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2017-2018
1:2
Конец матча
16' Желтая карточкаTomas Cardona
18' Желтая карточкаСигали Леонардо
0:1
58' ГолАдриан Рикардо
65' Желтая карточкаSantiago Garcia II
1:1
69' ГолPol Fernandez
88' Желтая карточкаVictorio Gabriel Ramis
90' Желтая карточкаFacundo Cobos
1:2
90' ГолPablo Maximiliano Cuadra
90' Желтая карточкаPablo Maximiliano Cuadra
|
16'
18'
58'
0:1
69'
1:1
90'
90'
1:2
Состав команд
39
Jalil
Elias
30
Juan
Andrada
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
17
Martin
Ojeda
Годой Крус 4-4-2
- Основной состав
- 12 Леонардо Буриан Вратарь
- 29 Luciano Andres Abecasis Защитник
- 5 Diego Viera II Защитник
- 6 Tomas Cardona Защитник
- 28 Facundo Cobos Защитник
- 39 Jalil Elias Полузащитник
- 30 Juan Andrada Полузащитник
- 22 Felipe Rodriguez Полузащитник
- 11 Pol Fernandez Полузащитник
- 7 Juan Fernando Garro Нападающий
- 18 Santiago Garcia II Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Christian Baez Защитник
- 27 Victorio Gabriel Ramis Полузащитник
- 20 Diego Riolfo Полузащитник
- 36 Luciano Lapetina
- 34 Leandro Lencinas
- 8 Angel Gonzalez II
- 23 Ramiro Martinez
Расинг Авельянеда 4-3-3
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 22 Адриан Рикардо Нападающий
- 17 Martin Ojeda Нападающий
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 29 Gonzalo Piovi Защитник
- 4 Пильюд Иван Защитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
Предыдущие игры
Годой Крус (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Патронато де Парана 0:0 Годой Крус С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Годой Крус 2:1 Уракан С
- 28.10.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Годой Крус С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 15.10.2017 Годой Крус 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
- 24.09.2017 Годой Крус 1:0 Индепендьенте С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 05.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Годой Крус К
- 27.08.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус С
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
- 26.03.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Годой Крус Примера
- 30.09.2015 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда Примера
- 15.12.2014 Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера
- 18.05.2014 Годой Крус 2:1 Расинг Авельянеда Примера
- 07.12.2013 Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус Примера
- 26.05.2013 Расинг Авельянеда 1:1 Годой Крус Примера
- 16.11.2012 Годой Крус 0:1 Расинг Авельянеда Примера
- 20.02.2012 Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 18.08.2011 Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Примера А
- 14.06.2011 Расинг Авельянеда 2:3 Годой Крус Примера А
- 09.12.2010 Годой Крус 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 09.04.2010 Расинг Авельянеда 0:0 Годой Крус Примера А
- 07.11.2009 Годой Крус 3:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 16.03.2009 Расинг Авельянеда 1:0 Годой Крус Примера А
- 17.09.2008 Годой Крус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|16
|13
|1
|2
|30 - 6
|40
|2.
|Сан-Лоренсо
|15
|9
|4
|2
|20 - 9
|31
|3.
|Тальерес Кордоба
|16
|9
|4
|3
|21 - 8
|31
|4.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|5.
|Уракан
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|6.
|Годой Крус
|17
|8
|4
|5
|24 - 20
|28
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|8.
|Индепендьенте
|15
|7
|5
|3
|15 - 10
|26
|9.
|Унион Санта-Фе
|16
|7
|5
|4
|18 - 13
|26
|10.
|Колон
|16
|7
|5
|4
|17 - 14
|26
|11.
|Бельграно
|16
|6
|7
|3
|14 - 13
|25
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|13.
|Атлетико Тукуман
|16
|6
|6
|4
|19 - 15
|24
|14.
|Патронато де Парана
|16
|6
|5
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|16.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|18.
|Банфилд
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|19.
|Ривер Плейт
|16
|5
|4
|7
|20 - 22
|19
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|21.
|Велес Сарсфилд
|16
|5
|3
|8
|12 - 19
|18
|22.
|Ланус
|16
|5
|3
|8
|13 - 28
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|4
|4
|8
|14 - 17
|16
|24.
|Темперлей
|16
|3
|4
|9
|9 - 25
|13
|25.
|Тигре
|16
|2
|7
|7
|13 - 20
|13
|26.
|Чакарита Хуниорс
|16
|3
|3
|10
|13 - 21
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|17
|1
|5
|11
|9 - 20
|8
Второй тайм
90'
Pablo Maximiliano Cuadra получил желтую карточку от судьи
90'
Годой Крус делает замену. Facundo Cobos уходит с поля, а Кристиан Баез выходит на его замену.
90'
Г О О О О Л - Pablo Maximiliano Cuadra бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Facundo Cobos получил желтую карточку от судьи
88'
Victorio Gabriel Ramis получил желтую карточку от судьи
86'
Годой Крус делает замену. Guillermo Fernandez уходит с поля, а Victorio Gabriel Ramis выходит на его замену.
85'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Enrique Triverio выходит на его замену.
72'
Расинг Авельянеда делает замену. Мартин Ойеда уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Guillermo Fernandez бьет в цель!
65'
Сантьяго Гарсиа получил желтую карточку от судьи
62'
Годой Крус делает замену. Felipe Rodriguez уходит с поля, а Angel Gonzalez выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
16'
Tomas Cardona получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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