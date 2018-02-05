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2017-2018
4:0
Конец матча
1:0
11' ГолLautaro Martinez
15' Желтая карточкаMarcos Guillermo Diaz
23' Желтая карточкаDiego Gonzalez VI
2:0
33' ПенальтиЛисандро Лопес III
39' Желтая карточкаRicardo Noir
3:0
45' ГолLautaro Martinez
53' Желтая карточкаСото Алексис
70' Желтая карточкаRenzo Saravia
72' Желтая карточкаMartin Hugo Nervo
4:0
77' ГолLautaro Martinez
|
11'
1:0
33'
2:0
39'
45'
3:0
53'
70'
77'
4:0
Состав команд
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
Расинг Авельянеда 4-4-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 8 Diego Gonzalez VI Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 17 Martin Ojeda Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 21 Rodrigo Adrian Schlegel
Уракан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Marcos Guillermo Diaz Вратарь
- 28 Cristian Chimino Защитник
- 6 Saul Salcedo Защитник
- 21 Martin Hugo Nervo Защитник
- 19 Lucas Villalba Защитник
- 5 Исраэль Алехандро Дамонте Полузащитник
- 27 Калелло Адриан Полузащитник
- 7 Ignacio Pussetto Полузащитник
- 18 Patricio Daniel Toranzo Полузащитник
- 11 Ricardo Noir Полузащитник
- 20 Norberto Briasco Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Гарсия Мануэль IV Вратарь
- 4 Араужо Карлос Защитник
- 2 Federico Mancinelli Защитник
- 31 Nazareno Solis Полузащитник
- 8 Mauro Bogado Полузащитник
- 10 Монтенегро Даниэль Полузащитник
- 23 Чавес Андрес Нападающий
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
Уракан (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 02.12.2017 Уракан 1:1 Патронато де Парана С
- 25.11.2017 Централ Эспаньол 2:3 Уракан С
- 25.11.2017 Чакарита Хуниорс 0:2 Уракан С
- 22.11.2017 Уракан 0:1 Вилья Эспаньола С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 18.11.2017 Мирамар Мисионес 1:2 Уракан С
- 15.11.2017 Уракан 0:1 Депортиво Мальдонадо С
- 08.11.2017 Уракан 2:3 Атлетико Торке С
- 04.11.2017 Годой Крус 2:1 Уракан С
- 28.10.2017 Уракан 4:0 Ланус С
- 17.10.2017 Олимпо 0:2 Уракан С
- 14.10.2017 Уракан 3:1 Ориентал С
- 11.10.2017 Вилья Тереса 2:0 Уракан С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 30.09.2017 Дефенса и Хустисия 0:0 Уракан С
- 23.09.2017 Уракан 0:0 Унион Санта-Фе С
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Уракан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
- 19.02.2017 Расинг Авельянеда 4:3 Уракан Товарищеские матчи. Клубы
- 20.11.2016 Уракан 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 01.05.2016 Уракан 0:1 Расинг Авельянеда Примера
- 12.04.2015 Расинг Авельянеда 2:0 Уракан Примера
- 10.04.2011 Уракан 0:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 03.10.2010 Расинг Авельянеда 3:0 Уракан Примера А
- 03.03.2010 Расинг Авельянеда 1:1 Уракан Примера А
- 03.10.2009 Уракан 3:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 14.02.2009 Расинг Авельянеда 1:4 Уракан Примера А
- 18.08.2008 Уракан 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 07.06.2008 Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Примера А
- 02.12.2007 Уракан 3:0 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|11
|1
|2
|28 - 6
|34
|2.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|3.
|Унион Санта-Фе
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|5.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|6.
|Уракан
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Бельграно
|14
|6
|6
|2
|11 - 9
|24
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|14
|7
|2
|5
|16 - 13
|23
|10.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|12.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|13.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|14.
|Расинг Авельянеда
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|15.
|Банфилд
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|16.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|17.
|Ривер Плейт
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|18.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|20.
|Патронато де Парана
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|21.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|23.
|Ланус
|13
|4
|3
|6
|10 - 21
|15
|24.
|Темперлей
|13
|3
|3
|7
|9 - 23
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|14
|2
|3
|9
|8 - 21
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|14
|1
|3
|10
|7 - 17
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Уракан делает замену. Ignacio Pussetto уходит с поля, а Nazareno Solis выходит на его замену.
80'
Расинг Авельянеда делает замену. Lautaro Martinez уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.
77'
72'
Хуго Нерво получил желтую карточку от судьи
71'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Адриан Рикардо выходит на его замену.
70'
Renzo Saravia получил желтую карточку от судьи
66'
Уракан делает замену. Парисио Даниел Торанцо уходит с поля, а Монтенегро Даниэль выходит на его замену.
64'
Расинг Авельянеда делает замену. Nery Dominguez уходит с поля, а Мели Сесар выходит на его замену.
53'
Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Уракан делает замену. Norberto Briasco уходит с поля, а Чавес Андрес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
39'
Рикардо Ноир получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III из команды Расинг Авельянеда забивает с точки!
23'
Диего Гонзалес получил желтую карточку от судьи
15'
Маркос Диаз получил желтую карточку от судьи
11'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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