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2017-2018
Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
13' Желтая карточка
Damian Batallini
16' Желтая карточка
Matias Pisano
1:0
27' Гол
Juan Edgardo Ramirez
2:0
53' Гол
Martin Santiago Silva I
80' Желтая карточка
Nicolas Gonzalez
83' Желтая карточка
Javier Marcelo Gandolfi
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Хавьер Марсело Гандолфи получил желтую карточку от судьи
82'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Esteban Rueda выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Nicolas Gonzalez получил желтую карточку от судьи
78'
Тальерес Кордоба делает замену. Сантьяго Мартин Сильва Оливера уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.

69'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Монтеро Фаусто уходит с поля, а Да Сильва Луис выходит на его замену.
67'
Тальерес Кордоба делает замену. Матиас Пизано уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.
58'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Гастон Мачин уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Juan Edgardo Ramirez бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Матиас Пизано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Damian Batallini получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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