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2017-2018
Химнасия Ла-Плата
2:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
1' Гол
Ezequiel Bonifacio
19' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
24' Желтая карточка
Карризо Федерико
2:0
28' Гол
Коласо Николас
2:1
29' Гол
Эррера Херман
50' Желтая карточка
Эррера Херман
63' Желтая карточка
Fernando Zampedri
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Росарио Сентраль делает замену. Maximiliano Gonzalez уходит с поля, а Pablo Becker выходит на его замену.
83'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Agustin Bolivar выходит на его замену.
78'
Росарио Сентраль делает замену. Карризо Федерико уходит с поля, а Agustin Coscia выходит на его замену.
65'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Nicolas Dibble уходит с поля, а Перейра Факундо выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Фернандо Зампедри получил желтую карточку от судьи

61'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Ezequiel Bonifacio уходит с поля, а Manuel Guanini выходит на его замену.
56'
Росарио Сентраль делает замену. Эррера Херман уходит с поля, а Maximiliano Lovera выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Эррера Херман получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Эррера Херман бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Коласо Николас бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Карризо Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Ezequiel Bonifacio бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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