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Стадион:
Ювентус
 
Позже
Барселона
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Барселона, который состоится 22.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Барселона
Ювентус
22.8% (18)
Ничья:
44.3% (35)
Барселона
32.9% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.9% (26)
Барселона:
22.8% (18)
Ювентус:
10.1% (8)
Ничья:
6.3% (5)
Ничья:
5.1% (4)
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