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2017-2018
Бельграно
2:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
2' Желтая карточка
Торсильери Марко
0:0
3' Не забитый пенальти
Суарес Матиас
0:1
7' Гол
Сарате Мауро
10' Желтая карточка
Hernan De La Fuente
16' Желтая карточка
Суарес Матиас
50' Желтая карточка
Leonardo Sequeira
60' Желтая карточка
Guido Mainero
65' Желтая карточка
Maximiliano Lugo
68' Желтая карточка
Joaquin Laso
1:1
73' Гол
Суарес Матиас
1:2
90' Гол
Agustin Bouzat
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Agustin Bouzat бьет в цель!
83'
Велес Сарсфилд делает замену. Nicolas Dominguez уходит с поля, а Касерес Рамиро выходит на его замену.
82'
Бельграно делает замену. Суарес Матиас уходит с поля, а Joel Amoroso выходит на его замену.
75'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Хесус Мендез выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!

Желтая карточка
68'
Joaquin Laso получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Максимилиано Луго получил желтую карточку от судьи
63'
Велес Сарсфилд делает замену. Guido Mainero уходит с поля, а Agustin Bouzat выходит на его замену.
62'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Fabricio Brener выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Guido Mainero получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Leonardo Sequeira получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бельграно делает замену. Juan Brunetta уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
16'
Суарес Матиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Hernan De La Fuente получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
Описание гола
3'
ОН ПРОМАЗАЛ - Суарес Матиас пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
2'
Торсильери Марко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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