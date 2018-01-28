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2017-2018
Олимпо
1:2
Конец матча
Бельграно
0'
9' Желтая карточка
Luis Vila
0:1
21' Гол
Jonathan Ramis
38' Желтая карточка
Cristian Franco Lema
42' Желтая карточка
Pablo Mauricio Rosales
47' Желтая карточка
Gonzalo Porras
51' Желтая карточка
Marcelo Benitez II
0:2
60' Гол
Суарес Матиас
76' Желтая карточка
Franco Bellocq
87' Желтая карточка
Mariano Barbieri
1:2
90' Гол
Тельечеа Эмилиано
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Тельечеа Эмилиано бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Mariano Barbieri получил желтую карточку от судьи
82'
Олимпо делает замену. Franco Troyansky уходит с поля, а Депетрис Давид выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Franco Bellocq получил желтую карточку от судьи
73'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Mariano Barbieri выходит на его замену.

66'
Олимпо делает замену. Luis Vila уходит с поля, а Рамон Летини выходит на его замену.
62'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Santiago Martinez выходит на его замену.
62'
Олимпо делает замену. Гонсало Поррас уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Marcelo Benitez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Гонсало Поррас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Pablo Mauricio Rosales получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Хонатан Рамис бьет в цель!
15'
Бельграно делает замену. Лертора Федерико уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
Желтая карточка
9'
Luis Vila получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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