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Тальерес Кордоба
1:0
Второй тайм: 82'
Сан-Лоренсо
0'
15' Желтая карточка
Гонсало Родригес
30' Желтая карточка
Мерсьер Хуан
32' Желтая карточка
Junior Arias
1:0
38' Пенальти
Олаза Лукас
48' Желтая карточка
Олаза Лукас
52' Красная карточка
Кастро Алексис
58' Вторая желтая карточка
Гонсало Родригес
69' Желтая карточка
Carlos Quintana
82'
Второй тайм
73'
Тальерес Кордоба делает замену. Cristian Ojeda уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
63'
Тальерес Кордоба делает замену. Junior Arias уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
59'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Marcos Senesi выходит на его замену.
58'
Гонсало Родригес получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
УДАЛЕНИЕ! - Кастро Алексис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
48'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сан-Лоренсо делает замену. Franco Moyano уходит с поля, а Кастро Алексис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Олаза Лукас из команды Тальерес Кордоба забивает с точки!
Желтая карточка
32'
Junior Arias получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Мерсьер Хуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Гонсало Родригес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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