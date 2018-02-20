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Колон
1:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
11' Желтая карточка
Maximiliano Angel Coronel
30' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
33' Желтая карточка
Ezequiel Bonifacio
35' Желтая карточка
Javier Correa
42' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
1:0
53' Гол
Javier Correa
56' Желтая карточка
Facundo Oreja
70' Желтая карточка
Домингес Александр
77' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
89' Вторая желтая карточка
Maximiliano Angel Coronel
90' Желтая карточка
Erik Ramirez
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Erik Ramirez получил желтую карточку от судьи
89'
Максимилиано Анхел Коронел получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Erik Ramirez выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Барралес Джеронимо получил желтую карточку от судьи
76'
Колон делает замену. Tomas Chancalay уходит с поля, а Диего Вера выходит на его замену.

72'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Алеман Брайн уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Домингес Александр получил желтую карточку от судьи
63'
Колон делает замену. Руис Алан уходит с поля, а Пабло Мартин Ледесма выходит на его замену.
62'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Ezequiel Bonifacio уходит с поля, а Перейра Факундо выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Facundo Oreja получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Javier Correa бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
37'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Cristian Guanca выходит на его замену.
Желтая карточка
35'
Javier Correa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Максимилиано Анхел Коронел получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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