
- 13.09.2017 РБ Лейпциг 1:1 Монако ЛЧ
- 09.09.2017 Ницца 4:0 Монако Л1
- 31.08.2017 Монако 4:1 Ним ТМК
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Л1
- 18.08.2017 Метц 0:1 Монако Л1
- 13.08.2017 Дижон 1:4 Монако Л1
- 04.08.2017 Монако 3:2 Тулуза Л1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 22.07.2017 Спортинг Л 2:1 Монако ТМК
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 18.11.2017 Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Б
- 04.11.2017 РБ Лейпциг 2:1 Ганновер 96 Б
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 РБ Лейпциг 1:0 Штуттгарт Б
- 17.10.2017 РБ Лейпциг 3:2 Порту ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 01.10.2017 Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Б
- 26.09.2017 Бешикташ 2:0 РБ Лейпциг ЛЧ
- 23.09.2017 РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Б
- 19.09.2017 Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Б
- 16.09.2017 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Б
- 13.09.2017 РБ Лейпциг 1:1 Монако ЛЧ
- 08.09.2017 Гамбург 0:2 РБ Лейпциг Б
- 27.08.2017 РБ Лейпциг 4:1 Фрайбург Б
- 19.08.2017 Шальке 04 2:0 РБ Лейпциг Б
- 13.08.2017 Дорфмеркинген 0:5 РБ Лейпциг КГ
- 05.08.2017 РБ Лейпциг 1:2 Сток Сити ТМК
- 30.07.2017 РБ Лейпциг 2:0 Бенфика КЭ
Последние игры между собой
Монако: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
РБ Лейпциг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 13.09.2017 РБ Лейпциг 1:1 Монако Лига чемпионов
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|4.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 5 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - РБ Лейпциг, который состоится 21.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - РБ Лейпциг, который состоится 21.11.2017.
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Прогнозы на матч Монако - РБ Лейпциг
Монако
60.7% (37)
Ничья:
24.6% (15)
РБ Лейпциг
14.8% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
31.1% (19)
1:1 Ничья:
18% (11)
1:0 Монако:
11.5% (7)
1:2 РБ Лейпциг:
9.8% (6)
2:0 Монако:
9.8% (6)
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