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2017-2018
35' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
52' Желтая карточкаМарконе Иван
79' Желтая карточкаTomas Belmonte
|
35'
52'
79'
Состав команд
24
Годой
Эрик
Бельграно 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 5 Santiago Martinez I Полузащитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Полузащитник
- 19 Гевгеосян Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Рохас Ансель Защитник
- 23 Mariano Barbieri Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- 25 Marcelo German Montoya
Ланус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Андрада Эстебан Вратарь
- 27 Gabriel Carrasco Защитник
- 29 Nicolas Thaller Защитник
- 34 Enzo Ortiz Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 10 Сильва Алехандро Полузащитник
- 30 Марконе Иван Полузащитник
- 8 Fernando Barrientos Полузащитник
- 25 Marcelino Moreno Нападающий
- 19 German Denis III Нападающий
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 17 Gonzalo Di Renzo Полузащитник
- 6 Мартинес Роман Полузащитник
- 24 Leandro Maciel Полузащитник
- 32 Bruno Leonel Vides
- 16 Gaston Lodico
- 13 Tomas Belmonte
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 09.09.2017 Бельграно 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 02.09.2017 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо 1:1 Бельграно К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 05.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Бельграно ТМК
Ланус (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 30.11.2017 Ланус 1:2 Гремио КЛ
- 23.11.2017 Гремио 1:0 Ланус КЛ
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 28.10.2017 Уракан 4:0 Ланус С
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
- 14.10.2017 Ланус 2:1 Унион Санта-Фе С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 22.09.2017 Ланус 2:0 Сан-Лоренсо КЛ
- 17.09.2017 Индепендьенте 0:1 Ланус С
- 14.09.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Ланус КЛ
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
- 17.08.2017 Ланус 1:2 Унион Санта-Фе К
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Ланус: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
- 02.10.2016 Бельграно 1:1 Ланус Примера
- 18.09.2015 Ланус 5:1 Бельграно Копа Судамерикана
- 28.08.2015 Бельграно 1:1 Ланус Копа Судамерикана
- 24.02.2015 Ланус 0:0 Бельграно Примера
- 14.08.2014 Ланус 1:0 Бельграно Примера
- 11.02.2014 Бельграно 2:2 Ланус Примера
- 04.08.2013 Ланус 3:0 Бельграно Примера
- 02.06.2013 Ланус 0:0 Бельграно Примера
- 20.11.2012 Бельграно 0:2 Ланус Примера
- 31.03.2012 Ланус 0:1 Бельграно Примера
- 22.09.2011 Бельграно 0:0 Ланус Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|11
|0
|2
|27 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Унион Санта-Фе
|13
|7
|4
|2
|18 - 10
|25
|4.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|5.
|Уракан
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|6.
|Бельграно
|14
|6
|6
|2
|11 - 9
|24
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|8.
|Индепендьенте
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|12.
|Колон
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|14.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|16.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|17.
|Патронато де Парана
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|1
|7
|18 - 23
|16
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|20.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|16 - 16
|16
|21.
|Ривер Плейт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|22.
|Ланус
|13
|4
|3
|6
|10 - 21
|15
|23.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|24.
|Темперлей
|13
|3
|3
|7
|9 - 23
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ланус делает замену. Marcelino Moreno уходит с поля, а Gonzalo Di Renzo выходит на его замену.
87'
Бельграно делает замену. Santiago Martinez уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
84'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Mariano Barbieri выходит на его замену.
79'
Tomas Belmonte получил желтую карточку от судьи
77'
Ланус делает замену. Джерман Денис уходит с поля, а Bruno Vides выходит на его замену.
73'
Ланус делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Tomas Belmonte выходит на его замену.
72'
Бельграно делает замену. Хонатан Рамис уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
52'
Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Акоста Лаутаро получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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