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2017-2018
2:0
Конец матча
38' Желтая карточкаКааис Матиас
54' Желтая карточкаОхеда Серхио
1:0
56' ГолИгнасио Скокко
68' Желтая карточкаGonzalo Porras
2:0
82' ГолИгнасио Скокко
|
38'
54'
56'
1:0
68'
82'
2:0
Состав команд
24
Перес
Энцо
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- Армани Франко Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- Leandro Martinez I Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 21 Ivan Rossi Полузащитник
- Кинтеро Хуан Полузащитник
- 7 Мора Родриго Полузащитник
- 27 Пратто Лукас Нападающий
Олимпо 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jorge Carlos Carranza Вратарь
- 23 Pablo Mauricio Rosales Защитник
- 2 Охеда Серхио Защитник
- 6 Кааис Матиас Защитник
- 25 Панталеоне Николас Защитник
- 19 Тельечеа Эмилиано Полузащитник
- 18 Gonzalo Porras Полузащитник
- 14 Franco Bellocq Полузащитник
- 5 Lucas Villarruel Полузащитник
- 7 Luis Vila Нападающий
- 11 Franco Troyansky Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Lucas Mancinelli Полузащитник
- 9 Ramon Lentini Нападающий
- 33 Депетрис Давид Нападающий
- 31 Said Llambay Нападающий
- 15 Renzo Ramirez
- 22 Sebastian Anchoverri
- Daniel Ibanez
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 0:1 Депортиво Куэнка СA
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 02.12.2017 Эмелек 2:0 Ривер Плейт СA
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 26.11.2017 Индепендьенте дель Валле 4:1 Ривер Плейт СA
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Ривер Плейт 1:0 ЛДУ Кито СA
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 13.11.2017 Ривер Плейт 3:0 Депортиво Морон К
- 11.11.2017 Эль Насьональ 1:0 Ривер Плейт СA
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 05.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Барселона Гуаякиль СA
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 29.10.2017 Дельфин 2:0 Ривер Плейт СA
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
- 23.10.2017 Ривер Плейт 0:0 Клан Ювениль СA
Олимпо (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 24.10.2017 Олимпо 0:1 Депортиво Морон К
- 17.10.2017 Олимпо 0:2 Уракан С
- 04.10.2017 Олимпо 3:2 Химназия Мендоса К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 16.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Олимпо С
- 09.09.2017 Олимпо 1:1 Индепендьенте С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 05.08.2017 Олимпо 3:0 Патронато де Парана ТМК
- 27.06.2017 Альдосиви 0:3 Олимпо П
- 22.06.2017 Олимпо 2:2 Бока Хуниорс П
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Олимпо: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
- 19.12.2016 Олимпо 1:2 Ривер Плейт Примера
- 18.04.2016 Олимпо 0:1 Ривер Плейт Примера
- 08.06.2015 Олимпо 1:1 Ривер Плейт Примера
- 17.11.2014 Ривер Плейт 1:1 Олимпо Примера
- 28.04.2014 Олимпо 1:1 Ривер Плейт Примера
- 18.11.2013 Ривер Плейт 1:3 Олимпо Примера
- 30.05.2011 Олимпо 0:0 Ривер Плейт Примера А
- 29.11.2010 Ривер Плейт 1:0 Олимпо Примера А
- 08.06.2008 Ривер Плейт 2:1 Олимпо Примера А
- 02.12.2007 Олимпо 4:0 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|13
|11
|0
|2
|27 - 5
|33
|2.
|Сан-Лоренсо
|13
|8
|3
|2
|18 - 8
|27
|3.
|Унион Санта-Фе
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|4.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|5.
|Тальерес Кордоба
|13
|7
|3
|3
|18 - 7
|24
|6.
|Уракан
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|7.
|Бельграно
|14
|6
|6
|2
|11 - 9
|24
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|12.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|13.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|14.
|Банфилд
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|15.
|Дефенса и Хустисия
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|16.
|Ривер Плейт
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|17.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|2
|6
|10 - 13
|17
|18.
|Патронато де Парана
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|19.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|1
|7
|18 - 23
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|4
|5
|12 - 11
|16
|22.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|16 - 16
|16
|23.
|Ланус
|13
|4
|3
|6
|10 - 21
|15
|24.
|Темперлей
|13
|3
|3
|7
|9 - 23
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|13
|2
|3
|8
|9 - 14
|9
|26.
|Олимпо
|14
|2
|3
|9
|8 - 21
|9
|27.
|Тигре
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|28.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|2
|10
|7 - 17
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Скокко уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
70'
Олимпо делает замену. Lucas Villarruel уходит с поля, а Daniel Ibanez выходит на его замену.
68'
Гонсало Поррас получил желтую карточку от судьи
65'
Ривер Плейт делает замену. Борре Рафаэль уходит с поля, а Пратто Лукас выходит на его замену.
65'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
63'
Олимпо делает замену. Pablo Mauricio Rosales уходит с поля, а Said Llambay выходит на его замену.
56'
Олимпо делает замену. Тельечеа Эмилиано уходит с поля, а Lucas Mancinelli выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
54'
Охеда Серхио получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Кааис Матиас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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