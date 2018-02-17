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2017-2018
Расинг Авельянеда
3:1
Конец матча
Ланус
0'
26' Желтая карточка
Адриан Рикардо
1:0
29' Гол
Донатти Алехандро
34' Желтая карточка
Nicolas Thaller
2:0
63' Гол
Адриан Рикардо
3:0
67' Гол
Солари Аугусто
71' Желтая карточка
Мартинес Роман
3:1
75' Гол
Мартинес Роман
82' Желтая карточка
Enzo Ortiz
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Ланус делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Marcelino Moreno выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Enzo Ortiz получил желтую карточку от судьи
77'
Расинг Авельянеда делает замену. Lautaro Martinez уходит с поля, а Enrique Triverio выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Мартинес Роман бьет в цель!
Желтая карточка
71'
Мартинес Роман получил желтую карточку от судьи

71'
Ланус делает замену. Gaston Lodico уходит с поля, а Tomas Belmonte выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Солари Аугусто бьет в цель!
65'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Солари Аугусто выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
61'
Ланус делает замену. Джерман Денис уходит с поля, а Bruno Vides выходит на его замену.
55'
Расинг Авельянеда делает замену. Лисандро Лопес III уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Nicolas Thaller получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Донатти Алехандро бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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