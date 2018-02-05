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2017-2018
Сан-Лоренсо
1:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
4' Гол
Ботта Рубен
1:1
15' Гол
Тевес Карлос
33' Желтая карточка
Gabriel Rojas
35' Желтая карточка
Фабра Франк
36' Желтая карточка
Факундо Киньон
42' Вторая желтая карточка
Факундо Киньон
67' Желтая карточка
Барриос Вилмар
82' Вторая желтая карточка
Gabriel Rojas
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сан-Лоренсо делает замену. Cristian Nahuel Barrios уходит с поля, а Marcos Senesi выходит на его замену.
82'
Gabriel Rojas получает вторую желтую карточку. Удаление.
78'
Бока Хуниорс делает замену. Хара Леонардо уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
69'
Сан-Лоренсо делает замену. Gabriel Gudino уходит с поля, а Nicolas Reniero выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Барриос Вилмар получил желтую карточку от судьи

58'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Cristian Nahuel Barrios выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бока Хуниорс делает замену. Фабра Франк уходит с поля, а Мас Эмануэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Факундо Киньон получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
36'
Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
15'
Бока Хуниорс делает замену. Перес Пабло II уходит с поля, а Walter Bou выходит на его замену.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Ботта Рубен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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