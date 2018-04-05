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2017-2018
0:1
Конец матча
0:1
15' ГолБотта Рубен
31' Желтая карточкаБустос Фабрисио
39' Желтая карточкаДиас Пауло
41' Желтая карточкаКаруссо Матиас
66' Желтая карточкаБотта Рубен
72' Желтая карточкаGabriel Rojas
75' Вторая желтая карточкаБустос Фабрисио
82' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
85' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
85' Желтая карточкаMarcos Senesi
86' Желтая карточкаAlan Franco
87' Желтая карточкаБланди Николас
|
15'
0:1
31'
39'
41'
66'
72'
75'
82'
85'
86'
87'
Состав команд
17
Диас
Пауло
19
Ботта
Рубен
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 2 Alan Franco Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 17 Braian Romero Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 26 Гутьеррес Хонас Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
Сан-Лоренсо 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 17 Диас Пауло Защитник
- 32 Колоччини Фабрисио Защитник
- 6 Каруссо Матиас Защитник
- 27 Gabriel Rojas Защитник
- 34 Franco Moyano Полузащитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 28 Cristian Nahuel Barrios Полузащитник
- 19 Ботта Рубен Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- 9 Бланди Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Девекки Хосе Вратарь
- 4 Гонсало Родригес Защитник
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 14 Кастро Алексис Полузащитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 16.03.2018 Индепендьенте 1:0 Мильонариос КЛ
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Индепендьенте С
- 02.03.2018 Депортиво Лара 1:0 Индепендьенте КЛ
- 25.02.2018 Индепендьенте 1:0 Банфилд С
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 29.11.2017 Индепендьенте 3:1 Либертад КС
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Олимпо С
- 11.03.2018 Уракан 1:1 Сан-Лоренсо С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Уракан 2:0 Сан-Лоренсо ТМК
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 19.11.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Сан-Лоренсо С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сан-Лоренсо: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 04.02.2017 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи. Клубы
- 20.11.2016 Индепендьенте 1:2 Сан-Лоренсо Примера
- 30.04.2016 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера
- 13.01.2016 Сан-Лоренсо 1:1 Индепендьенте Товарищеские матчи. Клубы
- 12.04.2015 Сан-Лоренсо 1:0 Индепендьенте Примера
- 18.10.2014 Сан-Лоренсо 1:2 Индепендьенте Примера
- 15.06.2013 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера
- 03.12.2012 Сан-Лоренсо 2:1 Индепендьенте Примера
- 17.06.2012 Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Примера
- 09.12.2011 Сан-Лоренсо 0:1 Индепендьенте Примера А
- 09.05.2011 Индепендьенте 1:1 Сан-Лоренсо Примера А
- 07.11.2010 Сан-Лоренсо 1:1 Индепендьенте Примера А
- 11.04.2010 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера А
- 15.11.2009 Сан-Лоренсо 0:3 Индепендьенте Примера А
- 20.06.2009 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо Примера А
- 24.01.2009 Индепендьенте 1:0 Сан-Лоренсо Torneo Pentagonal de Verano
- 08.12.2008 Сан-Лоренсо 4:1 Индепендьенте Примера А
- 31.07.2008 Индепендьенте 0:2 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи. Сборные
- 12.05.2008 Сан-Лоренсо 0:1 Индепендьенте Примера А
- 02.02.2008 Индепендьенте 3:1 Сан-Лоренсо Torneo Pentagonal de Verano
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|16
|2
|3
|39 - 13
|50
|2.
|Сан-Лоренсо
|21
|12
|6
|3
|26 - 11
|42
|3.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|5
|4
|28 - 11
|41
|4.
|Годой Крус
|21
|12
|4
|5
|30 - 22
|40
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|6.
|Индепендьенте
|21
|10
|6
|5
|23 - 15
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|21
|9
|8
|4
|25 - 15
|35
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|30 - 25
|33
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|12.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|13.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|14.
|Дефенса и Хустисия
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|15.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|16.
|Росарио Сентраль
|21
|7
|7
|7
|26 - 28
|28
|17.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|18.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|22.
|Ланус
|21
|6
|5
|10
|17 - 34
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|6
|4
|11
|21 - 33
|22
|24.
|Темперлей
|21
|3
|7
|11
|12 - 32
|16
|25.
|Тигре
|21
|2
|10
|9
|16 - 25
|16
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Олимпо
|21
|3
|4
|14
|12 - 36
|13
|28.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Бланди Николас получил желтую карточку от судьи
86'
Alan Franco получил желтую карточку от судьи
85'
Marcos Senesi получил желтую карточку от судьи
85'
Аморебьета Фернандо получил желтую карточку от судьи
82'
Да Мотта Роберт получил желтую карточку от судьи
75'
Бустос Фабрисио получает вторую желтую карточку. Удаление.
73'
Индепендьенте делает замену. Leandro Miguel Fernandez уходит с поля, а Ромеро Сильвио выходит на его замену.
72'
Gabriel Rojas получил желтую карточку от судьи
70'
Сан-Лоренсо делает замену. Ботта Рубен уходит с поля, а Кастро Алексис выходит на его замену.
66'
Ботта Рубен получил желтую карточку от судьи
66'
Сан-Лоренсо делает замену. Cristian Nahuel Barrios уходит с поля, а Gabriel Gudino выходит на его замену.
58'
Сан-Лоренсо делает замену. Каруссо Матиас уходит с поля, а Marcos Senesi выходит на его замену.
57'
Индепендьенте делает замену. Braian Romero уходит с поля, а Верон Гонсало выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Индепендьенте делает замену. Diego Rodriguez уходит с поля, а Санчес-Миньо Хуан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Каруссо Матиас получил желтую карточку от судьи
39'
Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
31'
Бустос Фабрисио получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Ботта Рубен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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