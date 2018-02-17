  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Аргентинос Хуниорс
2:2
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
4' Гол
Gaston Bojanich
1:1
22' Гол
Javier Fabian Toledo
43' Желтая карточка
Damian Batallini
1:2
45' Гол
Luis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточка
Javier Cabrera
48' Желтая карточка
Gaston Machin
48' Желтая карточка
Jonathan Cabral
58' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
2:2
78' Гол в свои ворота
Rafael Garcia Casanova
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Rafael Garcia уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
75'
Атлетико Тукуман делает замену. Хавьер Фабиан Толедо уходит с поля, а Нуньес Хервасио выходит на его замену.
74'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Guillermo Benitez уходит с поля, а Да Сильва Луис выходит на его замену.
67'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
63'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Alexis Mac Allister выходит на его замену.

61'
Атлетико Тукуман делает замену. David Barbona уходит с поля, а Ламас Андрес выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
55'
Атлетико Тукуман делает замену. Favio Alvarez уходит с поля, а Francisco Grahl выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Yonathan Cabral получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Гастон Мачин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Javier Cabrera получил желтую карточку от судьи
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Damian Batallini получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Хавьер Фабиан Толедо бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Gaston Bojanich бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация