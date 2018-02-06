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2017-2018
0:1
Конец матча
14' Желтая карточкаLeonardo Godoy
0:1
35' ГолJunior Arias
35' Желтая карточкаJunior Arias
41' Желтая карточкаLeonardo Di Lorenzo
66' Желтая карточкаОлаза Лукас
67' Желтая карточкаКоста Рамиро
83' Желтая карточкаMarcos Ariel Pinto
|
14'
35'
0:1
35'
66'
67'
Состав команд
31
Коста
Рамиро
Темперлей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 4 Adrian Scifo Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 3 Matias German Nani Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 23 Mathias Villasanti Полузащитник
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 32 Ezequiel Montagna Полузащитник
- 18 Fabian Miguel Munoz I Нападающий
- 31 Коста Рамиро Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 5 Rodrigo De Ciancio Полузащитник
- 19 Marcos Daniel Figueroa Нападающий
- 22 Juan Ignacio Sanchez Sotelo Нападающий
- 37 Gaspar Gentile
- 7 Fernando Brandan I
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 19 Mauro Ortiz Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Комар Хуан Защитник
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 35 Franco Malagueno
- 16 Fernando Juarez III
- 10 Nicolas Gimenez II
- 23 Martin Santiago Silva I
Предыдущие игры
Темперлей (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 2:1 Темперлей ТМК
- 01.07.2017 Темперлей 2:0 Спортиво лас Парехас К
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 02.09.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Химназия Мендоса К
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба ТМК
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба ТМК
- 28.06.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо П
- 21.06.2017 Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба П
Последние игры между собой
Темперлей: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 03.06.2017 Темперлей 2:1 Тальерес Кордоба Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|11
|1
|2
|28 - 6
|34
|2.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|3.
|Тальерес Кордоба
|14
|8
|3
|3
|19 - 7
|27
|4.
|Унион Санта-Фе
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|6.
|Уракан
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Бельграно
|14
|6
|6
|2
|11 - 9
|24
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|14
|7
|2
|5
|16 - 13
|23
|10.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|12.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|13.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|14.
|Расинг Авельянеда
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|15.
|Банфилд
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|16.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|17.
|Ривер Плейт
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|19.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|2
|7
|10 - 15
|17
|20.
|Патронато де Парана
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|21.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|23.
|Ланус
|13
|4
|3
|6
|10 - 21
|15
|24.
|Чакарита Хуниорс
|14
|3
|3
|8
|11 - 14
|12
|25.
|Темперлей
|14
|3
|3
|8
|9 - 24
|12
|26.
|Олимпо
|14
|2
|3
|9
|8 - 21
|9
|27.
|Тигре
|14
|1
|6
|7
|10 - 19
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|14
|1
|3
|10
|7 - 17
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тальерес Кордоба делает замену. Хоао Рохас уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
83'
Marcos Ariel Pinto получил желтую карточку от судьи
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Junior Arias уходит с поля, а Сантьяго Мартин Сильва Оливера выходит на его замену.
76'
Темперлей делает замену. Adrian Scifo уходит с поля, а Маркос Даниэл Фигуероа выходит на его замену.
75'
Тальерес Кордоба делает замену. Mauro Ortiz уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.
67'
Коста Рамиро получил желтую карточку от судьи
66'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
60'
Темперлей делает замену. Mathias Villasanti уходит с поля, а Хуан Санчес Сотело выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Темперлей делает замену. Ezequiel Montagna уходит с поля, а Fernando Brandan выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Леонардо Ди Лорецо получил желтую карточку от судьи
35'
Junior Arias получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Junior Arias бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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