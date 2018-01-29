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2017-2018
2:1
Второй тайм: 75'
0:1
15' ГолDiego Gonzalez VI
16' Желтая карточкаСигали Леонардо
21' Желтая карточкаАдриан Рикардо
26' Желтая карточкаJuan Musso
1:1
38' ПенальтиFranco Soldano
2:1
69' ГолDiego Zabala
|
15'
0:1
16'
21'
26'
38'
1:1
69'
2:1
Состав команд
28
Yeimar
Gomez
14
Bruno
Pitton
11
Diego
Zabala
30
Mauro
Pitton
Унион Санта-Фе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 16 Damian Alberto Martinez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 14 Bruno Pitton Защитник
- 11 Diego Zabala Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 30 Mauro Pitton Полузащитник
- 7 Фрагапане Франко Полузащитник
- 27 Franco Soldano Нападающий
- 18 Lucas Emanuel Gamba Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Brian Blasi Защитник
- 15 Walter German Bracamonte Полузащитник
- 21 Julian Vitale Полузащитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- Rodrigo Gomez III
- Santiago Lebus
- 29 Matias Castro I
Расинг Авельянеда 4-4-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- Сигали Леонардо Защитник
- Донатти Алехандро Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- Nery Dominguez Полузащитник
- 8 Diego Gonzalez VI Полузащитник
- Адриан Рикардо Полузащитник
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 17 Martin Ojeda Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 32 Enrique Triverio Нападающий
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 10.01.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Унион Санта-Фе ТМК
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Патронато де Парана 2:3 Унион Санта-Фе С
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Чакарита Хуниорс С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 14.10.2017 Ланус 2:1 Унион Санта-Фе С
- 05.10.2017 Унион Санта-Фе 0:0 Депортиво Морон К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 23.09.2017 Уракан 0:0 Унион Санта-Фе С
- 16.09.2017 Дефенса и Хустисия 1:3 Унион Санта-Фе С
- 12.09.2017 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Унион Санта-Фе С
- 17.08.2017 Ланус 1:2 Унион Санта-Фе К
- 05.08.2017 Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль ТМК
- 29.07.2017 Унион Санта-Фе 0:2 Росарио Сентраль ТМК
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
- 19.08.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Митре К
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 18.12.2016 Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда Примера
- 07.03.2016 Унион Санта-Фе 3:6 Расинг Авельянеда Примера
- 16.08.2015 Унион Санта-Фе 1:2 Расинг Авельянеда Примера
- 22.06.2013 Расинг Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе Примера
- 08.12.2012 Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 24.03.2012 Расинг Авельянеда 0:3 Унион Санта-Фе Примера А
- 19.09.2011 Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|11
|0
|2
|27 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|4.
|Уракан
|1:0
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|5.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|13
|6
|5
|2
|17 - 10
|23
|6.
|Бельграно
|13
|6
|5
|2
|11 - 9
|23
|7.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|2
|5
|19 - 15
|20
|10.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|11.
|Колон
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|12.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|15.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|16.
|Расинг Авельянеда
|1:1
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|17.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|19.
|Патронато де Парана
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|20.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|21.
|Ланус
|12
|4
|2
|6
|10 - 21
|14
|22.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|5
|4
|9 - 15
|14
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|24.
|Темперлей
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
69'
Г О О О О Л - Diego Zabala бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Franco Soldano из команды Унион Санта-Фе забивает с точки!
26'
Juan Musso получил желтую карточку от судьи
21'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
16'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Диего Гонзалес бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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