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Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Рома
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Рома, который состоится 22.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Рома
Атлетико М
57.7% (45)
Ничья:
24.4% (19)
Рома
17.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
26.9% (21)
Ничья:
21.8% (17)
Атлетико М:
20.5% (16)
Рома:
12.8% (10)
Атлетико М:
6.4% (5)
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