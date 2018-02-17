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2017-2018
2:2
Конец матча
1:0
4' ГолGaston Bojanich
1:1
22' ГолJavier Fabian Toledo
43' Желтая карточкаDamian Batallini
1:2
45' ГолLuis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточкаJavier Cabrera
48' Желтая карточкаGaston Machin
48' Желтая карточкаJonathan Cabral
58' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
2:2
78' Гол в свои воротаRafael Garcia Casanova
|
4'
1:0
22'
1:1
43'
45'
1:2
45'
48'
48'
58'
78'
2:2
Состав команд
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 3 Guillermo Benitez Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 11 Damian Batallini Полузащитник
- 19 Nicolas Gonzalez Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 9 Да Сильва Луис Нападающий
- 17 Esteban Rueda Нападающий
- 28 Alexis Mac Allister
Атлетико Тукуман 4-4-1-1
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 8 Guillermo Acosta Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 3 Сарате Науэль Защитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 38 Nery Leyes Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Полузащитник
- 12 Javier Fabian Toledo Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 39 Ламас Андрес Защитник
- 32 Francisco Grahl Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 22 Alejandro Melo Полузащитник
- 5 Gonzalo Freitas Полузащитник
- 9 Mauricio Affonso Нападающий
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 30.07.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Институто ПБ
- 20.07.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Институто К
- 12.07.2017 Нуэва Чикаго 1:2 Аргентинос Хуниорс ПБ
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 13.02.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман С
- 18.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 05.10.2017 Атлетико Тукуман 4:0 Сармиенто К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|12
|1
|2
|29 - 6
|37
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|15
|9
|3
|3
|20 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|15
|8
|3
|4
|21 - 16
|27
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|8
|3
|5
|18 - 13
|27
|6.
|Индепендьенте
|15
|7
|5
|3
|15 - 10
|26
|7.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|7
|4
|5
|25 - 18
|25
|9.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|10.
|Уракан
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|12.
|Атлетико Тукуман
|16
|6
|6
|4
|19 - 15
|24
|13.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|15.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|16.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|17.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|18.
|Банфилд
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|19.
|Ривер Плейт
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|21.
|Велес Сарсфилд
|16
|5
|3
|8
|12 - 19
|18
|22.
|Ланус
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|25.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|26.
|Тигре
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|27.
|Олимпо
|16
|2
|3
|11
|9 - 28
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Г О О О О Л - Rafael Garcia уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
75'
Атлетико Тукуман делает замену. Хавьер Фабиан Толедо уходит с поля, а Нуньес Хервасио выходит на его замену.
74'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Guillermo Benitez уходит с поля, а Да Сильва Луис выходит на его замену.
67'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
63'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.
61'
Атлетико Тукуман делает замену. David Barbona уходит с поля, а Ламас Андрес выходит на его замену.
58'
Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
55'
Атлетико Тукуман делает замену. Favio Alvarez уходит с поля, а Francisco Grahl выходит на его замену.
48'
Yonathan Cabral получил желтую карточку от судьи
48'
Гастон Мачин получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Javier Cabrera получил желтую карточку от судьи
45'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
43'
Damian Batallini получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Хавьер Фабиан Толедо бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Gaston Bojanich бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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