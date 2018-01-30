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2017-2018
Атлетико Тукуман
3:0
Конец матча
Темперлей
0'
1:0
4' Гол
Mauricio Affonso
2:0
24' Гол
Jonathan Cabral
3:0
57' Гол
David Barbona
72' Желтая карточка
Adrian Arregui
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Атлетико Тукуман делает замену. Mauricio Affonso уходит с поля, а Бланко Исмаэль выходит на его замену.
78'
Темперлей делает замену. Хуан Санчес Сотело уходит с поля, а Fabian Miguel Munoz выходит на его замену.
77'
Атлетико Тукуман делает замену. Favio Alvarez уходит с поля, а Нуньес Хервасио выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
71'
Атлетико Тукуман делает замену. Rodrigo Aliendro уходит с поля, а Francisco Grahl выходит на его замену.

61'
Темперлей делает замену. Emiliano Ozuna уходит с поля, а Fernando Brandan выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - David Barbona бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Темперлей делает замену. Sebastian Martelli уходит с поля, а Маркос Даниэл Фигуероа выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Yonathan Cabral бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Mauricio Affonso бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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