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2017-2018
Аргентинос Хуниорс
2:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
37' Желтая карточка
Lisandro Martinez
41' Желтая карточка
Nahuel Molina
1:0
49' Гол
Барриос Лукас
2:0
81' Гол
Damian Batallini
2:1
88' Гол
Fernando Elizari
90' Желтая карточка
 90'+7
Второй тайм
90'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nahuel Molina уходит с поля, а Бордагарай Фабиан выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Fernando Elizari бьет в цель!
85'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Да Сильва Луис выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Damian Batallini бьет в цель!

71'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
70'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Francis Mac Allister выходит на его замену.
70'
Дефенса и Хустисия делает замену. Сиру Риус уходит с поля, а Horacio Tijanovich выходит на его замену.
60'
Дефенса и Хустисия делает замену. Lisandro Martinez уходит с поля, а Fernando Elizari выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Барриос Лукас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Nahuel Molina получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Lisandro Martinez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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