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Стадион:
Андерлехт
 
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Бавария
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Андерлехт - Бавария, который состоится 22.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Андерлехт - Бавария
Андерлехт
3.8% (3)
Ничья:
2.5% (2)
Бавария
93.7% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
29.1% (23)
Бавария:
25.3% (20)
Бавария:
22.8% (18)
Бавария:
6.3% (5)
Бавария:
2.5% (2)
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