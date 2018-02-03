  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Бельграно
0:0
Конец матча
Ланус
0'
35' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
52' Желтая карточка
Марконе Иван
79' Желтая карточка
Tomas Belmonte
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ланус делает замену. Marcelino Moreno уходит с поля, а Gonzalo Di Renzo выходит на его замену.
87'
Бельграно делает замену. Santiago Martinez уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
84'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Mariano Barbieri выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Tomas Belmonte получил желтую карточку от судьи
77'
Ланус делает замену. Джерман Денис уходит с поля, а Bruno Vides выходит на его замену.

73'
Ланус делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Tomas Belmonte выходит на его замену.
72'
Бельграно делает замену. Хонатан Рамис уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Акоста Лаутаро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация