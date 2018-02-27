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2017-2018
2:0
Конец матча
13' Желтая карточкаDamian Batallini
16' Желтая карточкаMatias Pisano
1:0
27' ГолJuan Edgardo Ramirez
2:0
53' ГолMartin Santiago Silva I
80' Желтая карточкаNicolas Gonzalez
83' Желтая карточкаJavier Marcelo Gandolfi
|
13'
16'
27'
1:0
53'
2:0
80'
Состав команд
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 8 Matias Pisano Нападающий
- 23 Martin Santiago Silva I Нападающий
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Комар Хуан Защитник
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- 19 Mauro Ortiz Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 14 Nahuel Tenaglia
- 10 Nicolas Gimenez II
Аргентинос Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 3 Guillermo Benitez Защитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 5 Facundo Barboza Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Нападающий
- 19 Nicolas Gonzalez Нападающий
- 11 Damian Batallini Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 9 Да Сильва Луис Нападающий
- 17 Esteban Rueda Нападающий
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 02.09.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Химназия Мендоса К
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба ТМК
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 30.07.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Институто ПБ
- 20.07.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Институто К
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|17
|10
|4
|3
|23 - 8
|34
|3.
|Сан-Лоренсо
|16
|9
|4
|3
|20 - 10
|31
|4.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|5.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|6.
|Уракан
|17
|8
|4
|5
|21 - 16
|28
|7.
|Годой Крус
|17
|8
|4
|5
|24 - 20
|28
|8.
|Бельграно
|17
|7
|7
|3
|15 - 13
|28
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|11.
|Колон
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|6
|5
|20 - 20
|24
|16.
|Патронато де Парана
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|6
|3
|8
|19 - 24
|21
|19.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|20.
|Банфилд
|17
|5
|4
|8
|17 - 18
|19
|21.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|22.
|Ланус
|17
|5
|4
|8
|14 - 29
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|14 - 17
|17
|24.
|Темперлей
|17
|3
|5
|9
|9 - 25
|14
|25.
|Тигре
|17
|2
|8
|7
|13 - 20
|14
|26.
|Чакарита Хуниорс
|17
|3
|3
|11
|13 - 22
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|17
|1
|5
|11
|9 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
83'
Хавьер Марсело Гандолфи получил желтую карточку от судьи
82'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Esteban Rueda выходит на его замену.
80'
Nicolas Gonzalez получил желтую карточку от судьи
78'
Тальерес Кордоба делает замену. Сантьяго Мартин Сильва Оливера уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.
69'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Монтеро Фаусто уходит с поля, а Да Сильва Луис выходит на его замену.
67'
Тальерес Кордоба делает замену. Матиас Пизано уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.
58'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Г О О О О Л - Juan Edgardo Ramirez бьет в цель!
16'
Матиас Пизано получил желтую карточку от судьи
13'
Damian Batallini получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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