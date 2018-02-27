  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Темперлей
0'
33' Желтая карточка
Ignacio Boggino
38' Желтая карточка
Фонтанини Фабрицио
58' Желтая карточка
Franco Sosa II
61' Желтая карточка
Josue Ayala
74' Желтая карточка
Emiliano Ozuna
90' Желтая карточка
Adrian Arregui
90' Желтая карточка
Leonardo Di Lorenzo
90' Желтая карточка
Braian Rivero
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Braian Rivero получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Леонардо Ди Лорецо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
88'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Enzo Cabrera выходит на его замену.
80'
Темперлей делает замену. Franco Sosa уходит с поля, а Sebastian Martelli выходит на его замену.

Желтая карточка
74'
Emiliano Ozuna получил желтую карточку от судьи
72'
Темперлей делает замену. Игнасио Боггино уходит с поля, а Nicolas Demartini выходит на его замену.
70'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joaquin Torres уходит с поля, а Фигероа Виктор выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Жозе Айала получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Franco Sosa получил желтую карточку от судьи
58'
Темперлей делает замену. Matias Orihuela уходит с поля, а Emiliano Ozuna выходит на его замену.
56'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Родригес Денис уходит с поля, а Сармиенто Брайан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Фонтанини Фабрицио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация