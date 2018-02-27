- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
0:0
Конец матча
33' Желтая карточкаIgnacio Boggino
38' Желтая карточкаФонтанини Фабрицио
58' Желтая карточкаFranco Sosa II
61' Желтая карточкаJosue Ayala
74' Желтая карточкаEmiliano Ozuna
90' Желтая карточкаAdrian Arregui
90' Желтая карточкаLeonardo Di Lorenzo
90' Желтая карточкаBraian Rivero
|
33'
58'
61'
74'
90'
90'
Состав команд
Ньюэллс Олд Бойз 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 4 Сан Роман Хосе Защитник
- 22 Joaquin Varela Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 3 Fernando Evangelista Защитник
- 38 Braian Rivero Полузащитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 18 Joaquin Torres Нападающий
- 7 Леал Луиш Нападающий
- 26 Hector Fertoli Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 10 Сармиенто Брайан Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 20 Leonel Ferroni
- 25 Enzo Cabrera
Темперлей 3-4-3
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 14 Franco Sosa II Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Полузащитник
- 8 Adrian Arregui Полузащитник
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 7 Fernando Brandan I Нападающий
- 13 Matias Orihuela Нападающий
- 18 Fabian Miguel Munoz I Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 5 Rodrigo De Ciancio Полузащитник
- 33 Sebastian Martelli Полузащитник
- 32 Ezequiel Montagna Полузащитник
- 29 Alexis Delgado Нападающий
- 36 Emiliano Ozuna Нападающий
- 15 Nicolas Demartini
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 27.11.2017 Ривер Плейт 1:3 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно С
- 07.11.2017 Патронато де Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 29.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 15.10.2017 Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 03.10.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Годой Крус С
- 26.09.2017 Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 16.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Олимпо С
- 12.09.2017 Уракан 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Годой Крус К
- 29.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Унион Санта-Фе С
Темперлей (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Темперлей ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|4
|3
|23 - 8
|34
|3.
|Сан-Лоренсо
|16
|9
|4
|3
|20 - 10
|31
|4.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|5.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|6.
|Уракан
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|7.
|Годой Крус
|17
|8
|4
|5
|24 - 20
|28
|8.
|Бельграно
|17
|7
|7
|3
|15 - 13
|28
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|11.
|Колон
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|6
|5
|20 - 20
|24
|16.
|Патронато де Парана
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|6
|3
|8
|19 - 24
|21
|19.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|20.
|Банфилд
|17
|5
|4
|8
|17 - 18
|19
|21.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|22.
|Ланус
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|14 - 17
|17
|24.
|Темперлей
|17
|3
|5
|9
|9 - 25
|14
|25.
|Тигре
|17
|2
|8
|7
|13 - 20
|14
|26.
|Чакарита Хуниорс
|17
|3
|3
|11
|13 - 22
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|17
|1
|5
|11
|9 - 20
|8
Второй тайм
90'
Braian Rivero получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Леонардо Ди Лорецо получил желтую карточку от судьи
90'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
88'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
80'
Темперлей делает замену. Franco Sosa уходит с поля, а Sebastian Martelli выходит на его замену.
74'
Emiliano Ozuna получил желтую карточку от судьи
72'
Темперлей делает замену. Игнасио Боггино уходит с поля, а Nicolas Demartini выходит на его замену.
70'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joaquin Torres уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
61'
Жозе Айала получил желтую карточку от судьи
58'
Franco Sosa получил желтую карточку от судьи
58'
Темперлей делает замену. Matias Orihuela уходит с поля, а Emiliano Ozuna выходит на его замену.
56'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Родригес Денис уходит с поля, а Сармиенто Брайан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Фонтанини Фабрицио получил желтую карточку от судьи
33'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация