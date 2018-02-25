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2017-2018
0:0
Конец матча
29' Желтая карточкаSebastian Prediger II
40' Желтая карточкаRafael Garcia Casanova
60' Желтая карточкаFrancisco Grahl
65' Желтая карточкаГонсалес Федерико
71' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
80' Желтая карточкаNery Leyes
85' Желтая карточкаDiego Sosa
|
60'
80'
85'
Состав команд
Атлетико Тукуман 4-4-2
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 8 Guillermo Acosta Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 4 Nicolas Romat Защитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 5 Gonzalo Freitas Полузащитник
- 32 Francisco Grahl Полузащитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 12 Javier Fabian Toledo Нападающий
- 9 Mauricio Affonso Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 39 Ламас Андрес Защитник
- 3 Сарате Науэль Защитник
- 38 Nery Leyes Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 22 Alejandro Melo Полузащитник
- 18 Бланко Исмаэль Нападающий
Тигре 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 17 Matias Acuna II Защитник
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 29 Diego Sosa Защитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 20 Diego Morales Полузащитник
- 15 Дженсон Лукас Полузащитник
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Maxi Caire Защитник
- 3 Бленхио Хуан Защитник
- 16 Аберо Виллиан Полузащитник
- 11 Jacobo Mansilla Полузащитник
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 34 Marco Wolff
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 03.02.2018 Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 19.01.2018 Арсенал Саранди 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 10.12.2017 Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман К
- 05.12.2017 Атлетико Тукуман 2:0 Колон С
- 01.12.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Атлетико Тукуман С
- 26.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман С
- 18.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди С
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 05.10.2017 Атлетико Тукуман 4:0 Сармиенто К
Тигре (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Тигре С
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 19.11.2017 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
- 23.06.2017 Тигре 1:0 Атлетико Рафаэла П
- 18.06.2017 Патронато де Парана 0:2 Тигре П
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Тигре: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 20.12.2016 Тигре 0:0 Атлетико Тукуман Примера
- 08.03.2016 Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Примера
- 07.04.2010 Тигре 3:1 Атлетико Тукуман Примера А
- 08.11.2009 Атлетико Тукуман 4:2 Тигре Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|16
|13
|1
|2
|30 - 6
|40
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|16
|9
|4
|3
|21 - 8
|31
|4.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|5.
|Уракан
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|6.
|Годой Крус
|17
|8
|4
|5
|24 - 20
|28
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|8.
|Индепендьенте
|15
|7
|5
|3
|15 - 10
|26
|9.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|10.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|17 - 14
|26
|11.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|6
|5
|20 - 20
|24
|16.
|Патронато де Парана
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|19.
|Банфилд
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|20.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|21.
|Ланус
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Тигре
|17
|2
|8
|7
|13 - 20
|14
|25.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|26.
|Чакарита Хуниорс
|16
|3
|3
|10
|13 - 21
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|17
|1
|5
|11
|9 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Атлетико Тукуман делает замену. David Barbona уходит с поля, а Бланко Исмаэль выходит на его замену.
85'
Diego Sosa получил желтую карточку от судьи
82'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Жакобо Мансилла выходит на его замену.
80'
Nery Leyes получил желтую карточку от судьи
71'
Хавьер Фабиан Толедо получил желтую карточку от судьи
70'
Атлетико Тукуман делает замену. Francisco Grahl уходит с поля, а Nery Leyes выходит на его замену.
69'
Тигре делает замену. Страккуалурси Денис уходит с поля, а Аберо Виллиан выходит на его замену.
65'
Гонсалес Федерико получил желтую карточку от судьи
61'
Атлетико Тукуман делает замену. Mauricio Affonso уходит с поля, а Alejandro Melo выходит на его замену.
60'
Francisco Grahl получил желтую карточку от судьи
57'
Тигре делает замену. Дженсон Лукас уходит с поля, а Гонсалес Федерико выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Rafael Garcia получил желтую карточку от судьи
29'
Себастьян Предигуер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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