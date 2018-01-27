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2017-2018
0:1
Конец матча
15' Желтая карточкаRafael Delgado
0:1
29' ПенальтиLuis Amarilla II
41' Желтая карточкаSantiago Zurbriggen
44' Желтая карточкаHernan De La Fuente
52' Желтая карточкаAgustin Bouzat
87' Красная карточкаКапроф Хуан
90' Желтая карточкаГисси Дилан
90' Желтая карточкаФернандо Андре Маркес
|
15'
29'
0:1
52'
87'
90'
Состав команд
22
Унсаин
Луис
14
Кубас
Адриан
12
Ciro
Rius
29
Абрам
Луис
Дефенса и Хустисия 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 21 Santiago Zurbriggen Защитник
- 2 Гисси Дилан Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 20 Rafael Delgado Защитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 14 Кубас Адриан Полузащитник
- 29 Nicolas Fernandez I Полузащитник
- 11 Кристальдо Франко Полузащитник
- 12 Ciro Rius Полузащитник
- 9 Фернандо Андре Маркес Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Luis Jerez Silva Защитник
- 17 Бордагарай Фабиан Полузащитник
- 8 Tomas Pochettino Полузащитник
- 7 Капроф Хуан Нападающий
- 23 Nicolas Avellaneda
- 18 Nahuel Molina
- 16 Horacio Tijanovich
Велес Сарсфилд 4-3-3
- Основной состав
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 30 Hernan De La Fuente Защитник
- 4 Joaquin Laso Защитник
- 2 Торсильери Марко Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Нападающий
- 20 Luis Amarilla II Нападающий
- 26 Matias Vargas Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 19 Касерес Рамиро Нападающий
- 34 Francisco Ortega
- 14 Cristian Nunez
- 23 Jesus Mendez I
- 11 Rodrigo Javier Salinas
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
- 30.09.2017 Дефенса и Хустисия 0:0 Уракан С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Дефенса и Хустисия 1:3 Унион Санта-Фе С
- 09.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 26.08.2017 Дефенса и Хустисия 4:4 Химнасия Ла-Плата С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 04.08.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 26.07.2017 Шапекоэнсе 1:0 Дефенса и Хустисия КС
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 05.09.2017 Альдосиви 0:1 Велес Сарсфилд К
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд ТМК
- 16.08.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд ТМК
- 12.08.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Темперлей ТМК
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Велес Сарсфилд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 24.01.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи. Клубы
- 13.11.2016 Велес Сарсфилд 2:1 Дефенса и Хустисия Примера
- 30.08.2015 Велес Сарсфилд 2:1 Дефенса и Хустисия Примера
- 29.11.2014 Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|13
|11
|0
|2
|26 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|4.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|Уракан
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Бельграно
|12
|5
|5
|2
|9 - 8
|20
|10.
|Колон
|0:1
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|11.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|17
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|15.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|16.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|17.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|19.
|Патронато де Парана
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|20.
|Ривер Плейт
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|21.
|Ланус
|12
|4
|2
|6
|10 - 21
|14
|22.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|5
|4
|9 - 15
|14
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|24.
|Темперлей
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|25.
|Олимпо
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|26.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
90'
Фернандо Андре Маркес получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гисси Дилан получил желтую карточку от судьи
87'
УДАЛЕНИЕ! - Капроф Хуан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
84'
Дефенса и Хустисия делает замену. Сиру Риус уходит с поля, а Horacio Tijanovich выходит на его замену.
75'
Дефенса и Хустисия делает замену. Rafael Delgado уходит с поля, а Бордагарай Фабиан выходит на его замену.
73'
Велес Сарсфилд делает замену. Luis Amarilla уходит с поля, а Родриго Хавиер Салинас выходит на его замену.
69'
Велес Сарсфилд делает замену. Santiago Caseres уходит с поля, а Хесус Мендез выходит на его замену.
54'
Велес Сарсфилд делает замену. Matias Vargas уходит с поля, а Francisco Ortega выходит на его замену.
52'
Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Дефенса и Хустисия делает замену. Кристальдо Франко уходит с поля, а Капроф Хуан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Hernan De La Fuente получил желтую карточку от судьи
41'
Santiago Zurbriggen получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Luis Amarilla из команды Велес Сарсфилд забивает с точки!
15'
Rafael Delgado получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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