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Стадион: Санкт-Якоб Парк
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Базель (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
- 25.10.2017 Рапперсвиль 1:2 Базель К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель С
- 27.09.2017 Базель 5:0 Бенфика ЛЧ
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
- 17.09.2017 Кьяссо 0:1 Базель К
- 12.09.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Базель ЛЧ
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна С
- 30.08.2017 Базель 6:1 Волен ТМК
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель С
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано С
- 13.08.2017 Ветсвиль-Бонштеттен 0:2 Базель К
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер С
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Бёртон КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 12.09.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Базель ЛЧ
- 09.09.2017 Сток Сити 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер ПЛ
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.08.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 02.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Сампдория ТМК
Последние игры между собой
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Базель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Бенфика
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Базель - Манчестер Юнайтед, который состоится 22.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Базель - Манчестер Юнайтед, который состоится 22.11.2017.
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Прогнозы на матч Базель - Манчестер Юнайтед
Базель
7.2% (6)
Ничья:
20.5% (17)
Манчестер Юнайтед
72.3% (60)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
27.7% (23)
0:2 Манчестер Юнайтед:
20.5% (17)
1:1 Ничья:
15.7% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед:
12% (10)
1:3 Манчестер Юнайтед:
7.2% (6)
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