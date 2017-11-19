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Стадион: Олимпийский (Баку)
Предыдущие игры
Карабах (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 17.11.2017 Карабах 2:0 Сумгаит ПЛ
- 05.11.2017 Кяпаз 0:2 Карабах ПЛ
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
- 27.10.2017 Карабах 1:0 Сабаил ПЛ
- 22.10.2017 Габала 1:0 Карабах ПЛ
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 13.10.2017 Интер Баку 0:2 Карабах ПЛ
- 01.10.2017 Карабах 0:0 Зира ПЛ
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
- 22.09.2017 Карабах 4:1 Сумгаит ПЛ
- 17.09.2017 Карабах 2:0 Кяпаз ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 26.08.2017 Карабах 2:1 Габала ПЛ
- 23.08.2017 Копенгаген 2:1 Карабах ЛЧ
- 19.08.2017 Карабах 1:0 Интер Баку ПЛ
- 15.08.2017 Карабах 1:0 Копенгаген ЛЧ
- 11.08.2017 Нефтчи 1:3 Карабах ПЛ
- 01.08.2017 Шериф 1:2 Карабах ЛЧ
- 25.07.2017 Карабах 0:0 Шериф ЛЧ
- 18.07.2017 Самтредия 0:1 Карабах ЛЧ
Челси (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 20.09.2017 Челси 5:1 Ноттингем Форест КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
Последние игры между собой
Карабах: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах Лига чемпионов
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 7
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карабах - Челси, который состоится 22.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карабах - Челси, который состоится 22.11.2017.
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Прогнозы на матч Карабах - Челси
Карабах
2.5% (2)
Ничья:
7.5% (6)
Челси
90% (72)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Челси:
28.8% (23)
1:2 Челси:
25% (20)
0:1 Челси:
10% (8)
0:3 Челси:
8.8% (7)
1:3 Челси:
6.3% (5)
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