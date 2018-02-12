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2017-2018
1:0
Конец матча
30' Желтая карточкаMatias German Nani
1:0
60' ГолФабра Франк
69' Желтая карточкаIgnacio Boggino
73' Желтая карточкаAdrian Scifo
83' Желтая карточкаRamon Abila
|
60'
1:0
69'
73'
83'
Состав команд
18
Фабра
Франк
32
Тевес
Карлос
19
Walter
Bou
Бока Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 19 Walter Bou Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 17 Ramon Abila Нападающий
Темперлей 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 4 Adrian Scifo Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 3 Matias German Nani Защитник
- 8 Adrian Arregui Полузащитник
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 13 Matias Orihuela Полузащитник
- 19 Marcos Daniel Figueroa Полузащитник
- 31 Коста Рамиро Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 32 Ezequiel Montagna Полузащитник
- 5 Rodrigo De Ciancio Полузащитник
- 22 Juan Ignacio Sanchez Sotelo Нападающий
- 18 Fabian Miguel Munoz I
- 7 Fernando Brandan I
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 14.09.2017 Гильермо Браун 0:1 Бока Хуниорс К
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
Темперлей (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 2:1 Темперлей ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|12
|1
|2
|29 - 6
|37
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|9
|3
|3
|20 - 7
|30
|3.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|4.
|Годой Крус
|15
|8
|3
|4
|21 - 16
|27
|5.
|Унион Санта-Фе
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|6.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|7.
|Уракан
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|3
|5
|16 - 13
|24
|9.
|Бельграно
|15
|6
|6
|3
|12 - 11
|24
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|2
|5
|21 - 16
|23
|11.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|12.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|13.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|14.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|15.
|Атлетико Тукуман
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|16.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|17.
|Банфилд
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|18.
|Ривер Плейт
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|20.
|Ланус
|15
|5
|3
|7
|12 - 25
|18
|21.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|22.
|Велес Сарсфилд
|15
|5
|2
|8
|10 - 17
|17
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|14 - 16
|16
|24.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|25.
|Темперлей
|15
|3
|3
|9
|9 - 25
|12
|26.
|Тигре
|14
|1
|6
|7
|10 - 19
|9
|27.
|Олимпо
|15
|2
|3
|10
|9 - 23
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бока Хуниорс делает замену. Хара Леонардо уходит с поля, а Эспиноса Кристиан выходит на его замену.
88'
Бока Хуниорс делает замену. Тевес Карлос уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
83'
Ramon Abila получил желтую карточку от судьи
79'
Темперлей делает замену. Matias Orihuela уходит с поля, а Ezequiel Montagna выходит на его замену.
73'
Adrian Scifo получил желтую карточку от судьи
69'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
64'
Темперлей делает замену. Коста Рамиро уходит с поля, а Хуан Санчес Сотело выходит на его замену.
62'
Бока Хуниорс делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Ramon Abila выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Фабра Франк бьет в цель!
58'
Темперлей делает замену. Маркос Даниэл Фигуероа уходит с поля, а Fernando Brandan выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Matias German Nani получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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