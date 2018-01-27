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2017-2018
Тигре
1:2
Конец матча
Банфилд
0'
24' Желтая карточка
Цвитанич Дарио
1:0
25' Пенальти
Луна Карлос II
1:1
28' Гол
Цвитанич Дарио
32' Желтая карточка
Eric Daian Remedi
45' Желтая карточка
Сивельи Ренато
63' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
77' Желтая карточка
Javier Iritier
78' Желтая карточка
Матеас Перез Гарсия
90' Желтая карточка
Diego Sosa
1:2
90' Пенальти
Цвитанич Дарио
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио из команды Банфилд забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Diego Sosa получил желтую карточку от судьи
83'
Банфилд делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Спердути Маурисио выходит на его замену.
80'
Тигре делает замену. Луна Карлос II уходит с поля, а Страккуалурси Денис выходит на его замену.
79'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Nicolas Linares выходит на его замену.

Желтая карточка
78'
Матеас Перез Гарсия получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Javier Iritier получил желтую карточку от судьи
73'
Тигре делает замену. Себастьян Предигуер уходит с поля, а Мигел Берточчи выходит на его замену.
66'
Тигре делает замену. Ivan Bolano уходит с поля, а Javier Iritier выходит на его замену.
64'
Банфилд делает замену. Gonzalo Bettini уходит с поля, а Ортис Данило выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Gonzalo Bettini получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Сивельи Ренато получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Eric Daian Remedi получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Луна Карлос II из команды Тигре забивает с точки!
Желтая карточка
24'
Цвитанич Дарио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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