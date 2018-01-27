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2017-2018
24' Желтая карточкаЦвитанич Дарио
1:0
25' ПенальтиЛуна Карлос II
1:1
28' ГолЦвитанич Дарио
32' Желтая карточкаEric Daian Remedi
45' Желтая карточкаСивельи Ренато
63' Желтая карточкаGonzalo Bettini
77' Желтая карточкаJavier Iritier
78' Желтая карточкаМатеас Перез Гарсия
90' Желтая карточкаDiego Sosa
1:2
90' ПенальтиЦвитанич Дарио
|
24'
25'
1:0
28'
1:1
45'
63'
77'
90'
90'
1:2
Состав команд
32
Maxi
Caire
29
Diego
Sosa
30
Ivan
Bolano
Тигре 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Federico Crivelli Вратарь
- 32 Maxi Caire Защитник
- 2 Carlos Rodriguez III Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 29 Diego Sosa Защитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 30 Ivan Bolano Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 15 Дженсон Лукас Полузащитник
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 17 Lucas Chacana Полузащитник
- 11 Jacobo Mansilla Полузащитник
- 33 Miguel Bertocchi Полузащитник
- 28 Javier Iritier Полузащитник
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
Банфилд 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 6 Ортис Данило Защитник
- 31 Martin Lucero Полузащитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 15 Nicolas Linares
- 21 Julian Carranza
- 28 Franco Colela
Предыдущие игры
Тигре (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 19.11.2017 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
- 23.06.2017 Тигре 1:0 Атлетико Рафаэла П
- 18.06.2017 Патронато де Парана 0:2 Тигре П
- 03.06.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд П
- 28.05.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Тигре П
- 21.05.2017 Тигре 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан П
- 16.05.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Тигре П
Банфилд (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 11.09.2017 Ривер Плейт 3:1 Банфилд С
- 02.09.2017 Атлетико Рафаэла 2:4 Банфилд К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 09.08.2017 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс ТМК
- 29.07.2017 Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд ТМК
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда П
- 21.06.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд П
Последние игры между собой
Тигре: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Банфилд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
- 30.04.2017 Тигре 0:1 Банфилд Примера
- 18.10.2015 Тигре 3:1 Банфилд Примера
- 29.08.2014 Банфилд 1:0 Тигре Примера
- 12.03.2012 Банфилд 0:2 Тигре Примера А
- 03.09.2011 Тигре 1:0 Банфилд Примера А
- 12.03.2011 Тигре 1:2 Банфилд Примера А
- 06.09.2010 Банфилд 1:1 Тигре Примера А
- 09.05.2010 Тигре 1:2 Банфилд Примера А
- 10.12.2009 Банфилд 1:0 Тигре Примера А
- 04.07.2009 Банфилд 0:3 Тигре Примера А
- 14.12.2008 Тигре 1:0 Банфилд Примера А
- 16.03.2008 Банфилд 3:3 Тигре Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|12
|10
|0
|2
|25 - 5
|30
|2.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|13
|8
|3
|2
|18 - 7
|27
|3.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|13
|7
|3
|3
|17 - 7
|24
|4.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|Уракан
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Колон
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|10.
|Бельграно
|12
|5
|5
|2
|9 - 8
|20
|11.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|17
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|15.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|16.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|17.
|Ривер Плейт
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|18.
|Патронато де Парана
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|19.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|2
|6
|9 - 13
|14
|20.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|5
|4
|9 - 15
|14
|21.
|Ланус
|11
|4
|1
|6
|9 - 20
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|4
|5
|10 - 10
|13
|24.
|Темперлей
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|25.
|Олимпо
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|26.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|2
|9
|6 - 15
|5
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио из команды Банфилд забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Diego Sosa получил желтую карточку от судьи
83'
Банфилд делает замену. Моуче Пабло уходит с поля, а Спердути Маурисио выходит на его замену.
80'
Тигре делает замену. Луна Карлос II уходит с поля, а Страккуалурси Денис выходит на его замену.
79'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Nicolas Linares выходит на его замену.
78'
Матеас Перез Гарсия получил желтую карточку от судьи
77'
Javier Iritier получил желтую карточку от судьи
73'
Тигре делает замену. Себастьян Предигуер уходит с поля, а Мигел Берточчи выходит на его замену.
66'
Тигре делает замену. Ivan Bolano уходит с поля, а Javier Iritier выходит на его замену.
64'
Банфилд делает замену. Gonzalo Bettini уходит с поля, а Ортис Данило выходит на его замену.
63'
Gonzalo Bettini получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сивельи Ренато получил желтую карточку от судьи
32'
Eric Daian Remedi получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Луна Карлос II из команды Тигре забивает с точки!
24'
Цвитанич Дарио получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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