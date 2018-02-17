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2017-2018
2:2
Конец матча
2' Желтая карточкаТорсильери Марко
0:0
3' Не забитый пенальтиСуарес Матиас
0:1
7' ГолСарате Мауро
10' Желтая карточкаHernan De La Fuente
16' Желтая карточкаСуарес Матиас
50' Желтая карточкаLeonardo Sequeira
60' Желтая карточкаGuido Mainero
65' Желтая карточкаMaximiliano Lugo
68' Желтая карточкаJoaquin Laso
1:1
73' ГолСуарес Матиас
1:2
90' ГолAgustin Bouzat
|
3'
0:0
7'
0:1
16'
60'
65'
68'
73'
1:1
90'
1:2
Состав команд
24
Годой
Эрик
29
Абрам
Луис
Бельграно 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Cristian Romero Защитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 19 Гевгеосян Мауро Нападающий
- 34 Joel Amoroso Нападающий
- 31 Fabricio Brener
- 15 Pablo Heredia
- 5 Santiago Martinez I
Велес Сарсфилд 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 30 Hernan De La Fuente Защитник
- 4 Joaquin Laso Защитник
- 2 Торсильери Марко Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 21 Guido Mainero Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 26 Matias Vargas Полузащитник
- 9 Сарате Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 10 Agustin Bouzat Полузащитник
- 19 Касерес Рамиро Нападающий
- 20 Luis Amarilla II Нападающий
- 23 Jesus Mendez I
- 34 Francisco Ortega
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 09.09.2017 Бельграно 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 02.09.2017 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо 1:1 Бельграно К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 07.10.2017 Уракан 0:0 Велес Сарсфилд К
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 05.09.2017 Альдосиви 0:1 Велес Сарсфилд К
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд ТМК
- 16.08.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд ТМК
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 5
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 7
- 09.05.2017 Велес Сарсфилд 1:2 Бельграно Примера
- 19.03.2016 Бельграно 2:3 Велес Сарсфилд Примера
- 22.03.2015 Велес Сарсфилд 1:2 Бельграно Примера
- 14.09.2014 Бельграно 1:0 Велес Сарсфилд Примера
- 09.03.2014 Велес Сарсфилд 3:1 Бельграно Примера
- 14.09.2013 Бельграно 3:0 Велес Сарсфилд Примера
- 30.08.2013 Велес Сарсфилд 2:0 Бельграно Копа Судамерикана
- 14.08.2013 Бельграно 1:0 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана
- 09.03.2013 Бельграно 1:0 Велес Сарсфилд Примера
- 02.09.2012 Велес Сарсфилд 2:1 Бельграно Примера
- 21.05.2012 Велес Сарсфилд 0:1 Бельграно Примера
- 20.11.2011 Бельграно 1:3 Велес Сарсфилд Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|12
|1
|2
|29 - 6
|37
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|9
|3
|3
|20 - 7
|30
|3.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|4.
|Годой Крус
|15
|8
|3
|4
|21 - 16
|27
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|8
|3
|5
|18 - 13
|27
|6.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|7.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|7
|4
|5
|25 - 18
|25
|9.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|10.
|Уракан
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|21 - 18
|23
|12.
|Атлетико Тукуман
|15
|6
|5
|4
|17 - 13
|23
|13.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|14.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|15.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|16.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|18.
|Банфилд
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|19.
|Ривер Плейт
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|21.
|Велес Сарсфилд
|16
|5
|3
|8
|12 - 19
|18
|22.
|Ланус
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|14 - 16
|16
|24.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|25.
|Темперлей
|15
|3
|3
|9
|9 - 25
|12
|26.
|Тигре
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|27.
|Олимпо
|15
|2
|3
|10
|9 - 23
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Agustin Bouzat бьет в цель!
83'
Велес Сарсфилд делает замену. Nicolas Dominguez уходит с поля, а Касерес Рамиро выходит на его замену.
82'
Бельграно делает замену. Суарес Матиас уходит с поля, а Joel Amoroso выходит на его замену.
75'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Хесус Мендез выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
68'
Joaquin Laso получил желтую карточку от судьи
65'
Максимилиано Луго получил желтую карточку от судьи
63'
Велес Сарсфилд делает замену. Guido Mainero уходит с поля, а Agustin Bouzat выходит на его замену.
62'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Fabricio Brener выходит на его замену.
60'
Guido Mainero получил желтую карточку от судьи
50'
Leonardo Sequeira получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Бельграно делает замену. Juan Brunetta уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Суарес Матиас получил желтую карточку от судьи
10'
Hernan De La Fuente получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
3'
ОН ПРОМАЗАЛ - Суарес Матиас пробил пенальти, но не смог забить!
2'
Торсильери Марко получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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