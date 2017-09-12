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Стадион:
Манчестер Сити
 
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Фейеноорд
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Фейеноорд, который состоится 21.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Фейеноорд
Манчестер Сити
95.1% (58)
Ничья:
1.6% (1)
Фейеноорд
3.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
27.9% (17)
Манчестер Сити:
24.6% (15)
Манчестер Сити:
18% (11)
Манчестер Сити:
8.2% (5)
Манчестер Сити:
4.9% (3)
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