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2017-2018
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Темперлей
0'
30' Желтая карточка
Matias German Nani
1:0
60' Гол
Фабра Франк
69' Желтая карточка
Ignacio Boggino
73' Желтая карточка
Adrian Scifo
83' Желтая карточка
Ramon Abila
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бока Хуниорс делает замену. Хара Леонардо уходит с поля, а Эспиноса Кристиан выходит на его замену.
88'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Ramon Abila получил желтую карточку от судьи
79'
Темперлей делает замену. Matias Orihuela уходит с поля, а Ezequiel Montagna выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Adrian Scifo получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
69'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
64'
Темперлей делает замену. Коста Рамиро уходит с поля, а Хуан Санчес Сотело выходит на его замену.
62'
Бока Хуниорс делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Ramon Abila выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Фабра Франк бьет в цель!
58'
Темперлей делает замену. Маркос Даниэл Фигуероа уходит с поля, а Fernando Brandan выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Matias German Nani получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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