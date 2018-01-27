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2017-2018
Дефенса и Хустисия
0:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
15' Желтая карточка
Rafael Delgado
0:1
29' Пенальти
Luis Amarilla II
41' Желтая карточка
Santiago Zurbriggen
44' Желтая карточка
Hernan De La Fuente
52' Желтая карточка
Agustin Bouzat
87' Красная карточка
Капроф Хуан
90' Желтая карточка
Гисси Дилан
90' Желтая карточка
Фернандо Андре Маркес
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Фернандо Андре Маркес получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Гисси Дилан получил желтую карточку от судьи
87'
УДАЛЕНИЕ! - Капроф Хуан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
84'
Дефенса и Хустисия делает замену. Сиру Риус уходит с поля, а Horacio Tijanovich выходит на его замену.
75'
Дефенса и Хустисия делает замену. Rafael Delgado уходит с поля, а Бордагарай Фабиан выходит на его замену.

73'
Велес Сарсфилд делает замену. Luis Amarilla уходит с поля, а Родриго Хавиер Салинас выходит на его замену.
69'
Велес Сарсфилд делает замену. Santiago Caseres уходит с поля, а Хесус Мендез выходит на его замену.
54'
Велес Сарсфилд делает замену. Matias Vargas уходит с поля, а Francisco Ortega выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Дефенса и Хустисия делает замену. Кристальдо Франко уходит с поля, а Капроф Хуан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Hernan De La Fuente получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Santiago Zurbriggen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Luis Amarilla из команды Велес Сарсфилд забивает с точки!
Желтая карточка
15'
Rafael Delgado получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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