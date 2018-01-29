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2017-2018
Уракан
1:0
Второй тайм: 90+'
Ривер Плейт
0'
1:0
29' Пенальти
Ignacio Pussetto
59' Желтая карточка
Patricio Daniel Toranzo
70' Желтая карточка
Игнасио Скокко
71' Желтая карточка
Marcelo Saracchi
79' Желтая карточка
Перес Энцо
90'+1
Второй тайм
Желтая карточка
79'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Marcelo Saracchi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
67'
Ривер Плейт делает замену. Борре Рафаэль уходит с поля, а Пратто Лукас выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Парисио Даниел Торанцо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Ignacio Pussetto из команды Уракан забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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