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2017-2018
Индепендьенте
0:1
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
0:1
15' Гол
Ботта Рубен
31' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
39' Желтая карточка
Диас Пауло
41' Желтая карточка
Каруссо Матиас
66' Желтая карточка
Ботта Рубен
72' Желтая карточка
Gabriel Rojas
75' Вторая желтая карточка
Бустос Фабрисио
82' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
85' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
85' Желтая карточка
Marcos Senesi
86' Желтая карточка
Alan Franco
87' Желтая карточка
Бланди Николас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Бланди Николас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Alan Franco получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Marcos Senesi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Аморебьета Фернандо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Да Мотта Роберт получил желтую карточку от судьи

75'
Бустос Фабрисио получает вторую желтую карточку. Удаление.
73'
Индепендьенте делает замену. Leandro Miguel Fernandez уходит с поля, а Ромеро Сильвио выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
70'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Кастро Алексис выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Ботта Рубен получил желтую карточку от судьи
66'
Сан-Лоренсо делает замену. Cristian Nahuel Barrios уходит с поля, а Gabriel Gudino выходит на его замену.
58'
Сан-Лоренсо делает замену. Каруссо Матиас уходит с поля, а Marcos Senesi выходит на его замену.
57'
Индепендьенте делает замену. Braian Romero уходит с поля, а Верон Гонсало выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Индепендьенте делает замену. Diego Rodriguez уходит с поля, а Санчес-Миньо Хуан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Каруссо Матиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Бустос Фабрисио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Ботта Рубен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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