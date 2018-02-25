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2017-2018
Атлетико Тукуман
0:0
Конец матча
Тигре
0'
29' Желтая карточка
Sebastian Prediger II
40' Желтая карточка
Rafael Garcia Casanova
60' Желтая карточка
Francisco Grahl
65' Желтая карточка
Гонсалес Федерико
71' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
80' Желтая карточка
Nery Leyes
85' Желтая карточка
Diego Sosa
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Атлетико Тукуман делает замену. David Barbona уходит с поля, а Бланко Исмаэль выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Diego Sosa получил желтую карточку от судьи
82'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Жакобо Мансилла выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Nery Leyes получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Хавьер Фабиан Толедо получил желтую карточку от судьи

70'
Атлетико Тукуман делает замену. Francisco Grahl уходит с поля, а Nery Leyes выходит на его замену.
69'
Тигре делает замену. Страккуалурси Денис уходит с поля, а Аберо Виллиан выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Гонсалес Федерико получил желтую карточку от судьи
61'
Атлетико Тукуман делает замену. Mauricio Affonso уходит с поля, а Alejandro Melo выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Francisco Grahl получил желтую карточку от судьи
57'
Тигре делает замену. Дженсон Лукас уходит с поля, а Гонсалес Федерико выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Rafael Garcia получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Себастьян Предигуер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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