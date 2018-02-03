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2017-2018
2:1
Конец матча
37' Желтая карточкаLisandro Martinez
41' Желтая карточкаNahuel Molina
1:0
49' ГолБарриос Лукас
2:0
81' ГолDamian Batallini
2:1
88' ГолFernando Elizari
|
41'
49'
1:0
81'
2:0
88'
2:1
90'
Состав команд
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 3 Guillermo Benitez Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 11 Damian Batallini Полузащитник
- 88 Барриос Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 9 Да Сильва Луис Нападающий
- 28 Alexis Mac Allister
- 20 Gaston Veron
Дефенса и Хустисия 5-4-1
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 18 Nahuel Molina Защитник
- 2 Гисси Дилан Защитник
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 20 Rafael Delgado Защитник
- 29 Nicolas Fernandez I Полузащитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 14 Кубас Адриан Полузащитник
- 12 Ciro Rius Полузащитник
- 9 Фернандо Андре Маркес Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Luis Jerez Silva Защитник
- 17 Бордагарай Фабиан Полузащитник
- 8 Tomas Pochettino Полузащитник
- 30 Fernando Elizari Нападающий
- 4 Rafael Barrios
- 16 Horacio Tijanovich
- 23 Nicolas Avellaneda
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 30.07.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Институто ПБ
- 20.07.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Институто К
- 12.07.2017 Нуэва Чикаго 1:2 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 08.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Хухуй ПБ
- 01.07.2017 Лос-Андес 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
- 30.09.2017 Дефенса и Хустисия 0:0 Уракан С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Дефенса и Хустисия 1:3 Унион Санта-Фе С
- 09.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 26.08.2017 Дефенса и Хустисия 4:4 Химнасия Ла-Плата С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 04.08.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|11
|0
|2
|27 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Унион Санта-Фе
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|4.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|5.
|Уракан
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|6.
|Бельграно
|14
|6
|6
|2
|11 - 9
|24
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|8.
|Индепендьенте
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|12.
|Колон
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|14.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|16.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|17.
|Патронато де Парана
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|1
|7
|18 - 23
|16
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|20.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|16 - 16
|16
|21.
|Ривер Плейт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|22.
|Ланус
|13
|4
|3
|6
|10 - 21
|15
|23.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|24.
|Темперлей
|13
|3
|3
|7
|9 - 23
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
90'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nahuel Molina уходит с поля, а Бордагарай Фабиан выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Fernando Elizari бьет в цель!
85'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Да Сильва Луис выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Damian Batallini бьет в цель!
71'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
70'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Francis Mac Allister выходит на его замену.
70'
Дефенса и Хустисия делает замену. Сиру Риус уходит с поля, а Horacio Tijanovich выходит на его замену.
60'
Дефенса и Хустисия делает замену. Lisandro Martinez уходит с поля, а Fernando Elizari выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Барриос Лукас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Nahuel Molina получил желтую карточку от судьи
37'
Lisandro Martinez получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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