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Стадион:
Боруссия Д
 
Позже
Тоттенхэм
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Тоттенхэм, который состоится 21.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Тоттенхэм
Боруссия Д
34.4% (21)
Ничья:
34.4% (21)
Тоттенхэм
31.1% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
23% (14)
Ничья:
19.7% (12)
Тоттенхэм:
16.4% (10)
Ничья:
8.2% (5)
Ничья:
4.9% (3)
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