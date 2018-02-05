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2017-2018
Расинг Авельянеда
4:0
Конец матча
Уракан
0'
1:0
11' Гол
Lautaro Martinez
15' Желтая карточка
Marcos Guillermo Diaz
23' Желтая карточка
Diego Gonzalez VI
2:0
33' Пенальти
Лисандро Лопес III
39' Желтая карточка
Ricardo Noir
3:0
45' Гол
Lautaro Martinez
53' Желтая карточка
Сото Алексис
70' Желтая карточка
Renzo Saravia
72' Желтая карточка
Martin Hugo Nervo
4:0
77' Гол
Lautaro Martinez
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Уракан делает замену. Ignacio Pussetto уходит с поля, а Nazareno Solis выходит на его замену.
80'
Расинг Авельянеда делает замену. Lautaro Martinez уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Lautaro Martinez бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Хуго Нерво получил желтую карточку от судьи
71'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Адриан Рикардо выходит на его замену.

Желтая карточка
70'
Renzo Saravia получил желтую карточку от судьи
66'
Уракан делает замену. Парисио Даниел Торанцо уходит с поля, а Монтенегро Даниэль выходит на его замену.
64'
Расинг Авельянеда делает замену. Nery Dominguez уходит с поля, а Мели Сесар выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Уракан делает замену. Norberto Briasco уходит с поля, а Чавес Андрес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Lautaro Martinez бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Рикардо Ноир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III из команды Расинг Авельянеда забивает с точки!
Желтая карточка
23'
Диего Гонзалес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Маркос Диаз получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Lautaro Martinez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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