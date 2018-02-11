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2017-2018
Годой Крус
2:1
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
7' Гол
Juan Fernando Garro
1:1
15' Гол
Cristian Franco Lema
33' Желтая карточка
Tomas Cardona
36' Желтая карточка
Santiago Garcia II
59' Желтая карточка
Juan Andrada
65' Желтая карточка
Santiago Martinez I
70' Желтая карточка
Diego Viera II
2:1
76' Гол
Santiago Garcia II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Годой Крус делает замену. Сантьяго Гарсиа уходит с поля, а Felipe Rodriguez выходит на его замену.
79'
Годой Крус делает замену. Juan Fernando Garro уходит с поля, а Leandro Lencinas выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
72'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Epifanio Garcia выходит на его замену.
72'
Годой Крус делает замену. Jalil Elias уходит с поля, а Victorio Gabriel Ramis выходит на его замену.

Желтая карточка
70'
Диего Вера получил желтую карточку от судьи
65'
Бельграно делает замену. Хонатан Рамис уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Santiago Martinez получил желтую карточку от судьи
60'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Joel Amoroso выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Juan Andrada получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Сантьяго Гарсиа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Tomas Cardona получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Кристиан Лема Франко бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Juan Fernando Garro бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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