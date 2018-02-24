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2017-2018
Годой Крус
1:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
16' Желтая карточка
Tomas Cardona
18' Желтая карточка
Сигали Леонардо
0:1
58' Гол
Адриан Рикардо
65' Желтая карточка
Santiago Garcia II
1:1
69' Гол
Pol Fernandez
88' Желтая карточка
Victorio Gabriel Ramis
90' Желтая карточка
Facundo Cobos
1:2
90' Гол
Pablo Maximiliano Cuadra
90' Желтая карточка
Pablo Maximiliano Cuadra
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Pablo Maximiliano Cuadra получил желтую карточку от судьи
90'
Годой Крус делает замену. Facundo Cobos уходит с поля, а Кристиан Баез выходит на его замену.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Pablo Maximiliano Cuadra бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Facundo Cobos получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Victorio Gabriel Ramis получил желтую карточку от судьи

86'
Годой Крус делает замену. Guillermo Fernandez уходит с поля, а Victorio Gabriel Ramis выходит на его замену.
85'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Enrique Triverio выходит на его замену.
72'
Расинг Авельянеда делает замену. Мартин Ойеда уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Guillermo Fernandez бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Сантьяго Гарсиа получил желтую карточку от судьи
62'
Годой Крус делает замену. Felipe Rodriguez уходит с поля, а Angel Gonzalez выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Tomas Cardona получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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