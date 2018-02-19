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2017-2018
2:2
Конец матча
4' Желтая карточкаFabricio Angileri
0:1
13' ГолJuan Fernando Garro
16' Желтая карточкаПонцио Леонардо
0:2
25' ГолSantiago Garcia II
1:2
38' ГолМора Родриго
46' Желтая карточкаTomas Cardona
48' Желтая карточкаМайдана Джонатан
2:2
51' ГолПратто Лукас
88' Желтая карточкаJalil Elias
90' Желтая карточкаЛеонардо Буриан
90' Желтая карточкаDiego Viera II
|
13'
0:1
16'
25'
0:2
38'
1:2
46'
48'
51'
2:2
88'
90'
90'
Состав команд
27
Пратто
Лукас
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 3 Marcelo Saracchi Защитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Enrique Bologna Вратарь
- 20 Каско Милтон Защитник
- 18 Майада Камило Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
Годой Крус 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Леонардо Буриан Вратарь
- 29 Luciano Andres Abecasis Защитник
- 5 Diego Viera II Защитник
- 6 Tomas Cardona Защитник
- 21 Fabricio Angileri Защитник
- 39 Jalil Elias Полузащитник
- 30 Juan Andrada Полузащитник
- 8 Angel Gonzalez II Полузащитник
- 11 Pol Fernandez Полузащитник
- 7 Juan Fernando Garro Полузащитник
- 18 Santiago Garcia II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Roberto Ramirez Вратарь
- 22 Felipe Rodriguez Защитник
- 28 Facundo Cobos Защитник
- 33 Christian Baez Защитник
- 20 Diego Riolfo Полузащитник
- 31 Tomas Badaloni
- 34 Leandro Lencinas
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =0 -14)
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 29.01.2018 Уракан 1:0 Ривер Плейт С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 0:1 Депортиво Куэнка СA
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
- 02.12.2017 Эмелек 2:0 Ривер Плейт СA
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 26.11.2017 Индепендьенте дель Валле 4:1 Ривер Плейт СA
- 23.11.2017 Ривер Плейт 2:0 Унион Санта-Фе С
- 19.11.2017 Ривер Плейт 1:0 ЛДУ Кито СA
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 13.11.2017 Ривер Плейт 3:0 Депортиво Морон К
- 11.11.2017 Эль Насьональ 1:0 Ривер Плейт СA
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 05.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Барселона Гуаякиль СA
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 29.10.2017 Дельфин 2:0 Ривер Плейт СA
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
Годой Крус (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Патронато де Парана 0:0 Годой Крус С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Годой Крус 2:1 Уракан С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
- 24.09.2017 Годой Крус 1:0 Индепендьенте С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 05.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Годой Крус К
- 27.08.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус С
- 10.08.2017 Гремио 2:1 Годой Крус КЛ
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
- 03.04.2017 Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера
- 19.02.2016 Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера
- 23.03.2015 Ривер Плейт 1:0 Годой Крус Примера
- 18.09.2014 Ривер Плейт 2:0 Годой Крус Копа Судамерикана
- 04.09.2014 Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 25.08.2014 Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Примера
- 20.02.2014 Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера
- 19.08.2013 Годой Крус 0:0 Ривер Плейт Примера
- 22.04.2013 Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера
- 08.10.2012 Ривер Плейт 5:0 Годой Крус Примера
- 24.04.2011 Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А
- 18.10.2010 Годой Крус 2:2 Ривер Плейт Примера А
- 23.11.2009 Годой Крус 1:1 Ривер Плейт Примера А
- 21.06.2009 Годой Крус 1:0 Ривер Плейт Примера А
- 07.12.2008 Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|16
|13
|1
|2
|30 - 6
|40
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|16
|9
|4
|3
|21 - 8
|31
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|8
|3
|5
|18 - 13
|27
|6.
|Индепендьенте
|15
|7
|5
|3
|15 - 10
|26
|7.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|7
|4
|5
|25 - 18
|25
|9.
|Уракан
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|10.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|12.
|Атлетико Тукуман
|16
|6
|6
|4
|19 - 15
|24
|13.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|15.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|16.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|17.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|18.
|Банфилд
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|19.
|Ривер Плейт
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|21.
|Велес Сарсфилд
|16
|5
|3
|8
|12 - 19
|18
|22.
|Ланус
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|25.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|26.
|Тигре
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|27.
|Олимпо
|16
|2
|3
|11
|9 - 28
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|16
|1
|5
|10
|8 - 18
|8
Второй тайм
90'
Диего Вера получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Леонардо Буриан получил желтую карточку от судьи
88'
Jalil Elias получил желтую карточку от судьи
84'
Годой Крус делает замену. Juan Fernando Garro уходит с поля, а Facundo Cobos выходит на его замену.
73'
Ривер Плейт делает замену. Сукулини Бруно уходит с поля, а Игнасио Фернандес выходит на его замену.
72'
Ривер Плейт делает замену. Пратто Лукас уходит с поля, а Игнасио Скокко выходит на его замену.
68'
Годой Крус делает замену. Angel Gonzalez уходит с поля, а Felipe Rodriguez выходит на его замену.
62'
Годой Крус делает замену. Tomas Cardona уходит с поля, а Кристиан Баез выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
48'
Майдана Джонатан получил желтую карточку от судьи
46'
Ривер Плейт делает замену. Gonzalo Montiel уходит с поля, а Майада Камило выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Tomas Cardona получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Мора Родриго бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Сантьяго Гарсиа бьет в цель!
16'
Понцио Леонардо получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Juan Fernando Garro бьет в цель!
4'
Fabricio Angileri получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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