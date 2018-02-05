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2017-2018
1:1
Конец матча
1:0
4' ГолБотта Рубен
1:1
15' ГолТевес Карлос
33' Желтая карточкаGabriel Rojas
35' Желтая карточкаФабра Франк
36' Желтая карточкаФакундо Киньон
42' Вторая желтая карточкаФакундо Киньон
67' Желтая карточкаБарриос Вилмар
82' Вторая желтая карточкаGabriel Rojas
|
4'
1:0
15'
1:1
33'
35'
36'
42'
67'
82'
Состав команд
17
Диас
Пауло
19
Ботта
Рубен
18
Фабра
Франк
32
Тевес
Карлос
Сан-Лоренсо 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 17 Диас Пауло Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 6 Каруссо Матиас Защитник
- 27 Gabriel Rojas Защитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 31 Факундо Киньон Полузащитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
- 16 Белуччи Фернандо Полузащитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 9 Бланди Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- 28 Cristian Nahuel Barrios
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- 10 Кардона Эдвин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 17 Ramon Abila Нападающий
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 19 Walter Bou Нападающий
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 19.11.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Сан-Лоренсо С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 26.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо С
- 22.09.2017 Ланус 2:0 Сан-Лоренсо КЛ
- 17.09.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Арсенал Саранди С
- 14.09.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Ланус КЛ
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2017 Депортиво Морон 1:0 Сан-Лоренсо К
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +14 =0 -6)
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 14.09.2017 Гильермо Браун 0:1 Бока Хуниорс К
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 15.08.2017 Бока Хуниорс 5:0 Химназия и Тиро К
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 25.01.2017 Бока Хуниорс 2:2 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи. Клубы
- 28.11.2016 Сан-Лоренсо 1:2 Бока Хуниорс Примера
- 15.08.2016 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи. Клубы
- 11.02.2016 Бока Хуниорс 0:4 Сан-Лоренсо Суперкубок
- 07.09.2015 Бока Хуниорс 0:1 Сан-Лоренсо Примера
- 02.11.2014 Сан-Лоренсо 2:0 Бока Хуниорс Примера
- 17.04.2014 Бока Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Примера
- 04.11.2013 Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера
- 11.05.2013 Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера
- 04.11.2012 Бока Хуниорс 3:1 Сан-Лоренсо Примера
- 05.03.2012 Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Примера А
- 29.08.2011 Бока Хуниорс 1:1 Сан-Лоренсо Примера А
- 13.03.2011 Сан-Лоренсо 1:0 Бока Хуниорс Примера А
- 04.09.2010 Бока Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Примера А
- 26.04.2010 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Примера А
- 29.11.2009 Сан-Лоренсо 3:0 Бока Хуниорс Примера А
- 11.05.2009 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс Примера А
- 18.01.2009 Сан-Лоренсо 0:0 Бока Хуниорс Torneo Pentagonal de Verano
- 20.12.2008 Сан-Лоренсо 1:3 Бока Хуниорс Примера А
- 02.11.2008 Бока Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|11
|1
|2
|28 - 6
|34
|2.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|3.
|Унион Санта-Фе
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|5.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|6.
|Уракан
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Бельграно
|14
|6
|6
|2
|11 - 9
|24
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|14
|7
|2
|5
|16 - 13
|23
|10.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|12.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|13.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|14.
|Расинг Авельянеда
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|15.
|Банфилд
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|16.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|17.
|Ривер Плейт
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|18.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|20.
|Патронато де Парана
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|21.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|23.
|Ланус
|13
|4
|3
|6
|10 - 21
|15
|24.
|Темперлей
|13
|3
|3
|7
|9 - 23
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|14
|2
|3
|9
|8 - 21
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|14
|1
|3
|10
|7 - 17
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сан-Лоренсо делает замену. Cristian Nahuel Barrios уходит с поля, а Marcos Senesi выходит на его замену.
82'
Gabriel Rojas получает вторую желтую карточку. Удаление.
78'
Бока Хуниорс делает замену. Хара Леонардо уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
69'
Сан-Лоренсо делает замену. Gabriel Gudino уходит с поля, а Nicolas Reniero выходит на его замену.
67'
Барриос Вилмар получил желтую карточку от судьи
58'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Cristian Nahuel Barrios выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Бока Хуниорс делает замену. Фабра Франк уходит с поля, а Мас Эмануэль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Факундо Киньон получает вторую желтую карточку. Удаление.
36'
Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
35'
Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
33'
Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
15'
Бока Хуниорс делает замену. Перес Пабло II уходит с поля, а Walter Bou выходит на его замену.
15'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Ботта Рубен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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