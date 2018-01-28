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2017-2018
9' Желтая карточкаLuis Vila
0:1
21' ГолJonathan Ramis
38' Желтая карточкаCristian Franco Lema
42' Желтая карточкаPablo Mauricio Rosales
47' Желтая карточкаGonzalo Porras
51' Желтая карточкаMarcelo Benitez II
0:2
60' ГолСуарес Матиас
76' Желтая карточкаFranco Bellocq
87' Желтая карточкаMariano Barbieri
1:2
90' ГолТельечеа Эмилиано
|
9'
21'
0:1
47'
60'
0:2
76'
87'
90'
1:2
Состав команд
Олимпо 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jorge Carlos Carranza Вратарь
- 23 Pablo Mauricio Rosales Защитник
- 2 Охеда Серхио Защитник
- 6 Кааис Матиас Защитник
- 25 Панталеоне Николас Защитник
- 19 Тельечеа Эмилиано Полузащитник
- 18 Gonzalo Porras Полузащитник
- 14 Franco Bellocq Полузащитник
- 5 Lucas Villarruel Полузащитник
- 11 Franco Troyansky Нападающий
- 7 Luis Vila Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Lucas Mancinelli Полузащитник
- 9 Ramon Lentini Нападающий
- 33 Депетрис Давид Нападающий
- 31 Said Llambay Нападающий
- 22 Sebastian Anchoverri
- 15 Renzo Ramirez
- 30 Lautaro Belleggia
Бельграно 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Полузащитник
- 19 Гевгеосян Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Cristian Romero Защитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 23 Mariano Barbieri Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- 25 Marcelo German Montoya
- 5 Santiago Martinez I
Предыдущие игры
Олимпо (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 24.10.2017 Олимпо 0:1 Депортиво Морон К
- 17.10.2017 Олимпо 0:2 Уракан С
- 04.10.2017 Олимпо 3:2 Химназия Мендоса К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 16.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Олимпо С
- 09.09.2017 Олимпо 1:1 Индепендьенте С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 05.08.2017 Олимпо 3:0 Патронато де Парана ТМК
- 27.06.2017 Альдосиви 0:3 Олимпо П
- 22.06.2017 Олимпо 2:2 Бока Хуниорс П
- 18.06.2017 Индепендьенте 1:1 Олимпо П
Бельграно (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 09.09.2017 Бельграно 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 02.09.2017 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо 1:1 Бельграно К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 05.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Бельграно ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей ТМК
Последние игры между собой
Олимпо: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Бельграно: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
- 18.02.2017 Бельграно 4:1 Олимпо Товарищеские матчи. Клубы
- 18.09.2016 Бельграно 0:0 Олимпо Примера
- 12.03.2016 Олимпо 2:0 Бельграно Примера
- 01.09.2015 Бельграно 0:0 Олимпо Примера
- 20.09.2014 Олимпо 1:0 Бельграно Примера
- 16.03.2014 Бельграно 1:1 Олимпо Примера
- 21.09.2013 Олимпо 1:1 Бельграно Примера
- 18.02.2012 Олимпо 4:1 Бельграно Примера А
- 18.08.2011 Бельграно 1:1 Олимпо Примера А
- 03.05.2009 Бельграно 1:0 Олимпо Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|11
|0
|2
|27 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|4.
|Уракан
|1:0
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|5.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|13
|6
|5
|2
|17 - 10
|23
|6.
|Бельграно
|13
|6
|5
|2
|11 - 9
|23
|7.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|2
|5
|19 - 15
|20
|10.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|11.
|Колон
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|12.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|15.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|16.
|Расинг Авельянеда
|1:1
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|17.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|19.
|Патронато де Парана
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|20.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|21.
|Ланус
|12
|4
|2
|6
|10 - 21
|14
|22.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|5
|4
|9 - 15
|14
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|24.
|Темперлей
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Тельечеа Эмилиано бьет в цель!
87'
Mariano Barbieri получил желтую карточку от судьи
82'
Олимпо делает замену. Franco Troyansky уходит с поля, а Депетрис Давид выходит на его замену.
76'
Franco Bellocq получил желтую карточку от судьи
73'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Mariano Barbieri выходит на его замену.
66'
Олимпо делает замену. Luis Vila уходит с поля, а Рамон Летини выходит на его замену.
62'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Santiago Martinez выходит на его замену.
62'
Олимпо делает замену. Гонсало Поррас уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
51'
Marcelo Benitez получил желтую карточку от судьи
47'
Гонсало Поррас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Pablo Mauricio Rosales получил желтую карточку от судьи
38'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Хонатан Рамис бьет в цель!
15'
Бельграно делает замену. Лертора Федерико уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
9'
Luis Vila получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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