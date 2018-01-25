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2017-2018
Индепендьенте
1:1
Второй тайм: 74'
Росарио Сентраль
0'
3' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
0:1
35' Гол
Fernando Zampedri
37' Желтая карточка
Alfonso Parot
54' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
63' Желтая карточка
Jeremias Ledesma
1:1
65' Гол
Хильотти Эмануэль
71' Желтая карточка
Доминго Николас
74'
Второй тайм
Желтая карточка
71'
Доминго Николас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Jeremias Ledesma получил желтую карточку от судьи
60'
Индепендьенте делает замену. Diego Rodriguez уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
51'
Росарио Сентраль делает замену. Рубен Марко уходит с поля, а Эррера Херман выходит на его замену.
47'
Индепендьенте делает замену. Аморебьета Фернандо уходит с поля, а Emanuel Britez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Альфонсо Парот получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Фернандо Зампедри бьет в цель!
Желтая карточка
3'
Аморебьета Фернандо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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