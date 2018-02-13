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2017-2018
2:0
Конец матча
21' Желтая карточкаМонтеро Фаусто
33' Желтая карточкаGuillermo Benitez
40' Желтая карточкаСтраккуалурси Денис
44' Желтая карточкаDiego Sosa
1:0
48' ГолМеносси Лукас
2:0
70' ГолDiego Morales
85' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
|
21'
44'
48'
1:0
70'
2:0
Состав команд
29
Diego
Sosa
Тигре 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Federico Crivelli Вратарь
- 17 Matias Acuna II Защитник
- 2 Carlos Rodriguez III Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 29 Diego Sosa Защитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 20 Diego Morales Полузащитник
- 15 Дженсон Лукас Полузащитник
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 11 Jacobo Mansilla Полузащитник
- 33 Miguel Bertocchi Полузащитник
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 13 Ramon Mierez Нападающий
- 30 Ivan Bolano
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 3 Guillermo Benitez Защитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 11 Damian Batallini Полузащитник
- 88 Барриос Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 9 Да Сильва Луис Нападающий
- 17 Esteban Rueda Нападающий
- 19 Nicolas Gonzalez Нападающий
- 28 Alexis Mac Allister
Предыдущие игры
Тигре (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 06.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Тигре С
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 19.11.2017 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
- 23.06.2017 Тигре 1:0 Атлетико Рафаэла П
- 18.06.2017 Патронато де Парана 0:2 Тигре П
- 03.06.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд П
- 28.05.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Тигре П
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 30.07.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Институто ПБ
- 20.07.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Институто К
- 12.07.2017 Нуэва Чикаго 1:2 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 08.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Хухуй ПБ
Последние игры между собой
Тигре: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 4
Аргентинос Хуниорс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 6
- 06.02.2016 Аргентинос Хуниорс 1:1 Тигре Примера
- 03.10.2015 Аргентинос Хуниорс 2:1 Тигре Примера
- 25.02.2014 Тигре 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 25.08.2013 Аргентинос Хуниорс 1:0 Тигре Примера
- 23.04.2013 Тигре 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 06.10.2012 Аргентинос Хуниорс 0:0 Тигре Примера
- 31.08.2012 Тигре 4:1 Аргентинос Хуниорс Международные матчи (клубы)
- 17.08.2012 Аргентинос Хуниорс 1:2 Тигре Международные матчи (клубы)
- 12.04.2012 Тигре 1:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины
- 01.04.2012 Тигре 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера
- 23.09.2011 Аргентинос Хуниорс 0:1 Тигре Примера А
- 18.06.2011 Аргентинос Хуниорс 1:1 Тигре Примера А
- 14.12.2010 Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 21.03.2010 Аргентинос Хуниорс 1:1 Тигре Примера А
- 26.10.2009 Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 09.05.2009 Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 01.11.2008 Аргентинос Хуниорс 2:0 Тигре Примера А
- 08.06.2008 Тигре 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|12
|1
|2
|29 - 6
|37
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|9
|3
|3
|20 - 7
|30
|3.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|4.
|Годой Крус
|15
|8
|3
|4
|21 - 16
|27
|5.
|Унион Санта-Фе
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|6.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|7.
|Уракан
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|3
|5
|16 - 13
|24
|9.
|Бельграно
|15
|6
|6
|3
|12 - 11
|24
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|21 - 18
|23
|11.
|Атлетико Тукуман
|15
|6
|5
|4
|17 - 13
|23
|12.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|13.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|14.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|15.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|16.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|18.
|Банфилд
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|19.
|Ривер Плейт
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|21.
|Ланус
|15
|5
|3
|7
|12 - 25
|18
|22.
|Велес Сарсфилд
|15
|5
|2
|8
|10 - 17
|17
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|14 - 16
|16
|24.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|25.
|Темперлей
|15
|3
|3
|9
|9 - 25
|12
|26.
|Тигре
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|27.
|Олимпо
|15
|2
|3
|10
|9 - 23
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тигре делает замену. Дженсон Лукас уходит с поля, а Ivan Bolano выходит на его замену.
85'
Мигел Анхел Торрен получил желтую карточку от судьи
74'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Жакобо Мансилла выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Диего Моралес бьет в цель!
67'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Francis Mac Allister уходит с поля, а Esteban Rueda выходит на его замену.
66'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Меносси Лукас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Diego Sosa получил желтую карточку от судьи
40'
[player1] получил желтую карточку от судьи
33'
Guillermo Benitez получил желтую карточку от судьи
28'
Тигре делает замену. Игнасио Кануто уходит с поля, а Алексис Хорхе Ниц выходит на его замену.
24'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Барриос Лукас уходит с поля, а Nicolas Gonzalez выходит на его замену.
21'
Монтеро Фаусто получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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