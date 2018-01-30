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2017-2018
2:1
Конец матча
1:0
1' ГолEzequiel Bonifacio
19' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
24' Желтая карточкаКарризо Федерико
2:0
28' ГолКоласо Николас
2:1
29' ГолЭррера Херман
50' Желтая карточкаЭррера Херман
63' Желтая карточкаFernando Zampedri
|
1'
1:0
19'
24'
28'
2:0
29'
2:1
50'
Состав команд
10
Алеман
Брайн
22
Франко
Нейлл
Химнасия Ла-Плата 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 20 Omar Alderete Защитник
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 30 Nicolas Dibble Полузащитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 22 Франко Нейлл Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 19 Перейра Факундо Нападающий
- 7 Erik Ramirez Нападающий
- 40 Leandro Contin Нападающий
- 1 Tomas Durso
- 32 Matias Melluso
- 14 Agustin Bolivar
- Главный тренер: Hilario Bravi
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Paulo Ferrari Защитник
- 13 Luciano Leonel Recalde Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Защитник
- 29 Andres Lioi Полузащитник
- 25 Maximiliano Gonzalez I Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 34 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 28 Agustin Coscia Нападающий
- 38 Гомес Ангел
- 23 Pablo Becker
- 12 Emilio Di Fulvio
- 27 Tomas Augusto Zanotti
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 19.09.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Уракан С
- 12.09.2017 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 26.08.2017 Дефенса и Хустисия 4:4 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 08.08.2017 Химнасия Ла-Плата 2:2 Сан-Мартин Сан-Хуан ТМК
- 08.08.2017 Химнасия Ла-Плата 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан ТМК
- 04.08.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 01.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Росарио Сентраль С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
- 03.09.2017 Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд ТМК
- 05.08.2017 Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль ТМК
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 1:5 Патронато де Парана ТМК
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Росарио Сентраль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
- 23.04.2017 Росарио Сентраль 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 02.05.2016 Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 27.09.2015 Росарио Сентраль 4:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 23.08.2014 Химнасия Ла-Плата 1:2 Росарио Сентраль Примера
- 21.02.2014 Росарио Сентраль 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 18.08.2013 Химнасия Ла-Плата 3:1 Росарио Сентраль Примера
- 02.06.2013 Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Примера Б
- 05.12.2012 Росарио Сентраль 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Б
- 19.02.2012 Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Националь Б
- 20.08.2011 Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б
- 09.03.2010 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А
- 10.10.2009 Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 19.04.2009 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А
- 20.10.2008 Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 16.02.2008 Химнасия Ла-Плата 2:0 Росарио Сентраль Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|11
|0
|2
|27 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Унион Санта-Фе
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|4.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|5.
|Уракан
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|6.
|Бельграно
|13
|6
|5
|2
|11 - 9
|23
|7.
|Индепендьенте
|1:2
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|2
|5
|19 - 15
|20
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2:1
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|12.
|Колон
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|14.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|15.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|16.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|1
|7
|18 - 23
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|19.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|16 - 16
|16
|20.
|Патронато де Парана
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|21.
|Ривер Плейт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|22.
|Ланус
|12
|4
|2
|6
|10 - 21
|14
|23.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|24.
|Темперлей
|13
|3
|3
|7
|9 - 23
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Росарио Сентраль делает замену. Maximiliano Gonzalez уходит с поля, а Pablo Becker выходит на его замену.
83'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Agustin Bolivar выходит на его замену.
78'
Росарио Сентраль делает замену. Карризо Федерико уходит с поля, а Agustin Coscia выходит на его замену.
65'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Nicolas Dibble уходит с поля, а Перейра Факундо выходит на его замену.
63'
Фернандо Зампедри получил желтую карточку от судьи
61'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Ezequiel Bonifacio уходит с поля, а Manuel Guanini выходит на его замену.
56'
Росарио Сентраль делает замену. Эррера Херман уходит с поля, а Maximiliano Lovera выходит на его замену.
50'
Эррера Херман получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Эррера Херман бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Коласо Николас бьет в цель!
24'
Карризо Федерико получил желтую карточку от судьи
19'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Ezequiel Bonifacio бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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