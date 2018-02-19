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2017-2018
Ривер Плейт
2:2
Конец матча
Годой Крус
0'
4' Желтая карточка
Fabricio Angileri
0:1
13' Гол
Juan Fernando Garro
16' Желтая карточка
Понцио Леонардо
0:2
25' Гол
Santiago Garcia II
1:2
38' Гол
Мора Родриго
46' Желтая карточка
Tomas Cardona
48' Желтая карточка
Майдана Джонатан
2:2
51' Гол
Пратто Лукас
88' Желтая карточка
Jalil Elias
90' Желтая карточка
Леонардо Буриан
90' Желтая карточка
Diego Viera II
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Диего Вера получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Леонардо Буриан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Jalil Elias получил желтую карточку от судьи
84'
Годой Крус делает замену. Juan Fernando Garro уходит с поля, а Facundo Cobos выходит на его замену.
73'
Ривер Плейт делает замену. Сукулини Бруно уходит с поля, а Игнасио Фернандес выходит на его замену.

72'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
68'
Годой Крус делает замену. Angel Gonzalez уходит с поля, а Felipe Rodriguez выходит на его замену.
62'
Годой Крус делает замену. Tomas Cardona уходит с поля, а Кристиан Баез выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Майдана Джонатан получил желтую карточку от судьи
46'
Ривер Плейт делает замену. Gonzalo Montiel уходит с поля, а Майада Камило выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Tomas Cardona получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Мора Родриго бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Понцио Леонардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Juan Fernando Garro бьет в цель!
Желтая карточка
4'
Fabricio Angileri получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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