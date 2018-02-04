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2017-2018
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Олимпо
0'
38' Желтая карточка
Кааис Матиас
54' Желтая карточка
Охеда Серхио
1:0
56' Гол
Игнасио Скокко
68' Желтая карточка
Gonzalo Porras
2:0
82' Гол
Игнасио Скокко
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
70'
Олимпо делает замену. Lucas Villarruel уходит с поля, а Daniel Ibanez выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Гонсало Поррас получил желтую карточку от судьи
65'
Ривер Плейт делает замену. Борре Рафаэль уходит с поля, а Пратто Лукас выходит на его замену.

65'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
63'
Олимпо делает замену. Pablo Mauricio Rosales уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
56'
Олимпо делает замену. Тельечеа Эмилиано уходит с поля, а Lucas Mancinelli выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Охеда Серхио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Кааис Матиас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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