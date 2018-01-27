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1:0
Второй тайм: 82'
15' Желтая карточкаГонсало Родригес
30' Желтая карточкаМерсьер Хуан
32' Желтая карточкаJunior Arias
1:0
38' ПенальтиОлаза Лукас
48' Желтая карточкаОлаза Лукас
52' Красная карточкаКастро Алексис
58' Вторая желтая карточкаГонсало Родригес
69' Желтая карточкаCarlos Quintana
|
15'
30'
32'
38'
1:0
48'
52'
58'
69'
Состав команд
19
Mauro
Ortiz
19
Ботта
Рубен
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 19 Mauro Ortiz Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Комар Хуан Защитник
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- Fernando Juarez III
- 32 Marcelo Torres
- 8 Nicolas Gimenez II
- 35 Franco Malagueno
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Сан-Лоренсо 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 4 Гонсало Родригес Защитник
- 6 Каруссо Матиас Защитник
- 27 Gabriel Rojas Защитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 34 Franco Moyano Полузащитник
- 16 Белуччи Фернандо Полузащитник
- 31 Факундо Киньон Полузащитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 9 Бланди Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 14 Кастро Алексис Защитник
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 02.09.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Химназия Мендоса К
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба ТМК
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба ТМК
- 28.06.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо П
- 21.06.2017 Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба П
- 17.06.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Химнасия Ла-Плата П
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 19.11.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Сан-Лоренсо С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 26.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо С
- 22.09.2017 Ланус 2:0 Сан-Лоренсо КЛ
- 17.09.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Арсенал Саранди С
- 14.09.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Ланус КЛ
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2017 Депортиво Морон 1:0 Сан-Лоренсо К
- 16.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Чиполлетти К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|12
|10
|0
|2
|25 - 5
|30
|2.
|Сан-Лоренсо
|0:1
|13
|8
|3
|2
|18 - 7
|27
|3.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|13
|7
|3
|3
|17 - 7
|24
|4.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|4
|2
|16 - 9
|22
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|Уракан
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Колон
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|10.
|Бельграно
|12
|5
|5
|2
|9 - 8
|20
|11.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|17
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|12
|5
|2
|5
|10 - 10
|17
|15.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|16.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|17.
|Ривер Плейт
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|18.
|Патронато де Парана
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|19.
|Велес Сарсфилд
|12
|4
|2
|6
|9 - 13
|14
|20.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|5
|4
|9 - 15
|14
|21.
|Ланус
|11
|4
|1
|6
|9 - 20
|13
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|4
|5
|10 - 10
|13
|24.
|Темперлей
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|25.
|Олимпо
|12
|2
|3
|7
|7 - 17
|9
|26.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|12
|1
|2
|9
|6 - 15
|5
Второй тайм
73'
Тальерес Кордоба делает замену. Cristian Ojeda уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.
69'
Карлос Куинтана получил желтую карточку от судьи
63'
Тальерес Кордоба делает замену. Junior Arias уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
59'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Marcos Senesi выходит на его замену.
58'
Гонсало Родригес получает вторую желтую карточку. Удаление.
52'
УДАЛЕНИЕ! - Кастро Алексис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
48'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Сан-Лоренсо делает замену. Franco Moyano уходит с поля, а Кастро Алексис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Олаза Лукас из команды Тальерес Кордоба забивает с точки!
32'
Junior Arias получил желтую карточку от судьи
30'
Мерсьер Хуан получил желтую карточку от судьи
15'
Гонсало Родригес получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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