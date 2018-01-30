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2017-2018
3:0
Конец матча
1:0
4' ГолMauricio Affonso
2:0
24' ГолJonathan Cabral
3:0
57' ГолDavid Barbona
72' Желтая карточкаAdrian Arregui
|
4'
1:0
24'
2:0
57'
3:0
72'
Состав команд
38
Nery
Leyes
Атлетико Тукуман 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 8 Guillermo Acosta Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 35 Вильягра Кристиан Защитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 38 Nery Leyes Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Полузащитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 9 Mauricio Affonso Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 4 Nicolas Romat Защитник
- 5 Gonzalo Freitas Полузащитник
- 32 Francisco Grahl Полузащитник
- 22 Alejandro Melo Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 18 Бланко Исмаэль Нападающий
Темперлей 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 4 Adrian Scifo Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 3 Matias German Nani Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 33 Sebastian Martelli Полузащитник
- 8 Adrian Arregui Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Полузащитник
- 32 Ezequiel Montagna Полузащитник
- 22 Juan Ignacio Sanchez Sotelo Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 5 Rodrigo De Ciancio Полузащитник
- 19 Marcos Daniel Figueroa Нападающий
- 7 Fernando Brandan I
- 35 Federico Fattori
- 18 Fabian Miguel Munoz I
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман С
- 18.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 05.10.2017 Атлетико Тукуман 4:0 Сармиенто К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Атлетико Тукуман С
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман К
- 17.09.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Чакарита Хуниорс С
Темперлей (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 2:1 Темперлей ТМК
- 01.07.2017 Темперлей 2:0 Спортиво лас Парехас К
- 27.06.2017 Велес Сарсфилд 0:0 Темперлей П
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Темперлей: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 27.03.2017 Темперлей 2:2 Атлетико Тукуман Примера
- 03.05.2016 Темперлей 1:1 Атлетико Тукуман Примера
- 01.11.2014 Темперлей 2:1 Атлетико Тукуман Примера Б
- 03.09.2014 Атлетико Тукуман 3:1 Темперлей Примера Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|11
|0
|2
|27 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Унион Санта-Фе
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|4.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|5.
|Уракан
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|6.
|Бельграно
|13
|6
|5
|2
|11 - 9
|23
|7.
|Индепендьенте
|1:2
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|2
|5
|19 - 15
|20
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2:1
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|12.
|Колон
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|14.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|15.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|16.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|1
|7
|18 - 23
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|19.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|16 - 16
|16
|20.
|Патронато де Парана
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|21.
|Ривер Плейт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|22.
|Ланус
|12
|4
|2
|6
|10 - 21
|14
|23.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|24.
|Темперлей
|13
|3
|3
|7
|9 - 23
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Атлетико Тукуман делает замену. Mauricio Affonso уходит с поля, а Бланко Исмаэль выходит на его замену.
78'
Темперлей делает замену. Хуан Санчес Сотело уходит с поля, а Fabian Miguel Munoz выходит на его замену.
77'
Атлетико Тукуман делает замену. Favio Alvarez уходит с поля, а Нуньес Хервасио выходит на его замену.
72'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
71'
Атлетико Тукуман делает замену. Rodrigo Aliendro уходит с поля, а Francisco Grahl выходит на его замену.
61'
Темперлей делает замену. Emiliano Ozuna уходит с поля, а Fernando Brandan выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - David Barbona бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Темперлей делает замену. Sebastian Martelli уходит с поля, а Маркос Даниэл Фигуероа выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Yonathan Cabral бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Mauricio Affonso бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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