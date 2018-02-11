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2017-2018
Олимпо
1:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
20' Желтая карточка
Сигали Леонардо
23' Желтая карточка
Охеда Серхио
24' Желтая карточка
Franco Bellocq
24' Желтая карточка
Lautaro Martinez
26' Желтая карточка
Franco Troyansky
48' Желтая карточка
Панталеоне Николас
1:0
56' Гол
Franco Troyansky
1:1
58' Гол
Сигали Леонардо
61' Желтая карточка
Gonzalo Porras
61' Желтая карточка
Адриан Рикардо
74' Желтая карточка
Renzo Saravia
81' Желтая карточка
Lautaro Belleggia
1:2
84' Гол
Адриан Рикардо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Расинг Авельянеда делает замену. Lautaro Martinez уходит с поля, а Солари Аугусто выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Lautaro Belleggia получил желтую карточку от судьи
78'
Олимпо делает замену. Ezequiel Vidal уходит с поля, а Daniel Ibanez выходит на его замену.
75'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.

Желтая карточка
74'
Renzo Saravia получил желтую карточку от судьи
68'
Олимпо делает замену. Гонсало Поррас уходит с поля, а Lautaro Belleggia выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Гонсало Поррас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Сигали Леонардо бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Franco Troyansky бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Панталеоне Николас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Franco Troyansky получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Lautaro Martinez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Franco Bellocq получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Охеда Серхио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
16'
Олимпо делает замену. Хорхе Карлос Каранца уходит с поля, а Sebastian Anchoverri выходит на его замену.
10'
Расинг Авельянеда делает замену. Диего Гонзалес уходит с поля, а Адриан Рикардо выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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