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2017-2018
0:1
Конец матча
33' Желтая карточкаTomas Chancalay
71' Желтая карточкаLucas Ceballos
0:1
73' ПенальтиLeandro Miguel Fernandez
82' Желтая карточкаJorge Figal
|
33'
71'
73'
0:1
82'
Состав команд
30
German
Conti
Колон 4-4-2
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 4 Lucas Ceballos Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 15 Mariano Gonzalez I Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 25 Tomas Chancalay Полузащитник
- 12 Diego Vera II Нападающий
- 11 Javier Correa Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 8 Jonathan Galvan Защитник
- 3 Клементе Защитник
- 27 Pablo Martin Ledesma Полузащитник
- 10 Cristian Guanca Полузащитник
- 37 Руис Алан Нападающий
- 18 Facundo Silva II
Индепендьенте 4-4-2
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Fabricio Bustos Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- 27 Jony Menendez Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 26 Гутьеррес Хонас Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- 7 Martin Nicolas Benitez Нападающий
Предыдущие игры
Колон (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 09.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Колон С
- 02.09.2017 Уракан 1:0 Колон К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 01.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Колон ТМК
- 26.06.2017 Колон 0:0 Ривер Плейт П
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон П
- 16.06.2017 Колон 2:1 Сан-Лоренсо П
Индепендьенте (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 29.11.2017 Индепендьенте 3:1 Либертад КС
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 22.11.2017 Либертад 1:0 Индепендьенте КС
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 03.11.2017 Индепендьенте 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 30.10.2017 Индепендьенте 1:1 Патронато де Парана С
- 26.10.2017 Насьональ Асунсьон 1:4 Индепендьенте КС
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Годой Крус 1:0 Индепендьенте С
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман К
- 17.09.2017 Индепендьенте 0:1 Ланус С
Последние игры между собой
Колон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
- 12.12.2016 Колон 0:2 Индепендьенте Примера
- 06.03.2016 Индепендьенте 4:1 Колон Примера
- 02.08.2015 Колон 0:1 Индепендьенте Примера
- 23.06.2013 Колон 1:1 Индепендьенте Примера
- 10.12.2012 Индепендьенте 2:2 Колон Примера
- 17.09.2011 Индепендьенте 0:1 Колон Примера А
- 22.05.2011 Индепендьенте 3:1 Колон Примера А
- 23.11.2010 Колон 1:1 Индепендьенте Примера А
- 29.03.2010 Колон 1:1 Индепендьенте Примера А
- 29.10.2009 Индепендьенте 3:2 Колон Примера А
- 18.04.2009 Индепендьенте 0:1 Колон Примера А
- 18.10.2008 Колон 1:2 Индепендьенте Примера А
- 06.04.2008 Индепендьенте 1:3 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|11
|0
|2
|27 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Унион Санта-Фе
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|5.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|6.
|Уракан
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|7.
|Бельграно
|14
|6
|6
|2
|11 - 9
|24
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|12.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|13.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|14.
|Банфилд
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|16.
|Ривер Плейт
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|17.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|18.
|Патронато де Парана
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|19.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|1
|7
|18 - 23
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|22.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|16 - 16
|16
|23.
|Ланус
|13
|4
|3
|6
|10 - 21
|15
|24.
|Темперлей
|13
|3
|3
|7
|9 - 23
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|14
|2
|3
|9
|8 - 21
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Индепендьенте делает замену. Diego Rodriguez уходит с поля, а Гутьеррес Хонас выходит на его замену.
82'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
79'
Индепендьенте делает замену. Jonathan Menendez уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
74'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Cristian Guanca выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Leandro Miguel Fernandez из команды Индепендьенте забивает с точки!
71'
Лукас Себалос получил желтую карточку от судьи
66'
Колон делает замену. Javier Correa уходит с поля, а Руис Алан выходит на его замену.
57'
Индепендьенте делает замену. Хильотти Эмануэль уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
57'
Колон делает замену. Cristian Bernardi уходит с поля, а Факундо Силва выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Tomas Chancalay получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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