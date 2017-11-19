- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ванда Метрополитано
Позже
Предыдущие игры
Атлетико М (последние 20 матчей: +8 =11 -1)
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 16.09.2017 Атлетико М 1:0 Малага П
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 26.08.2017 Лас-Пальмас 1:5 Атлетико М П
- 19.08.2017 Жирона 2:2 Атлетико М П
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М ТМК
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М ТМК
- 06.08.2017 Брайтон 2:3 Атлетико М ТМК
Рома (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
- 16.09.2017 Рома 3:0 Верона СA
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М Лига чемпионов
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 7
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Рома, который состоится 22.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Рома, который состоится 22.11.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Атлетико М - Рома
Атлетико М
57.7% (45)
Ничья:
24.4% (19)
Рома
17.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Атлетико М:
26.9% (21)
1:1 Ничья:
21.8% (17)
2:1 Атлетико М:
20.5% (16)
1:2 Рома:
12.8% (10)
2:0 Атлетико М:
6.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Крым
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Товарищеские матчи (до 19 лет)
- Товарищеские матчи (до 21 года)
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация