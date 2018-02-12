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2017-2018
Ланус
1:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
31' Гол
Сильва Алехандро
40' Желтая карточка
Марконе Иван
40' Желтая карточка
Перес Энцо
51' Желтая карточка
Мора Родриго
72' Желтая карточка
Lucas Martinez VI
90' Желтая карточка
Андрада Эстебан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Андрада Эстебан получил желтую карточку от судьи
78'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
75'
Ланус делает замену. Мартинес Роман уходит с поля, а Tomas Belmonte выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Lucas Martinez получил желтую карточку от судьи
58'
Ланус делает замену. Джерман Денис уходит с поля, а Bruno Vides выходит на его замену.

Желтая карточка
51'
Мора Родриго получил желтую карточку от судьи
46'
Ривер Плейт делает замену. Перес Энцо уходит с поля, а Кинтеро Хуан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Мора Родриго выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Сильва Алехандро бьет в цель!
23'
Ланус делает замену. Fernando Barrientos уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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