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2017-2018
0:0
Конец матча
7' Желтая карточкаМелано Лукас
8' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
23' Желтая карточкаIvan Gomez
33' Желтая карточкаOmar Alderete
62' Желтая карточкаКоласо Николас
72' Желтая карточкаGaston Campi
87' Вторая желтая карточкаOmar Alderete
89' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
90' Желтая карточкаAgustin Bolivar
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7'
23'
33'
62'
72'
87'
89'
90'
Состав команд
10
Алеман
Брайн
22
Франко
Нейлл
Химнасия Ла-Плата 3-4-1-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 20 Omar Alderete Защитник
- 6 Ezequiel Bonifacio Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 30 Nicolas Dibble Нападающий
- 22 Франко Нейлл Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 19 Перейра Факундо Нападающий
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- 17 Lautaro Chavez
- 32 Matias Melluso
- 14 Agustin Bolivar
- 1 Tomas Durso
- Главный тренер: Hilario Bravi
Эстудиантес Ла-Плата 4-3-1-2
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 2 Leandro Desábato II Защитник
- 15 Gaston Campi Защитник
- 4 Ivan Gomez Полузащитник
- 22 Бранья Родриго Полузащитник
- 8 Gaston Claudio Gimenez Полузащитник
- 9 Lucas Rodriguez III Полузащитник
- 24 Мелано Лукас Нападающий
- 7 Juan Otero Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 32 Fabian Noguera Защитник
- 3 Lucas Diarte Защитник
- 17 Пабло Ариэль Лугуэрсио Полузащитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 28 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 19.09.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Уракан С
- 12.09.2017 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 26.08.2017 Дефенса и Хустисия 4:4 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 08.08.2017 Химнасия Ла-Плата 2:2 Сан-Мартин Сан-Хуан ТМК
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 10.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Тельмо ПБМ
- 06.02.2018 Комуникасьонес 0:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 02.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Вилья Сан-Карлос ПБМ
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.01.2018 Уркиза 0:0 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 20.01.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Чакарита Хуниорс ТМК
- 13.01.2018 Арсенал Саранди 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ТМК
- 13.01.2018 Арсенал Саранди 1:1 Эстудиантес Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 10.12.2017 КА Феникс 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 06.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Акассусо ПБМ
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 29.11.2017 Сакачиспас 0:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 26.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенсорес де Бельграно ПБМ
- 22.11.2017 Тальерес Ремедиос 1:0 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 19.11.2017 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 14.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Барракас Централь ПБМ
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
- 13.05.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 02.10.2016 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 24.04.2016 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 13.03.2016 Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 01.02.2016 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи. Клубы
- 13.09.2015 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 01.03.2015 Химнасия Ла-Плата 1:3 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 31.01.2015 Эстудиантес Ла-Плата 3:3 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи. Клубы
- 20.09.2014 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 17.09.2014 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Копа Судамерикана
- 03.09.2014 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана
- 16.03.2014 Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 03.02.2014 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина)
- 27.01.2014 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи (Аргентина)
- 22.09.2013 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 05.03.2011 Химнасия Ла-Плата 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 29.09.2010 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 03.02.2010 Химнасия Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 29.08.2009 Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 05.04.2009 Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|14
|11
|1
|2
|28 - 6
|34
|2.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|3.
|Тальерес Кордоба
|14
|8
|3
|3
|19 - 7
|27
|4.
|Унион Санта-Фе
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|5.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|6.
|Уракан
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|8.
|Бельграно
|14
|6
|6
|2
|11 - 9
|24
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|3
|5
|16 - 13
|24
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|11.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|12.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|13.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|15.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|16.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|17.
|Банфилд
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|18.
|Ривер Плейт
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|20.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|21.
|Велес Сарсфилд
|15
|5
|2
|8
|10 - 17
|17
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|14 - 16
|16
|23.
|Ланус
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|24.
|Темперлей
|14
|3
|3
|8
|9 - 24
|12
|25.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|26.
|Тигре
|14
|1
|6
|7
|10 - 19
|9
|27.
|Олимпо
|15
|2
|3
|10
|9 - 23
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Agustin Bolivar получил желтую карточку от судьи
89'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
87'
Omar Alderete получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Juan Otero уходит с поля, а Павоне Мариано выходит на его замену.
82'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Agustin Bolivar выходит на его замену.
72'
Gaston Campi получил желтую карточку от судьи
62'
Коласо Николас получил желтую карточку от судьи
61'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
59'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Nicolas Dibble уходит с поля, а Перейра Факундо выходит на его замену.
57'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Ivan Gomez уходит с поля, а Fernando Zuqui выходит на его замену.
46'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Мелано Лукас уходит с поля, а Пабло Ариэль Лугуэрсио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Omar Alderete получил желтую карточку от судьи
23'
Ivan Gomez получил желтую карточку от судьи
8'
Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
7'
Мелано Лукас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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