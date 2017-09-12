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Стадион:
Наполи
 
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Шахтёр Дн
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Шахтёр Дн, который состоится 21.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Шахтёр Дн
Наполи
82% (50)
Ничья:
9.8% (6)
Шахтёр Дн
8.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
36.1% (22)
Наполи:
18% (11)
Наполи:
9.8% (6)
Наполи:
8.2% (5)
Ничья:
8.2% (5)
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