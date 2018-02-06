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2017-2018
Темперлей
0:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
14' Желтая карточка
Leonardo Godoy
0:1
35' Гол
Junior Arias
35' Желтая карточка
Junior Arias
41' Желтая карточка
Leonardo Di Lorenzo
66' Желтая карточка
Олаза Лукас
67' Желтая карточка
Коста Рамиро
83' Желтая карточка
Marcos Ariel Pinto
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тальерес Кордоба делает замену. Хоао Рохас уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Marcos Ariel Pinto получил желтую карточку от судьи
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Junior Arias уходит с поля, а Сантьяго Мартин Сильва Оливера выходит на его замену.
76'
Темперлей делает замену. Adrian Scifo уходит с поля, а Маркос Даниэл Фигуероа выходит на его замену.
75'
Тальерес Кордоба делает замену. Mauro Ortiz уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Коста Рамиро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
60'
Темперлей делает замену. Mathias Villasanti уходит с поля, а Хуан Санчес Сотело выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Темперлей делает замену. Ezequiel Montagna уходит с поля, а Fernando Brandan выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Леонардо Ди Лорецо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Junior Arias получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Junior Arias бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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