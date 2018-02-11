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2017-2018
1:2
Конец матча
20' Желтая карточкаСигали Леонардо
23' Желтая карточкаОхеда Серхио
24' Желтая карточкаFranco Bellocq
24' Желтая карточкаLautaro Martinez
26' Желтая карточкаFranco Troyansky
48' Желтая карточкаПанталеоне Николас
1:0
56' ГолFranco Troyansky
1:1
58' ГолСигали Леонардо
61' Желтая карточкаGonzalo Porras
61' Желтая карточкаАдриан Рикардо
74' Желтая карточкаRenzo Saravia
81' Желтая карточкаLautaro Belleggia
1:2
84' ГолАдриан Рикардо
|
20'
23'
24'
24'
26'
56'
1:0
58'
1:1
61'
61'
74'
84'
1:2
Состав команд
Олимпо 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jorge Carlos Carranza Вратарь
- 3 Cristian Villanueva Защитник
- 2 Охеда Серхио Защитник
- 6 Кааис Матиас Защитник
- 25 Панталеоне Николас Защитник
- 10 Ezequiel Vidal Полузащитник
- 14 Franco Bellocq Полузащитник
- 18 Gonzalo Porras Полузащитник
- 5 Lucas Villarruel Полузащитник
- 11 Franco Troyansky Нападающий
- 33 Депетрис Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Lucas Mancinelli Полузащитник
- 9 Ramon Lentini Нападающий
- 7 Luis Vila Нападающий
- 32 Daniel Ibanez
- 30 Lautaro Belleggia
- 22 Sebastian Anchoverri
- 15 Renzo Ramirez
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Leonel Enzo Piedrabuena Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 8 Diego Gonzalez VI Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 17 Martin Ojeda Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 29 Federico Vietto
Предыдущие игры
Олимпо (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
- 24.10.2017 Олимпо 0:1 Депортиво Морон К
- 17.10.2017 Олимпо 0:2 Уракан С
- 04.10.2017 Олимпо 3:2 Химназия Мендоса К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 16.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Олимпо С
- 09.09.2017 Олимпо 1:1 Индепендьенте С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 05.08.2017 Олимпо 3:0 Патронато де Парана ТМК
- 27.06.2017 Альдосиви 0:3 Олимпо П
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
Последние игры между собой
Олимпо: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо Кубок
- 11.12.2016 Расинг Авельянеда 0:2 Олимпо Примера
- 24.08.2016 Расинг Авельянеда 2:1 Олимпо Кубок
- 22.02.2015 Олимпо 0:0 Расинг Авельянеда Примера
- 26.10.2014 Олимпо 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 13.04.2014 Расинг Авельянеда 1:1 Олимпо Примера
- 29.10.2013 Олимпо 0:1 Расинг Авельянеда Примера
- 11.09.2011 Расинг Авельянеда 1:0 Олимпо Примера А
- 06.03.2011 Расинг Авельянеда 4:3 Олимпо Примера А
- 30.08.2010 Олимпо 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 10.02.2008 Расинг Авельянеда 1:1 Олимпо Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|11
|1
|2
|28 - 6
|34
|2.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|3.
|Тальерес Кордоба
|14
|8
|3
|3
|19 - 7
|27
|4.
|Унион Санта-Фе
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|5.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|6.
|Уракан
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|8.
|Бельграно
|14
|6
|6
|2
|11 - 9
|24
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|3
|5
|16 - 13
|24
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|11.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|12.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|13.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|15.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|16.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|17.
|Банфилд
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|18.
|Ривер Плейт
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|20.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|21.
|Велес Сарсфилд
|15
|5
|2
|8
|10 - 17
|17
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|14 - 16
|16
|23.
|Ланус
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|24.
|Темперлей
|14
|3
|3
|8
|9 - 24
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|26.
|Тигре
|14
|1
|6
|7
|10 - 19
|9
|27.
|Олимпо
|15
|2
|3
|10
|9 - 23
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Расинг Авельянеда делает замену. Lautaro Martinez уходит с поля, а Солари Аугусто выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
81'
Lautaro Belleggia получил желтую карточку от судьи
78'
Олимпо делает замену. Ezequiel Vidal уходит с поля, а Daniel Ibanez выходит на его замену.
75'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.
74'
Renzo Saravia получил желтую карточку от судьи
68'
Олимпо делает замену. Гонсало Поррас уходит с поля, а Lautaro Belleggia выходит на его замену.
61'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
61'
Гонсало Поррас получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Сигали Леонардо бьет в цель!
56'
Г О О О О Л - Franco Troyansky бьет в цель!
48'
Панталеоне Николас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Franco Troyansky получил желтую карточку от судьи
24'
Lautaro Martinez получил желтую карточку от судьи
24'
Franco Bellocq получил желтую карточку от судьи
23'
Охеда Серхио получил желтую карточку от судьи
20'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
16'
Олимпо делает замену. Хорхе Карлос Каранца уходит с поля, а Sebastian Anchoverri выходит на его замену.
10'
Расинг Авельянеда делает замену. Диего Гонзалес уходит с поля, а Адриан Рикардо выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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