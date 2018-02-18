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2017-2018
Темперлей
0:0
Конец матча
Индепендьенте
0'
13' Желтая карточка
Adrian Scifo
38' Желтая карточка
Jorge Figal
51' Желтая карточка
Ignacio Boggino
72' Красная карточка
Matias German Nani
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
72'
УДАЛЕНИЕ! - Matias German Nani увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
72'
Темперлей делает замену. Маркос Даниэл Фигуероа уходит с поля, а Williams Riveros выходит на его замену.
64'
Темперлей делает замену. Matias Orihuela уходит с поля, а Emiliano Ozuna выходит на его замену.
62'
Индепендьенте делает замену. Верон Гонсало уходит с поля, а Braian Romero выходит на его замену.
56'
Темперлей делает замену. Леонардо Ди Лорецо уходит с поля, а Fernando Brandan выходит на его замену.

55'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Adrian Scifo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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