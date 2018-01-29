  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Унион Санта-Фе
2:1
Второй тайм: 75'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
15' Гол
Diego Gonzalez VI
16' Желтая карточка
Сигали Леонардо
21' Желтая карточка
Адриан Рикардо
26' Желтая карточка
Juan Musso
1:1
38' Пенальти
Franco Soldano
2:1
69' Гол
Diego Zabala
75'
Второй тайм
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Diego Zabala бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Franco Soldano из команды Унион Санта-Фе забивает с точки!
Желтая карточка
26'
Juan Musso получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Диего Гонзалес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация