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2017-2018
2:1
Конец матча
1:0
7' ГолJuan Fernando Garro
1:1
15' ГолCristian Franco Lema
33' Желтая карточкаTomas Cardona
36' Желтая карточкаSantiago Garcia II
59' Желтая карточкаJuan Andrada
65' Желтая карточкаSantiago Martinez I
70' Желтая карточкаDiego Viera II
2:1
76' ГолSantiago Garcia II
|
7'
1:0
15'
1:1
33'
59'
70'
76'
2:1
Состав команд
39
Jalil
Elias
30
Juan
Andrada
Годой Крус 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Леонардо Буриан Вратарь
- 29 Luciano Andres Abecasis Защитник
- 5 Diego Viera II Защитник
- 6 Tomas Cardona Защитник
- 21 Fabricio Angileri Защитник
- 39 Jalil Elias Полузащитник
- 30 Juan Andrada Полузащитник
- 8 Angel Gonzalez II Полузащитник
- 11 Pol Fernandez Полузащитник
- 7 Juan Fernando Garro Полузащитник
- 18 Santiago Garcia II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Roberto Ramirez Вратарь
- 28 Facundo Cobos Защитник
- 33 Christian Baez Защитник
- 22 Felipe Rodriguez Защитник
- 27 Victorio Gabriel Ramis Полузащитник
- 3 Brian Alferez
- 34 Leandro Lencinas
Бельграно 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 5 Santiago Martinez I Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Полузащитник
- 19 Гевгеосян Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Cristian Romero Защитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 23 Mariano Barbieri Полузащитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- 34 Joel Amoroso Нападающий
- 25 Marcelo German Montoya
Предыдущие игры
Годой Крус (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Патронато де Парана 0:0 Годой Крус С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Годой Крус 2:1 Уракан С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
- 24.09.2017 Годой Крус 1:0 Индепендьенте С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 05.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Годой Крус К
- 27.08.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус С
- 10.08.2017 Гремио 2:1 Годой Крус КЛ
- 02.08.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус ТМК
Бельграно (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 09.09.2017 Бельграно 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 02.09.2017 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо 1:1 Бельграно К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Бельграно: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
- 11.02.2017 Бельграно 1:3 Годой Крус Товарищеские матчи. Клубы
- 11.02.2017 Бельграно 1:5 Годой Крус Товарищеские матчи. Клубы
- 22.10.2016 Годой Крус 2:0 Бельграно Примера
- 14.05.2016 Годой Крус 1:0 Бельграно Примера
- 25.05.2015 Годой Крус 1:0 Бельграно Примера
- 01.11.2014 Годой Крус 1:3 Бельграно Примера
- 18.04.2014 Бельграно 1:2 Годой Крус Примера
- 03.11.2013 Годой Крус 1:1 Бельграно Примера
- 07.04.2013 Годой Крус 0:0 Бельграно Примера
- 22.09.2012 Бельграно 1:0 Годой Крус Примера
- 11.06.2012 Бельграно 1:2 Годой Крус Примера
- 05.12.2011 Бельграно 1:1 Годой Крус Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|12
|1
|2
|29 - 6
|37
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|9
|3
|3
|20 - 7
|30
|3.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|4.
|Годой Крус
|15
|8
|3
|4
|21 - 16
|27
|5.
|Унион Санта-Фе
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|6.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|7.
|Уракан
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|3
|5
|16 - 13
|24
|9.
|Бельграно
|15
|6
|6
|3
|12 - 11
|24
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|11.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|12.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|13.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|15.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|16.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|17.
|Банфилд
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|18.
|Ривер Плейт
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|20.
|Ланус
|15
|5
|3
|7
|12 - 25
|18
|21.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|22.
|Велес Сарсфилд
|15
|5
|2
|8
|10 - 17
|17
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|14 - 16
|16
|24.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|25.
|Темперлей
|15
|3
|3
|9
|9 - 25
|12
|26.
|Тигре
|14
|1
|6
|7
|10 - 19
|9
|27.
|Олимпо
|15
|2
|3
|10
|9 - 23
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Годой Крус делает замену. Сантьяго Гарсиа уходит с поля, а Felipe Rodriguez выходит на его замену.
79'
Годой Крус делает замену. Juan Fernando Garro уходит с поля, а Leandro Lencinas выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
72'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Epifanio Garcia выходит на его замену.
72'
Годой Крус делает замену. Jalil Elias уходит с поля, а Victorio Gabriel Ramis выходит на его замену.
70'
Диего Вера получил желтую карточку от судьи
65'
Бельграно делает замену. Хонатан Рамис уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
65'
Santiago Martinez получил желтую карточку от судьи
60'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Joel Amoroso выходит на его замену.
59'
Juan Andrada получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Сантьяго Гарсиа получил желтую карточку от судьи
33'
Tomas Cardona получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Кристиан Лема Франко бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Juan Fernando Garro бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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