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2017-2018
3:1
Конец матча
26' Желтая карточкаАдриан Рикардо
1:0
29' ГолДонатти Алехандро
34' Желтая карточкаNicolas Thaller
2:0
63' ГолАдриан Рикардо
3:0
67' ГолСолари Аугусто
71' Желтая карточкаМартинес Роман
3:1
75' ГолМартинес Роман
82' Желтая карточкаEnzo Ortiz
|
26'
29'
1:0
34'
63'
2:0
67'
3:0
71'
75'
3:1
82'
Состав команд
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
34
Enzo
Ortiz
30
Марконе
Иван
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 29 Gonzalo Piovi Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 17 Martin Ojeda Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 21 Rodrigo Adrian Schlegel
Ланус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Андрада Эстебан Вратарь
- 27 Gabriel Carrasco Защитник
- 29 Nicolas Thaller Защитник
- 34 Enzo Ortiz Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 6 Мартинес Роман Полузащитник
- 30 Марконе Иван Полузащитник
- 16 Gaston Lodico Полузащитник
- 10 Сильва Алехандро Нападающий
- 19 German Denis III Нападающий
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 17 Gonzalo Di Renzo Полузащитник
- 32 Bruno Leonel Vides Нападающий
- 25 Marcelino Moreno Нападающий
- 3 Dario Caceres
- 13 Tomas Belmonte
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
Ланус (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Ланус 1:1 Патронато де Парана С
- 15.01.2018 Росарио Сентраль 1:1 Ланус ТМК
- 12.12.2017 Чакарита Хуниорс 3:0 Ланус С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 30.11.2017 Ланус 1:2 Гремио КЛ
- 23.11.2017 Гремио 1:0 Ланус КЛ
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 28.10.2017 Уракан 4:0 Ланус С
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
- 14.10.2017 Ланус 2:1 Унион Санта-Фе С
- 01.10.2017 Химнасия Ла-Плата 1:3 Ланус С
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 22.09.2017 Ланус 2:0 Сан-Лоренсо КЛ
- 17.09.2017 Индепендьенте 0:1 Ланус С
- 14.09.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Ланус КЛ
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Ланус: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 12.03.2017 Расинг Авельянеда 3:0 Ланус Примера
- 14.08.2016 Расинг Авельянеда 0:1 Ланус Товарищеские матчи. Клубы
- 12.03.2016 Расинг Авельянеда 2:1 Ланус Примера
- 03.05.2015 Расинг Авельянеда 2:0 Ланус Примера
- 08.09.2014 Расинг Авельянеда 1:3 Ланус Примера
- 06.03.2014 Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Примера
- 08.09.2013 Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера
- 29.08.2013 Ланус 2:0 Расинг Авельянеда Копа Судамерикана
- 15.08.2013 Расинг Авельянеда 1:2 Ланус Копа Судамерикана
- 04.03.2013 Расинг Авельянеда 0:0 Ланус Примера
- 27.08.2012 Ланус 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 28.04.2012 Ланус 3:1 Расинг Авельянеда Примера
- 27.10.2011 Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера А
- 27.03.2011 Ланус 4:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 18.09.2010 Расинг Авельянеда 4:0 Ланус Примера А
- 20.03.2010 Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 25.10.2009 Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера А
- 08.02.2009 Ланус 3:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 11.08.2008 Расинг Авельянеда 0:2 Ланус Примера А
- 20.04.2008 Ланус 3:3 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|12
|1
|2
|29 - 6
|37
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|9
|3
|3
|20 - 7
|30
|3.
|Сан-Лоренсо
|14
|8
|4
|2
|19 - 9
|28
|4.
|Годой Крус
|15
|8
|3
|4
|21 - 16
|27
|5.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|8
|3
|5
|18 - 13
|27
|6.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|7.
|Индепендьенте
|14
|7
|4
|3
|15 - 10
|25
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|7
|4
|5
|25 - 18
|25
|9.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|10.
|Уракан
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|21 - 18
|23
|12.
|Атлетико Тукуман
|15
|6
|5
|4
|17 - 13
|23
|13.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|14.
|Дефенса и Хустисия
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|15.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|16.
|Патронато де Парана
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|18.
|Банфилд
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|19.
|Ривер Плейт
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|5
|3
|7
|18 - 23
|18
|21.
|Велес Сарсфилд
|16
|5
|3
|8
|12 - 19
|18
|22.
|Ланус
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|14 - 16
|16
|24.
|Чакарита Хуниорс
|15
|3
|3
|9
|13 - 18
|12
|25.
|Темперлей
|15
|3
|3
|9
|9 - 25
|12
|26.
|Тигре
|15
|2
|6
|7
|12 - 19
|12
|27.
|Олимпо
|15
|2
|3
|10
|9 - 23
|9
|28.
|Арсенал Саранди
|15
|1
|4
|10
|7 - 17
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Ланус делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Marcelino Moreno выходит на его замену.
82'
Enzo Ortiz получил желтую карточку от судьи
77'
Расинг Авельянеда делает замену. Lautaro Martinez уходит с поля, а Enrique Triverio выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Мартинес Роман бьет в цель!
71'
Мартинес Роман получил желтую карточку от судьи
71'
Ланус делает замену. Gaston Lodico уходит с поля, а Tomas Belmonte выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Солари Аугусто бьет в цель!
65'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Солари Аугусто выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
61'
Ланус делает замену. Джерман Денис уходит с поля, а Bruno Vides выходит на его замену.
55'
Расинг Авельянеда делает замену. Лисандро Лопес III уходит с поля, а Мартин Ойеда выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Nicolas Thaller получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Донатти Алехандро бьет в цель!
26'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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