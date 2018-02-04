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2017-2018
Колон
0:1
Конец матча
Индепендьенте
0'
33' Желтая карточка
Tomas Chancalay
71' Желтая карточка
Lucas Ceballos
0:1
73' Пенальти
Leandro Miguel Fernandez
82' Желтая карточка
Jorge Figal
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Индепендьенте делает замену. Diego Rodriguez уходит с поля, а Гутьеррес Хонас выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
79'
Индепендьенте делает замену. Jonathan Menendez уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
74'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Cristian Guanca выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Leandro Miguel Fernandez из команды Индепендьенте забивает с точки!

Желтая карточка
71'
Лукас Себалос получил желтую карточку от судьи
66'
Колон делает замену. Javier Correa уходит с поля, а Руис Алан выходит на его замену.
57'
Индепендьенте делает замену. Хильотти Эмануэль уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
57'
Колон делает замену. Cristian Bernardi уходит с поля, а Факундо Силва выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Tomas Chancalay получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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