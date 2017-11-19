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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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Бенфика
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Бенфика, который состоится 22.11.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Бенфика
ЦСКА Москва
62.7% (52)
Ничья:
24.1% (20)
Бенфика
13.3% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
38.6% (32)
Ничья:
19.3% (16)
Бенфика:
8.4% (7)
ЦСКА Москва:
8.4% (7)
ЦСКА Москва:
6% (5)
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