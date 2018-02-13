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2017-2018
Тигре
2:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
21' Желтая карточка
Монтеро Фаусто
33' Желтая карточка
Guillermo Benitez
40' Желтая карточка
Страккуалурси Денис
44' Желтая карточка
Diego Sosa
1:0
48' Гол
Меносси Лукас
2:0
70' Гол
Diego Morales
85' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тигре делает замену. Дженсон Лукас уходит с поля, а Ivan Bolano выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Мигел Анхел Торрен получил желтую карточку от судьи
74'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Жакобо Мансилла выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Диего Моралес бьет в цель!
67'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Francis Mac Allister уходит с поля, а Esteban Rueda выходит на его замену.

66'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Меносси Лукас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Diego Sosa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Guillermo Benitez получил желтую карточку от судьи
28'
Тигре делает замену. Игнасио Кануто уходит с поля, а Алексис Хорхе Ниц выходит на его замену.
24'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Барриос Лукас уходит с поля, а Nicolas Gonzalez выходит на его замену.
Желтая карточка
21'
Монтеро Фаусто получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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