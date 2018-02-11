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2017-2018
Химнасия Ла-Плата
0:0
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
7' Желтая карточка
Мелано Лукас
8' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
23' Желтая карточка
Ivan Gomez
33' Желтая карточка
Omar Alderete
62' Желтая карточка
Коласо Николас
72' Желтая карточка
Gaston Campi
87' Вторая желтая карточка
Omar Alderete
89' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
90' Желтая карточка
Agustin Bolivar
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Agustin Bolivar получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
87'
Omar Alderete получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Juan Otero уходит с поля, а Павоне Мариано выходит на его замену.
82'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Agustin Bolivar выходит на его замену.

Желтая карточка
72'
Gaston Campi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Коласо Николас получил желтую карточку от судьи
61'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Франко Нейлл уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
59'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Nicolas Dibble уходит с поля, а Перейра Факундо выходит на его замену.
57'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Ivan Gomez уходит с поля, а Fernando Zuqui выходит на его замену.
46'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Мелано Лукас уходит с поля, а Пабло Ариэль Лугуэрсио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Omar Alderete получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Ivan Gomez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Мелано Лукас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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