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Стадион:
Карабах
 
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Челси
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карабах - Челси, который состоится 22.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Карабах - Челси
Карабах
2.5% (2)
Ничья:
7.5% (6)
Челси
90% (72)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
28.8% (23)
Челси:
25% (20)
Челси:
10% (8)
Челси:
8.8% (7)
Челси:
6.3% (5)
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