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2017-2018
0:1
Конец матча
0:1
3' ГолТевес Карлос
50' Желтая карточкаGonzalo Bettini
72' Желтая карточкаХара Леонардо
75' Желтая карточкаFranco Colela
79' Желтая карточкаClaudio Villagra
81' Желтая карточкаБуффарини Хулио
|
3'
0:1
50'
72'
75'
79'
81'
Состав команд
22
Juan
Alvarez
18
Фабра
Франк
32
Тевес
Карлос
Банфилд 4-4-2
- Основной состав
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 25 Alexis Maldonado Защитник
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 28 Franco Colela Полузащитник
- 15 Nicolas Linares Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 21 Julian Carranza Нападающий
- 17 Agustin Fontana Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Alexis Sosa Защитник
- 31 Martin Lucero Полузащитник
- 16 Claudio Villagra Нападающий
- 14 Michael Lopez Нападающий
- 12 Facundo Cambeses
- 29 Martin Payero
- 32 Emanuel Coronel
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 30 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- 10 Кардона Эдвин Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 14 Перес Себастьян Полузащитник
- 20 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 19 Walter Bou Нападающий
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 23 Javier Bustillos
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 15.02.2018 Банфилд 2:2 Насьональ Монтевидео КЛОМ
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 07.02.2018 Индепендьенте дель Валле 2:2 Банфилд КЛОМ
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 31.01.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте дель Валле КЛОМ
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Уракан 1:0 Банфилд ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 05.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Банфилд С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 11.09.2017 Ривер Плейт 3:1 Банфилд С
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 14.09.2017 Гильермо Браун 0:1 Бока Хуниорс К
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
- 09.08.2017 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи. Клубы
- 12.03.2017 Банфилд 0:2 Бока Хуниорс Примера
- 28.09.2015 Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера
- 30.07.2015 Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Кубок Аргентины
- 22.09.2014 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 09.06.2012 Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера
- 05.12.2011 Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера А
- 13.06.2011 Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А
- 10.12.2010 Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 15.05.2010 Банфилд 3:0 Бока Хуниорс Примера А
- 13.12.2009 Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Примера А
- 04.05.2009 Бока Хуниорс 2:3 Банфилд Примера А
- 29.10.2008 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера А
- 06.04.2008 Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|16
|13
|1
|2
|30 - 6
|40
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|16
|9
|4
|3
|21 - 8
|31
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|8
|3
|5
|18 - 13
|27
|6.
|Индепендьенте
|15
|7
|5
|3
|15 - 10
|26
|7.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|7
|4
|5
|25 - 18
|25
|9.
|Уракан
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|10.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|12.
|Атлетико Тукуман
|16
|6
|6
|4
|19 - 15
|24
|13.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|15.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|16.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|17.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|18.
|Банфилд
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|19.
|Ривер Плейт
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|21.
|Велес Сарсфилд
|16
|5
|3
|8
|12 - 19
|18
|22.
|Ланус
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|25.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|26.
|Тигре
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|27.
|Олимпо
|16
|2
|3
|11
|9 - 28
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|16
|1
|5
|10
|8 - 18
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Эспиноса Кристиан выходит на его замену.
81'
Банфилд делает замену. Franco Colela уходит с поля, а Martin Payero выходит на его замену.
81'
Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
79'
Claudio Villagra получил желтую карточку от судьи
75'
Franco Colela получил желтую карточку от судьи
73'
Хара Леонардо получил желтую карточку от судьи
70'
Банфилд делает замену. Luciano Gomez уходит с поля, а Claudio Villagra выходит на его замену.
61'
Бока Хуниорс делает замену. Emanuel Reynoso уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
51'
Банфилд делает замену. Agustin Fontana уходит с поля, а Martin Lucero выходит на его замену.
50'
Gonzalo Bettini получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
3'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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