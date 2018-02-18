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2017-2018
0:0
Конец матча
13' Желтая карточкаAdrian Scifo
38' Желтая карточкаJorge Figal
51' Желтая карточкаIgnacio Boggino
72' Красная карточкаMatias German Nani
|
13'
38'
51'
Состав команд
Темперлей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 4 Adrian Scifo Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 3 Matias German Nani Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 8 Adrian Arregui Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 13 Matias Orihuela Полузащитник
- 19 Marcos Daniel Figueroa Нападающий
- 22 Juan Ignacio Sanchez Sotelo Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 5 Rodrigo De Ciancio Полузащитник
- 32 Ezequiel Montagna Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Нападающий
- 34 Franco Sosa II
- 7 Fernando Brandan I
Индепендьенте 4-4-2
- Основной состав
- 1 Damian Gonzalo Albil Вратарь
- 3 Gonzalo Asis Защитник
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 26 Гутьеррес Хонас Полузащитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 22 Мартинес Хуан Мануэль Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- 11 Leandro Miguel Fernandez Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Gonzalo Rehak Вратарь
- 24 Морейра Родриго Защитник
- 21 Domingo Blanco Полузащитник
- 17 Braian Romero Нападающий
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- 36 Diego Mercado
- 19 Gaston Togni
Предыдущие игры
Темперлей (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей ТМК
Индепендьенте (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте С
- 30.01.2018 Индепендьенте 1:2 Эстудиантес Ла-Плата С
- 25.01.2018 Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 10.12.2017 Арсенал Саранди 1:2 Индепендьенте С
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 29.11.2017 Индепендьенте 3:1 Либертад КС
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 22.11.2017 Либертад 1:0 Индепендьенте КС
- 19.11.2017 Индепендьенте 1:0 Ривер Плейт С
- 05.11.2017 Бельграно 0:0 Индепендьенте С
- 03.11.2017 Индепендьенте 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 30.10.2017 Индепендьенте 1:1 Патронато де Парана С
- 26.10.2017 Насьональ Асунсьон 1:4 Индепендьенте КС
- 15.10.2017 Чакарита Хуниорс 1:2 Индепендьенте С
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Годой Крус 1:0 Индепендьенте С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|12
|1
|2
|29 - 6
|37
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|15
|9
|3
|3
|20 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|15
|8
|3
|4
|21 - 16
|27
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|8
|3
|5
|18 - 13
|27
|6.
|Индепендьенте
|15
|7
|5
|3
|15 - 10
|26
|7.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|7
|4
|5
|25 - 18
|25
|9.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|10.
|Уракан
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|12.
|Атлетико Тукуман
|16
|6
|6
|4
|19 - 15
|24
|13.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|15.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|16.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|17.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|18.
|Банфилд
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|19.
|Ривер Плейт
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|21.
|Велес Сарсфилд
|16
|5
|3
|8
|12 - 19
|18
|22.
|Ланус
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|25.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|26.
|Тигре
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|27.
|Олимпо
|16
|2
|3
|11
|9 - 28
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
72'
УДАЛЕНИЕ! - Matias German Nani увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
72'
Темперлей делает замену. Маркос Даниэл Фигуероа уходит с поля, а Williams Riveros выходит на его замену.
64'
Темперлей делает замену. Matias Orihuela уходит с поля, а Emiliano Ozuna выходит на его замену.
62'
Индепендьенте делает замену. Верон Гонсало уходит с поля, а Braian Romero выходит на его замену.
56'
Темперлей делает замену. Леонардо Ди Лорецо уходит с поля, а Fernando Brandan выходит на его замену.
55'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Хильотти Эмануэль выходит на его замену.
51'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Jorge Figal получил желтую карточку от судьи
13'
Adrian Scifo получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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