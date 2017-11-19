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Стадион:
ПСЖ
 
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Селтик
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Селтик, который состоится 22.11.2017.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Селтик
ПСЖ
93.7% (74)
Ничья:
3.8% (3)
Селтик
2.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
25.3% (20)
ПСЖ:
17.7% (14)
ПСЖ:
15.2% (12)
ПСЖ:
8.9% (7)
ПСЖ:
7.6% (6)
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