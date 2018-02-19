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2017-2018
Банфилд
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
3' Гол
Тевес Карлос
50' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
72' Желтая карточка
Хара Леонардо
75' Желтая карточка
Franco Colela
79' Желтая карточка
Claudio Villagra
81' Желтая карточка
Буффарини Хулио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Эспиноса Кристиан выходит на его замену.
81'
Банфилд делает замену. Franco Colela уходит с поля, а Martin Payero выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Буффарини Хулио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Claudio Villagra получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Franco Colela получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
73'
Хара Леонардо получил желтую карточку от судьи
70'
Банфилд делает замену. Luciano Gomez уходит с поля, а Claudio Villagra выходит на его замену.
61'
Бока Хуниорс делает замену. Emanuel Reynoso уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
51'
Банфилд делает замену. Agustin Fontana уходит с поля, а Martin Lucero выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Gonzalo Bettini получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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