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2017-2018
1:0
Конец матча
1:0
31' ГолСильва Алехандро
40' Желтая карточкаМарконе Иван
40' Желтая карточкаПерес Энцо
51' Желтая карточкаМора Родриго
72' Желтая карточкаLucas Martinez VI
90' Желтая карточкаАндрада Эстебан
|
31'
1:0
40'
40'
51'
90'
Состав команд
34
Enzo
Ortiz
30
Марконе
Иван
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
Ланус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Андрада Эстебан Вратарь
- 27 Gabriel Carrasco Защитник
- 29 Nicolas Thaller Защитник
- 34 Enzo Ortiz Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 6 Мартинес Роман Полузащитник
- 30 Марконе Иван Полузащитник
- 8 Fernando Barrientos Полузащитник
- 10 Сильва Алехандро Нападающий
- 19 German Denis III Нападающий
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 17 Gonzalo Di Renzo Полузащитник
- 25 Marcelino Moreno Нападающий
- 32 Bruno Leonel Vides Нападающий
- 13 Tomas Belmonte
- 16 Gaston Lodico
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 20 Каско Милтон Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 7 Мора Родриго Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
Предыдущие игры
Ланус (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 30.11.2017 Ланус 1:2 Гремио КЛ
- 23.11.2017 Гремио 1:0 Ланус КЛ
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 28.10.2017 Уракан 4:0 Ланус С
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
- 14.10.2017 Ланус 2:1 Унион Санта-Фе С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 22.09.2017 Ланус 2:0 Сан-Лоренсо КЛ
- 17.09.2017 Индепендьенте 0:1 Ланус С
- 14.09.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Ланус КЛ
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +7 =0 -13)
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 0:1 Депортиво Куэнка СA
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 02.12.2017 Эмелек 2:0 Ривер Плейт СA
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 26.11.2017 Индепендьенте дель Валле 4:1 Ривер Плейт СA
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Ривер Плейт 1:0 ЛДУ Кито СA
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 13.11.2017 Ривер Плейт 3:0 Депортиво Морон К
- 11.11.2017 Эль Насьональ 1:0 Ривер Плейт СA
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 05.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Барселона Гуаякиль СA
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 29.10.2017 Дельфин 2:0 Ривер Плейт СA
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
Последние игры между собой
Ланус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус Кубок Либертадорес
- 22.03.2017 Ланус 1:3 Ривер Плейт Примера
- 05.02.2017 Ланус 3:0 Ривер Плейт Суперкубок
- 21.09.2015 Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера
- 29.09.2014 Ланус 1:1 Ривер Плейт Примера
- 24.03.2014 Ривер Плейт 2:0 Ланус Примера
- 07.11.2013 Ривер Плейт 1:3 Ланус Копа Судамерикана
- 30.10.2013 Ланус 0:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 30.09.2013 Ланус 0:1 Ривер Плейт Примера
- 17.06.2013 Ланус 5:1 Ривер Плейт Примера
- 03.12.2012 Ривер Плейт 1:0 Ланус Примера
- 18.06.2011 Ривер Плейт 1:2 Ланус Примера А
- 13.12.2010 Ланус 1:4 Ривер Плейт Примера А
- 05.04.2010 Ланус 1:0 Ривер Плейт Примера А
- 01.11.2009 Ривер Плейт 0:1 Ланус Примера А
- 18.09.2009 Ланус 1:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 20.08.2009 Ривер Плейт 1:2 Ланус Копа Судамерикана
- 11.05.2009 Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера А
- 01.11.2008 Ланус 2:0 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|12
|1
|2
|29 - 6
|37
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|9
|3
|3
|20 - 7
|30
|3.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|4.
|Годой Крус
|15
|8
|3
|4
|21 - 16
|27
|5.
|Унион Санта-Фе
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|6.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|7.
|Уракан
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|3
|5
|16 - 13
|24
|9.
|Бельграно
|15
|6
|6
|3
|12 - 11
|24
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|11.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|12.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|13.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|15.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|16.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|17.
|Банфилд
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|18.
|Ривер Плейт
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|20.
|Ланус
|15
|5
|3
|7
|12 - 25
|18
|21.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|22.
|Велес Сарсфилд
|15
|5
|2
|8
|10 - 17
|17
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|14 - 16
|16
|24.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|25.
|Темперлей
|15
|3
|3
|9
|9 - 25
|12
|26.
|Тигре
|14
|1
|6
|7
|10 - 19
|9
|27.
|Олимпо
|15
|2
|3
|10
|9 - 23
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Андрада Эстебан получил желтую карточку от судьи
78'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
75'
Ланус делает замену. Мартинес Роман уходит с поля, а Tomas Belmonte выходит на его замену.
72'
Lucas Martinez получил желтую карточку от судьи
58'
Ланус делает замену. Джерман Денис уходит с поля, а Bruno Vides выходит на его замену.
51'
Мора Родриго получил желтую карточку от судьи
46'
Ривер Плейт делает замену. Перес Энцо уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
40'
Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Сильва Алехандро бьет в цель!
23'
Ланус делает замену. Fernando Barrientos уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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