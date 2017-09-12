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Стадион:
Монако
 
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РБ Лейпциг
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Монако - РБ Лейпциг, который состоится 21.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Монако - РБ Лейпциг
Монако
60.7% (37)
Ничья:
24.6% (15)
РБ Лейпциг
14.8% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
31.1% (19)
Ничья:
18% (11)
Монако:
11.5% (7)
РБ Лейпциг:
9.8% (6)
Монако:
9.8% (6)
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