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2017-2018
1:0
Второй тайм: 90+'
1:0
29' ПенальтиIgnacio Pussetto
59' Желтая карточкаPatricio Daniel Toranzo
70' Желтая карточкаИгнасио Скокко
71' Желтая карточкаMarcelo Saracchi
79' Желтая карточкаПерес Энцо
|
29'
1:0
70'
71'
79'
Состав команд
Уракан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Marcos Guillermo Diaz Вратарь
- 28 Cristian Chimino Защитник
- 6 Saul Salcedo Защитник
- 21 Martin Hugo Nervo Защитник
- 19 Lucas Villalba Защитник
- 27 Калелло Адриан Полузащитник
- Исраэль Алехандро Дамонте Полузащитник
- 7 Ignacio Pussetto Полузащитник
- 18 Patricio Daniel Toranzo Полузащитник
- Ricardo Noir Полузащитник
- 20 Norberto Briasco Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Гарсия Мануэль IV Вратарь
- 25 Матеу Карлос Хавьер Защитник
- 4 Араужо Карлос Защитник
- 8 Mauro Bogado Полузащитник
- 23 Монтенегро Даниэль Полузащитник
- 16 Diego mendoza Нападающий
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- Leandro Martinez I Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Enrique Bologna Вратарь
- 20 Каско Милтон Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 7 Мора Родриго Полузащитник
- 21 Ivan Rossi Полузащитник
- 16 Рохас Ариэль II Полузащитник
- Пратто Лукас Нападающий
Предыдущие игры
Уракан (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 02.12.2017 Уракан 1:1 Патронато де Парана С
- 25.11.2017 Централ Эспаньол 2:3 Уракан С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 22.11.2017 Уракан 0:1 Вилья Эспаньола С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 18.11.2017 Мирамар Мисионес 1:2 Уракан С
- 15.11.2017 Уракан 0:1 Депортиво Мальдонадо С
- 08.11.2017 Уракан 2:3 Атлетико Торке С
- 04.11.2017 Годой Крус 2:1 Уракан С
- 28.10.2017 Уракан 4:0 Ланус С
- 17.10.2017 Олимпо 0:2 Уракан С
- 14.10.2017 Уракан 3:1 Ориентал С
- 11.10.2017 Вилья Тереса 2:0 Уракан С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 30.09.2017 Дефенса и Хустисия 0:0 Уракан С
- 23.09.2017 Уракан 0:0 Унион Санта-Фе С
- 20.09.2017 Рентистас 2:2 Уракан С
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 0:1 Депортиво Куэнка СA
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 02.12.2017 Эмелек 2:0 Ривер Плейт СA
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 26.11.2017 Индепендьенте дель Валле 4:1 Ривер Плейт СA
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Ривер Плейт 1:0 ЛДУ Кито СA
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 13.11.2017 Ривер Плейт 3:0 Депортиво Морон К
- 11.11.2017 Эль Насьональ 1:0 Ривер Плейт СA
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 05.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Барселона Гуаякиль СA
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 29.10.2017 Дельфин 2:0 Ривер Плейт СA
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
- 23.10.2017 Ривер Плейт 0:0 Клан Ювениль СA
- 19.10.2017 Ривер Плейт 4:1 Атланта К
Последние игры между собой
Уракан: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
- 27.11.2016 Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера
- 27.11.2015 Уракан 2:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 06.11.2015 Ривер Плейт 0:1 Уракан Копа Судамерикана
- 31.08.2015 Ривер Плейт 1:1 Уракан Примера
- 26.04.2015 Ривер Плейт 0:1 Уракан Суперкубок
- 10.10.2011 Уракан 1:2 Ривер Плейт Националь Б
- 21.02.2011 Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А
- 15.08.2010 Уракан 0:1 Ривер Плейт Примера А
- 14.03.2010 Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А
- 18.10.2009 Уракан 0:0 Ривер Плейт Примера А
- 16.05.2009 Уракан 4:0 Ривер Плейт Примера А
- 10.11.2008 Ривер Плейт 3:3 Уракан Примера А
- 24.05.2008 Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера А
- 11.11.2007 Уракан 2:1 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|11
|0
|2
|27 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|4.
|Уракан
|1:0
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|5.
|Унион Санта-Фе
|1:1
|13
|6
|5
|2
|17 - 10
|23
|6.
|Бельграно
|13
|6
|5
|2
|11 - 9
|23
|7.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|2
|5
|19 - 15
|20
|10.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|11.
|Колон
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|12.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|15.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|16.
|Расинг Авельянеда
|1:1
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|17.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|19.
|Патронато де Парана
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|20.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|21.
|Ланус
|12
|4
|2
|6
|10 - 21
|14
|22.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|5
|4
|9 - 15
|14
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|24.
|Темперлей
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
79'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
71'
Marcelo Saracchi получил желтую карточку от судьи
70'
Игнасио Скокко получил желтую карточку от судьи
67'
Ривер Плейт делает замену. Борре Рафаэль уходит с поля, а Пратто Лукас выходит на его замену.
59'
Парисио Даниел Торанцо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Ignacio Pussetto из команды Уракан забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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