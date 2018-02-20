- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
Конец матча
11' Желтая карточкаMaximiliano Angel Coronel
30' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
33' Желтая карточкаEzequiel Bonifacio
35' Желтая карточкаJavier Correa
42' Желтая карточкаФрицлер Матиас
1:0
53' ГолJavier Correa
56' Желтая карточкаFacundo Oreja
70' Желтая карточкаДомингес Александр
77' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
89' Вторая желтая карточкаMaximiliano Angel Coronel
90' Желтая карточкаErik Ramirez
|
30'
35'
42'
53'
1:0
56'
90'
Состав команд
30
German
Conti
37
Руис
Алан
Колон 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 31 Gonzalo Escobar Защитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 15 Mariano Gonzalez I Полузащитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 37 Руис Алан Полузащитник
- 25 Tomas Chancalay Полузащитник
- 11 Javier Correa Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 3 Клементе Защитник
- 8 Jonathan Galvan Защитник
- 27 Pablo Martin Ledesma Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 10 Cristian Guanca Нападающий
- 12 Diego Vera II
Химнасия Ла-Плата 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 30 Nicolas Dibble Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 22 Франко Нейлл Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Nicolas Ortiz Защитник
- 7 Erik Ramirez Нападающий
- 19 Перейра Факундо Нападающий
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- 14 Agustin Bolivar
- 1 Tomas Durso
- 32 Matias Melluso
- Главный тренер: Hilario Bravi
Предыдущие игры
Колон (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.02.2018 Самора 0:2 Колон КС
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 09.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Колон С
- 02.09.2017 Уракан 1:0 Колон К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 01.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Колон ТМК
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 20.11.2017 Химнасия Ла-Плата 2:0 Патронато де Парана С
- 04.11.2017 Чакарита Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 19.09.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Уракан С
- 12.09.2017 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 26.08.2017 Дефенса и Хустисия 4:4 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата ТМК
Последние игры между собой
Колон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 27.05.2017 Колон 1:2 Химнасия Ла-Плата Примера
- 24.05.2016 Химнасия Ла-Плата 3:0 Колон Примера
- 08.11.2015 Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 09.03.2014 Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 18.09.2013 Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера
- 26.02.2011 Колон 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 22.08.2010 Химнасия Ла-Плата 0:0 Колон Примера А
- 14.03.2010 Колон 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 17.10.2009 Химнасия Ла-Плата 1:2 Колон Примера А
- 13.06.2009 Колон 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 29.11.2008 Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера А
- 29.03.2008 Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|16
|13
|1
|2
|30 - 6
|40
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|16
|9
|4
|3
|21 - 8
|31
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|8
|3
|5
|18 - 13
|27
|6.
|Индепендьенте
|15
|7
|5
|3
|15 - 10
|26
|7.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|8.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|17 - 14
|26
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|7
|4
|5
|25 - 18
|25
|10.
|Уракан
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|11.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|13.
|Атлетико Тукуман
|16
|6
|6
|4
|19 - 15
|24
|14.
|Патронато де Парана
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|16.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Банфилд
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|19.
|Ривер Плейт
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|21.
|Велес Сарсфилд
|16
|5
|3
|8
|12 - 19
|18
|22.
|Ланус
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|25.
|Тигре
|16
|2
|7
|7
|13 - 20
|13
|26.
|Чакарита Хуниорс
|16
|3
|3
|10
|13 - 21
|12
|27.
|Олимпо
|16
|2
|3
|11
|9 - 28
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|16
|1
|5
|10
|8 - 18
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Erik Ramirez получил желтую карточку от судьи
89'
Максимилиано Анхел Коронел получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Erik Ramirez выходит на его замену.
77'
Барралес Джеронимо получил желтую карточку от судьи
76'
Колон делает замену. Tomas Chancalay уходит с поля, а Диего Вера выходит на его замену.
72'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Алеман Брайн уходит с поля, а Барралес Джеронимо выходит на его замену.
70'
Домингес Александр получил желтую карточку от судьи
63'
Колон делает замену. Руис Алан уходит с поля, а Пабло Мартин Ледесма выходит на его замену.
62'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Ezequiel Bonifacio уходит с поля, а Перейра Факундо выходит на его замену.
56'
Facundo Oreja получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Javier Correa бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
37'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Cristian Guanca выходит на его замену.
35'
Javier Correa получил желтую карточку от судьи
33'
Ezequiel Bonifacio получил желтую карточку от судьи
30'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
11'
Максимилиано Анхел Коронел получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация