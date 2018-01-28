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2017-2018
Бока Хуниорс
1:0
Второй тайм: 67'
Колон
0'
1:0
3' Гол
Павон Кристиан
24' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
38' Желтая карточка
Pablo Martin Ledesma
67'
Второй тайм
56'
Бока Хуниорс делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
46'
Колон делает замену. Эстигаррибия Марсело уходит с поля, а Мариано Гонсалес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Колон делает замену. Cristian Bernardi уходит с поля, а Nicolas Leguizamon выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Пабло Мартин Ледесма получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Павон Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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