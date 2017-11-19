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Стадион:
Базель
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Базель - Манчестер Юнайтед, который состоится 22.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Базель - Манчестер Юнайтед
Базель
7.2% (6)
Ничья:
20.5% (17)
Манчестер Юнайтед
72.3% (60)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
27.7% (23)
Манчестер Юнайтед:
20.5% (17)
Ничья:
15.7% (13)
Манчестер Юнайтед:
12% (10)
Манчестер Юнайтед:
7.2% (6)
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