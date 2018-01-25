- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
1:1
Второй тайм: 74'
3' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
0:1
35' ГолFernando Zampedri
37' Желтая карточкаAlfonso Parot
54' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
63' Желтая карточкаJeremias Ledesma
1:1
65' ГолХильотти Эмануэль
71' Желтая карточкаДоминго Николас
|
35'
0:1
37'
63'
65'
1:1
71'
Состав команд
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Fabricio Bustos Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 26 Гутьеррес Хонас Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Нападающий
- 18 Lucas Albertengo Нападающий
- 17 Braian Romero Нападающий
- 22 Мартинес Хуан Мануэль Нападающий
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Paulo Ferrari Защитник
- 2 Тобио Фернандо Защитник
- 16 Мартинес Маурисио Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 25 Maximiliano Gonzalez I Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- 9 Рубен Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 29 Andres Lioi
- 23 Pablo Becker
- 38 Гомес Ангел
- 12 Emilio Di Fulvio
- 13 Luciano Leonel Recalde
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 29.11.2017 Индепендьенте 3:1 Либертад КС
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 22.11.2017 Либертад 1:0 Индепендьенте КС
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 03.11.2017 Индепендьенте 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 30.10.2017 Индепендьенте 1:1 Патронато де Парана С
- 26.10.2017 Насьональ Асунсьон 1:4 Индепендьенте КС
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Годой Крус 1:0 Индепендьенте С
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман К
- 17.09.2017 Индепендьенте 0:1 Ланус С
- 13.09.2017 Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман КС
- 09.09.2017 Олимпо 1:1 Индепендьенте С
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 01.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Росарио Сентраль С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
- 03.09.2017 Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд ТМК
- 05.08.2017 Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль ТМК
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 1:5 Патронато де Парана ТМК
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 0:0 Патронато де Парана ТМК
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 07.11.2016 Росарио Сентраль 0:0 Индепендьенте Примера
- 18.02.2016 Индепендьенте 0:2 Росарио Сентраль Примера
- 07.06.2015 Росарио Сентраль 1:1 Индепендьенте Примера
- 27.09.2014 Индепендьенте 2:0 Росарио Сентраль Примера
- 21.01.2014 Индепендьенте 0:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи (Аргентина)
- 21.03.2010 Индепендьенте 2:0 Росарио Сентраль Примера А
- 24.10.2009 Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Примера А
- 30.05.2009 Индепендьенте 3:1 Росарио Сентраль Примера А
- 22.11.2008 Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Примера А
- 24.02.2008 Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|12
|10
|0
|2
|25 - 5
|30
|2.
|Сан-Лоренсо
|12
|8
|3
|1
|18 - 6
|27
|3.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|4.
|Индепендьенте
|1:1
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|5.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|3
|3
|16 - 7
|21
|6.
|Уракан
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|8.
|Колон
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|9.
|Бельграно
|12
|5
|5
|2
|9 - 8
|20
|10.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|11.
|Годой Крус
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|17
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|14.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|15.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|16.
|Банфилд
|12
|4
|3
|5
|15 - 14
|15
|17.
|Ривер Плейт
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|18.
|Патронато де Парана
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|19.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|2
|6
|9 - 13
|14
|20.
|Росарио Сентраль
|1:1
|12
|3
|5
|4
|9 - 15
|14
|21.
|Ланус
|11
|4
|1
|6
|9 - 20
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|4
|5
|10 - 10
|13
|24.
|Темперлей
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|12
|2
|3
|7
|9 - 13
|9
|26.
|Олимпо
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|27.
|Тигре
|12
|1
|5
|6
|9 - 17
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|2
|9
|6 - 15
|5
Второй тайм
71'
Доминго Николас получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
63'
Jeremias Ledesma получил желтую карточку от судьи
60'
Индепендьенте делает замену. Diego Rodriguez уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
54'
Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
51'
Росарио Сентраль делает замену. Рубен Марко уходит с поля, а Эррера Херман выходит на его замену.
47'
Индепендьенте делает замену. Аморебьета Фернандо уходит с поля, а Emanuel Britez выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Альфонсо Парот получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Фернандо Зампедри бьет в цель!
3'
Аморебьета Фернандо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация