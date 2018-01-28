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2017-2018
1:0
Второй тайм: 67'
1:0
3' ГолПавон Кристиан
24' Желтая карточкаФрицлер Матиас
38' Желтая карточкаPablo Martin Ledesma
|
3'
1:0
24'
Состав команд
18
Фабра
Франк
32
Тевес
Карлос
19
Walter
Bou
Бока Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 19 Walter Bou Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 20 Gonzalo Maroni Полузащитник
- Ramon Abila Нападающий
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
Колон 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 8 Jonathan Galvan Защитник
- 3 Клементе Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 27 Pablo Martin Ledesma Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 10 Cristian Guanca Полузащитник
- 12 Diego Vera II Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 9 Nicolas Leguizamon Нападающий
- 18 Facundo Silva II
- 15 Mariano Gonzalez I
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +14 =0 -6)
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 14.09.2017 Гильермо Браун 0:1 Бока Хуниорс К
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 15.08.2017 Бока Хуниорс 5:0 Химназия и Тиро К
- 09.08.2017 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс ТМК
Колон (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 09.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Колон С
- 02.09.2017 Уракан 1:0 Колон К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 01.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Колон ТМК
- 26.06.2017 Колон 0:0 Ривер Плейт П
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон П
- 16.06.2017 Колон 2:1 Сан-Лоренсо П
- 08.06.2017 Колон 1:0 Индепендиенте Ривадавия К
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
- 26.02.2017 Бока Хуниорс 2:1 Колон Товарищеские матчи. Клубы
- 19.12.2016 Бока Хуниорс 4:1 Колон Примера
- 09.03.2015 Колон 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 14.04.2014 Колон 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 26.10.2013 Бока Хуниорс 2:0 Колон Примера
- 19.05.2013 Бока Хуниорс 1:0 Колон Примера
- 12.11.2012 Колон 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 29.04.2012 Бока Хуниорс 1:0 Колон Примера
- 26.10.2011 Колон 0:2 Бока Хуниорс Примера А
- 28.03.2011 Колон 0:1 Бока Хуниорс Примера А
- 20.09.2010 Бока Хуниорс 3:1 Колон Примера А
- 09.04.2010 Колон 3:0 Бока Хуниорс Примера А
- 09.11.2009 Бока Хуниорс 0:0 Колон Примера А
- 04.07.2009 Колон 1:3 Бока Хуниорс Примера А
- 14.12.2008 Бока Хуниорс 3:2 Колон Примера А
- 23.03.2008 Бока Хуниорс 2:1 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|13
|11
|0
|2
|26 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|4.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|Уракан
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Бельграно
|12
|5
|5
|2
|9 - 8
|20
|10.
|Колон
|0:1
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|11.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|17
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|15.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|16.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|17.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|19.
|Патронато де Парана
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|20.
|Ривер Плейт
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|21.
|Ланус
|12
|4
|2
|6
|10 - 21
|14
|22.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|5
|4
|9 - 15
|14
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|24.
|Темперлей
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|25.
|Олимпо
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|26.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
56'
Бока Хуниорс делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
46'
Колон делает замену. Эстигаррибия Марсело уходит с поля, а Мариано Гонсалес выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Колон делает замену. Cristian Bernardi уходит с поля, а Nicolas Leguizamon выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Пабло Мартин Ледесма получил желтую карточку от судьи
24'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Павон Кристиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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